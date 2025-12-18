onedio
75 Yıllık Dev Tarih Oluyor: Bir Dönemin Dünyaca Ünlü Efsane Giyim Markası Kapanıyor!

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
18.12.2025 - 18:32 Son Güncelleme: 18.12.2025 - 18:37

Perakende dünyasında bir devir daha resmen kapanıyor. Tam 75 yıldır hizmet veren ve bir dönem ABD Başkanı John F. Kennedy'yi bile giydiren ünlü mağaza zinciri, değişen alışveriş alışkanlıklarına ve sahiplerinin emeklilik kararına daha fazla direnemeyerek kepenk indirme kararı aldı.

Kaynak: https://www.thestreet.com/retail/75-y...
Perakende sektöründe uzun yıllardır hüküm süren geleneksel mağazacılık anlayışı, dijital dönüşümün ve değişen tüketici tercihlerinin kurbanı olmaya devam ediyor.

ABD'nin Ohio eyaletinde 1950 yılından bu yana erkek giyiminden gelinliğe kadar geniş bir yelpazede hizmet veren Price Stores, 75 yıllık serüvenini bu yılın sonunda noktalayacağını duyurdu. 1996 yılından beri işletmeyi yürüten Edd ve Nancy Wimsatt çiftinin emekli olma kararıyla birlikte, markayı devralacak bir alıcı bulunamaması tarihi zincirin sonunu getirdi.

Bu kapanış, sadece yerel bir işletmenin vedası değil, aynı zamanda bir zamanlar şehirlerin ve alışveriş merkezlerinin kalbi sayılan büyük mağazaların (department stores) yaşadığı genel çöküşün en taze örneği olarak görülüyor. Uzmanlar, perakende sektörünün ölmediğini ancak eski modelin artık geçerliliğini yitirdiğini belirtiyor. Tüketicilerin artık fiziksel mağazalardaki hizmet kalitesinden ziyade hız, kolaylık ve kişiselleştirilmiş deneyim araması, dev zincirlerin birer birer piyasadan silinmesine yol açıyor.

Price Stores, tarihçesi boyunca pek çok önemli ana tanıklık etmiş bir marka olarak biliniyor.

Özellikle 1959 yılında, henüz başkan seçilmemiş olan John F. Kennedy’nin katılması gereken bir etkinlik için acil smokin ihtiyacını karşılayarak hafızalara kazınmıştı. Ancak bu görkemli geçmiş, günümüzün ekonomik şartları ve kapasite fazlası alışveriş alanı sorunları karşısında markayı ayakta tutmaya yetmedi. Şehir merkezinden taşınarak hayatta kalmaya çalışan mağaza, stoklarını eritmek için başlattığı tasfiye satışlarının ardından 2025 yılına girmeden tamamen faaliyetlerine son verecek.

Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
