4-10 Mart 2024 Haftalık Burç Yorumları

İletişimin zekanın gezegeni Merkür, 9'undan sonra burcunuza girerek size daha ikna edici bir güç ve daha net bir zeka ya sahip olacaksınız. Doğum gününüze doğru evrenin önümüzdeki yıl neyi inşa etmek istediğinizi netleştirin; tavrınız, düşünceniz bu noktada gelişmeli. Mesleki konularda kapalı kapılar ardında geliştirme projeleri üzerinde yoğun bir şekilde çalışabilirsiniz. Bazılarınız gizli meselelerle uğraşıyor olabilir hatta düşmanlarla veya gizli zorluklarla karşı karşıya gelebilir, özellikle de bunlar psikolojik bir meseleyse veya geçmişte yaptıklarınız ile bağlantılı ise işleriniz bir hayli zor olabilir.

Boğa

Bu hafta ile birlikte hayatınızın en şanslı dönemlerinden biri başlıyor. Gelişiyor, yenileniyor iş hayatınızdaki endişelerinizden tamamen uzaklaşıp önemli başarılara imza atmaya başlıyorsunuz. Yeter ki karamsar, kıskanç, negatif kişilerin etkisinde kalmamayı başarın. Her zaman söylerim, gökyüzü bizleri tüm güçlü enerjileri ile desteklerken bizim bunun idrakinde olarak mücadele etmemiz seçimlerimiz çok önemlidir. Özellikle bu, önümüzdeki on yıl için ana kalıplarınızı oluşturur idrak edin ve ilerleyin. Eylül 2023'ten bu yana durmuş, yavaşlamış her konu ile ilgili önemli haberler veya olaylar, sonunda yeniden ilerlemeye başlayabilir fırsatları doğru değerlendirin. Özel yaşamınızda ise köklü dönüşümler huzur dolu gelişmeler sizleri karşılamışken zanlarınız korkularınız ile değil kalbiniz ile hareket edin.

Dikkat edilmesi gereken bir sonraki ana tema, tatmin sektörünüze önemli ölçüde odaklanmak olacaktır. 10 Mart'ta yeni ay buraya geliyor, ardından 11 Mart'tan 5 Nisan'a kadar Venüs ve ardından 22 Mart'tan 30 Nisan'a kadar Mars geliyor. Buradaki bu kadar kozmik enerjiyle, kendinizi oldukça popüler hissedeceğinizden ve birçok harika insanla kaynaşacağınızdan emin olabilirsiniz. Biraz sosyalleştiğinizi ve göz alıcı etkinliklere katıldığınızı hatta ağınızı genişlettiğinizi ve benzer düşüncelere sahip kişilerle tanıştığınızı görebilirsiniz.

Birinden iyilik istemeniz gerekiyorsa şimdi harekete geçmenin tam zamanı. Bu süre zarfında arzularınızın, umutlarınızın ve hayallerinizin peşinden gitmekle oldukça meşgul olduğunuzu fark edebilir ve kutucuklarınızdan birkaçını işaretleyebilirsiniz. Bekarsanız, ister çevrimiçi buluşma yoluyla ister arkadaşlar aracılığıyla biriyle tanışma yoluyla olsun, bu flört etmek için harika bir zaman.

İkizler

Bu hafta önceliğiniz kesinlikle kariyer hedefleriniz olmalı. İşiniz ile ilgili her alanda kendinizi geliştirme gayretlerinizin karşılığını almaya hazırlanın. Yenilikçi davranın ya da iş hayatınızda bugüne kadar izlediğiniz yolunuzu tamamen değiştirin. Özellikle son 4 aydır başarısızlıklar ile sınandıysanız, stratejilerinizi değerlendirmeniz veya bunun yerine yeni bir yol düşünmeniz gereken zamanlardasınız. İş değişikliği yapabilir ya da iyi bir iş bulabilirsiniz. Haftanın enerjilerini iyi değerlendirin.

Özel yaşamınızda ise ifşalar söz konusu olabilir geçmişte kalan veya bilinmesini istemediğini konularda şok edici gelişmeler yaşanabilir, dikkati elden bırakmayın ve başkalarını karşınıza alacak kışkırtmalar içinde olmayın. Evli ya da ilişkisi devam eden İkizler gerçek aşk, romantizm, flört, doğurganlık ile ilgili güzel enerjileri iyi değerlendirin.