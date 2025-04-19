Sadece Kulaklıkla Dinlendiğinde Gerçek Gücünü Gösteren 12 Şarkı
Bazı şarkılar var ki, onları sıradan bir hoparlörden dinlemek yetmez. Şarkının tüm derinliğini hissetmek için mutlaka kulaklık takmak gerekir. İşte, sadece kulaklıkla dinlendiğinde gerçek gücünü gösteren o şarkılar! 👇
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1. Bon Iver - Holocene
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2. Radiohead - Everything in Its Right Place
3. Sigur Rós - Svefn-g-englar
4. James Blake - Retrograde
5. Alt-J - Breezeblocks
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6. The xx - Intro
7. FKA twigs - Cellophane
8. Pink Floyd - Echoes
9. Billie Eilish - When The Party’s Over
10. Massive Attack - Teardrop
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11. Ólafur Arnalds - Near Light
12. RY X - Howling
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