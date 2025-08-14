70'lerin Efsanesi, Bu Kez Elektrikli: Ford Capri Hakkında Bilmeniz Gereken Her Şey

Hey sen! Evet sen, Instagram’da vintage araba paylaşımlarına like atan, Netflix’te araba yarış dizilerini kaçırmayan, babanın eski fotoğraflarında arka plandaki havalı arabaya zoom yapıp, “Bu neymiş ya?” diyen sen. Ford’un kült modeli Capri® geri döndü ama bu sefer elektrikli, ve cidden çok havalı.

Ford Capri®, 1969’da yollara çıktığında ona ‘Halkın Mustang’i’ deniyordu. Şimdi 2025’te, Avrupa’nın elektrikli coupe-SUV arenasına stil sahibi bir dönüş yapıyor. Retro tasarımı, teknolojik iç mekanı ve sportif ruhuyla yeni Capri®, sadece bir otomobil değil, bir yaşam tarzı.