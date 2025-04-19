onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Genel Kültür
Müzik
Sadece Kulaklıkla Dinlendiğinde Gerçek Gücünü Gösteren 12 Şarkı

etiket Sadece Kulaklıkla Dinlendiğinde Gerçek Gücünü Gösteren 12 Şarkı

İrem Coşkun
İrem Coşkun - Onedio Üyesi
19.04.2025 - 23:10

Bazı şarkılar var ki, onları sıradan bir hoparlörden dinlemek yetmez. Şarkının tüm derinliğini hissetmek için mutlaka kulaklık takmak gerekir. İşte, sadece kulaklıkla dinlendiğinde gerçek gücünü gösteren o şarkılar! 👇

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. Bon Iver - Holocene

2. Radiohead - Everything in Its Right Place

3. Sigur Rós - Svefn-g-englar

4. James Blake - Retrograde

5. Alt-J - Breezeblocks

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. The xx - Intro

7. FKA twigs - Cellophane

8. Pink Floyd - Echoes

9. Billie Eilish - When The Party’s Over

10. Massive Attack - Teardrop

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

11. Ólafur Arnalds - Near Light

12. RY X - Howling

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
İrem Coşkun
İrem Coşkun
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın