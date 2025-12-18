75 Yıllık Dev Tarih Oluyor: Bir Dönemin Dünyaca Ünlü Efsane Giyim Markası Kapanıyor!

ABD'nin Ohio eyaletinde 1950 yılından bu yana erkek giyiminden gelinliğe kadar geniş bir yelpazede hizmet veren Price Stores, 75 yıllık serüvenini bu yılın sonunda noktalayacağını duyurdu. 1996 yılından beri işletmeyi yürüten Edd ve Nancy Wimsatt çiftinin emekli olma kararıyla birlikte, markayı devralacak bir alıcı bulunamaması tarihi zincirin sonunu getirdi.

Bu kapanış, sadece yerel bir işletmenin vedası değil, aynı zamanda bir zamanlar şehirlerin ve alışveriş merkezlerinin kalbi sayılan büyük mağazaların (department stores) yaşadığı genel çöküşün en taze örneği olarak görülüyor. Uzmanlar, perakende sektörünün ölmediğini ancak eski modelin artık geçerliliğini yitirdiğini belirtiyor. Tüketicilerin artık fiziksel mağazalardaki hizmet kalitesinden ziyade hız, kolaylık ve kişiselleştirilmiş deneyim araması, dev zincirlerin birer birer piyasadan silinmesine yol açıyor.