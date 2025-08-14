onedio
70'lerin Efsanesi, Bu Kez Elektrikli: Ford Capri Hakkında Bilmeniz Gereken Her Şey

70'lerin Efsanesi, Bu Kez Elektrikli: Ford Capri Hakkında Bilmeniz Gereken Her Şey

14.08.2025 - 15:49

Hey sen! Evet sen, Instagram’da vintage araba paylaşımlarına like atan, Netflix’te araba yarış dizilerini kaçırmayan, babanın eski fotoğraflarında arka plandaki havalı arabaya zoom yapıp, “Bu neymiş ya?” diyen sen. Ford’un kült modeli Capri® geri döndü ama bu sefer elektrikli, ve cidden çok havalı.

Ford Capri®, 1969’da yollara çıktığında ona ‘Halkın Mustang’i’ deniyordu. Şimdi 2025’te, Avrupa’nın elektrikli coupe-SUV arenasına stil sahibi bir dönüş yapıyor. Retro tasarımı, teknolojik iç mekanı ve sportif ruhuyla yeni Capri®, sadece bir otomobil değil, bir yaşam tarzı.

Geçmişten Geleceğe: Capri® Yeniden Yollarda

Geçmişten Geleceğe: Capri® Yeniden Yollarda

Eski Capri®’nin hatlarını görür görmez tanıyacaksınız ama detaylar tamamen güncellenmiş. Keskin omuz çizgileri, zarif coupé silueti ve ışık imzası ile ‘retro-fütüristik’ bir görünüme kavuşmuş. Ön ızgarasından bagaj kapağına kadar her çizgide, “Ben farklıyım” diyen bir tasarım dili var.

Capri®’nin dönüşü sadece nostalji değil, teknolojik bir patlama. Dijital gösterge paneli, , 14.6 inçlik SYNC move orta ekranı  ve B&O ses sistemiyle bu araç dijital bir kulübe dönüşüyor. Yani direksiyona geçtiğinde, Spotify, TikTok, Apple Watch, Fitbit... hepsi seninle geliyor.

“Bu Özellikler Gerçek mi?” diyeceğiniz yeni Capri®’nin öne çıkan bazı detayları şöyle:

  • DC hızlı şarj gücü: %10’dan %80’e yalnızca yaklaşık 25 dakikada şarj edilebiliyor. Maksimum 145 kW DC destekleniyor.

  • Şarj menzili: WLTP’ye göre yaklaşık 373–471 km arasında birleşik/şehir içi menzil sunuluyor.

  • Motor gücü: Tek motorlu giriş seviyesi versiyon 125 kW (yaklaşık 170 PS) elektrik motoru kullanıyor.

  • Bagaj hacmi: 572 L'lik bagaj hacmi, arka koltuklar yatırıldığında 1510 L'ye kadar genişleyebiliyor.

  • SYNC Move ekran: 14,6″ SYNC Move orta bilgi-eğlence ekranı, altında kilitlenebilir saklama alanı “My Private Locker” gibi özelliklerle sunuluyor.

Capri® Sahibi Olursan Hayatında Neler Değişir?

Capri® Sahibi Olursan Hayatında Neler Değişir?

  • Benzin istasyonuna uğramaz, onun yerine şarj istasyonları gezersin. 

  • “Bu araç ne kadar yakıyor?” sorusuna, “Elektrik içiyor” cevabını verirken kıkırdarsın. 😅

  • Motor sesi olmayınca sessizliğe alışman gerekir.

  • Çevreci kimliğin yükselir, pipet konusunu kafaya takmaya başlarsın.

  • Park yerinde şarj istasyonu varsa en iyi yeri kaparsın.

  • “Capri mi? Hadi test edelim” diyeceğin arkadaş sayısı artar.

  • Ve evet... Herkes sana bakar!

Capri® Sahiplerinin Kurduğu Cümleler

  • “Hayır, elektrikli araçlar yavaş değil, gel bi' dene istersen.”

  • “Evet, şarjım %20’nin altına düşünce biraz panikliyorum...”

  • “Bu araba motor sesiyle değil, karizmasıyla konuşuyor.”

Geçmişin Karizması, Geleceğin Teknolojisi

Geçmişin Karizması, Geleceğin Teknolojisi

Yeni Ford Capri®, sadece elektrikli olduğu için değil, geçmişle geleceği bu kadar şık bir çizgide buluşturduğu için konuşulmayı hak ediyor. Nostaljik bir ruhu modern bir gövdeye sığdırmayı başarmış bir coupe-SUV.

Yani eğer arabana sadece ulaşım değil, tarz ve karakter de yüklemek istiyorsan Capri® tam sana göre. Elbette bu arabayı gören herkes bir kere durup bakacak. Sorun değil, sen de biraz yavaşla, keyfini çıkar.

Ford Capri gibi diğer Ford Store Araçları hakkında bilgi almak için Ford Türkiye resmi internet sitesini ziyaret edebilirsin.

#işbirliği

