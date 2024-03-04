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4-10 Mart 2024 Haftalık Burç Yorumları

etiket 4-10 Mart 2024 Haftalık Burç Yorumları

Dr.Astrolog Şenay Devi
Dr.Astrolog Şenay Devi - Onedio Üyesi
04.03.2024 - 07:32

Evrenin ruhunu bizler besliyoruz ve üzerinde yaşadığımız dünya, bizim daha iyi ya da daha Kötü olmamıza göre, daha iyi ya da daha kötü olacaktır. Aşkın gücü işte burada işe karışır çünkü sevdiğimiz zaman, olduğumuzdan daha iyi olmak isteriz her zaman.

- Paulo Coelho

Mart 2024 tutulmaların ilki ile hayatımızın kişisel ve profesyonel olarak oldukça hızlı ilerlemesini sağlayan son ay. Önemli planlarınızı yapılandırmak, girişimlerde bulunmak ve önemli hedeflerinize doğru şimdi başlamak için elinizden gelen her şeyi yapın ay boyunca.  Pek çok engelden arındığımız zorlayıcı gezegen geçişlerinden özgürleştiğimiz hayatı daha keyifli yaşamak için günü değerlendirebileceğiniz çok özel ve benzersiz bir döneme girmeye hazırlanın.

Ayın önemli tarihleri:

Aşk: 4, 8, 9, 17, 24 ve 28 Mart

İş ve tıbbi müdahaleler için: 6, 8, 9, 10,11,13 17, 24 ve 28 Mart

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Koç

Koç

İletişimin zekanın gezegeni Merkür, 9'undan sonra burcunuza girerek size daha ikna edici bir güç ve daha net bir zeka ya sahip olacaksınız. Doğum gününüze doğru evrenin önümüzdeki yıl neyi inşa etmek istediğinizi netleştirin; tavrınız, düşünceniz bu noktada gelişmeli. Mesleki konularda kapalı kapılar ardında geliştirme projeleri üzerinde yoğun bir şekilde çalışabilirsiniz. Bazılarınız gizli meselelerle uğraşıyor olabilir hatta düşmanlarla veya gizli zorluklarla karşı karşıya gelebilir, özellikle de bunlar psikolojik bir meseleyse veya geçmişte yaptıklarınız ile bağlantılı ise işleriniz bir hayli zor olabilir.  

Boğa

Bu hafta ile birlikte hayatınızın en şanslı dönemlerinden biri başlıyor. Gelişiyor, yenileniyor iş hayatınızdaki endişelerinizden tamamen uzaklaşıp önemli başarılara imza atmaya başlıyorsunuz.  Yeter ki karamsar, kıskanç, negatif kişilerin etkisinde kalmamayı başarın. Her zaman söylerim, gökyüzü bizleri tüm güçlü enerjileri ile desteklerken bizim bunun idrakinde olarak mücadele etmemiz seçimlerimiz çok önemlidir.  Özellikle bu, önümüzdeki on yıl için ana kalıplarınızı oluşturur idrak edin ve ilerleyin. Eylül 2023'ten bu yana durmuş, yavaşlamış her konu ile ilgili önemli haberler veya olaylar, sonunda yeniden ilerlemeye başlayabilir fırsatları doğru değerlendirin. Özel yaşamınızda ise köklü dönüşümler huzur dolu gelişmeler sizleri karşılamışken zanlarınız korkularınız ile değil kalbiniz ile hareket edin.

Dikkat edilmesi gereken bir sonraki ana tema, tatmin sektörünüze önemli ölçüde odaklanmak olacaktır. 10 Mart'ta yeni ay buraya geliyor, ardından 11 Mart'tan 5 Nisan'a kadar Venüs ve ardından 22 Mart'tan 30 Nisan'a kadar Mars geliyor. Buradaki bu kadar kozmik enerjiyle, kendinizi oldukça popüler hissedeceğinizden ve birçok harika insanla kaynaşacağınızdan emin olabilirsiniz. Biraz sosyalleştiğinizi ve göz alıcı etkinliklere katıldığınızı hatta ağınızı genişlettiğinizi ve benzer düşüncelere sahip kişilerle tanıştığınızı görebilirsiniz.

Birinden iyilik istemeniz gerekiyorsa şimdi harekete geçmenin tam zamanı. Bu süre zarfında arzularınızın, umutlarınızın ve hayallerinizin peşinden gitmekle oldukça meşgul olduğunuzu fark edebilir ve kutucuklarınızdan birkaçını işaretleyebilirsiniz. Bekarsanız, ister çevrimiçi buluşma yoluyla ister arkadaşlar aracılığıyla biriyle tanışma yoluyla olsun, bu flört etmek için harika bir zaman.

İkizler

Bu hafta önceliğiniz kesinlikle kariyer hedefleriniz olmalı. İşiniz ile ilgili her alanda kendinizi geliştirme gayretlerinizin karşılığını almaya hazırlanın. Yenilikçi davranın ya da iş hayatınızda bugüne kadar izlediğiniz yolunuzu tamamen değiştirin. Özellikle son 4 aydır başarısızlıklar ile sınandıysanız, stratejilerinizi değerlendirmeniz veya bunun yerine yeni bir yol düşünmeniz gereken zamanlardasınız.  İş değişikliği yapabilir ya da iyi bir iş bulabilirsiniz. Haftanın enerjilerini iyi değerlendirin.

Özel yaşamınızda ise ifşalar söz konusu olabilir geçmişte kalan veya bilinmesini istemediğini konularda şok edici gelişmeler yaşanabilir, dikkati elden bırakmayın ve başkalarını karşınıza alacak kışkırtmalar içinde olmayın. Evli ya da ilişkisi devam eden İkizler gerçek aşk, romantizm, flört, doğurganlık ile ilgili güzel enerjileri iyi değerlendirin.

Yengeç

Yengeç

Bu hafta iş hayatınızda profesyonel ve kişisel gelişimin eş zamanlı olarak büyümeye hazır olun. 10 Mart'ta yeni ay geliyor, ardından 11 Mart'tan 5 Nisan'a kadar Venüs ve 22 Mart'tan 30 Nisan'a kadar Mars transiti başlıyor. Bu, konfor alanınızın dışına çıkartacak sizleri. Yeni ufukları kucaklamak ve algınızı açmak için çok fazla fırsat sizleri bekliyor. Yeni başlangıçlar deneyimleyeceğiniz alanlar yurt dışına çıkmak ilişkiler iş hayatınızda başvurularınızın kabul görmesi gibi.

Aşk hayatınızda ise yanlışlar yanılgılardan sonra huzur dolu günler sizleri karşılıyor. Geçmişte canınızı yakan kişilerin pişmanlıklarına ve yaptıklarının yanlarına kar kalmayacağına da tanıklık etmeye hazır olun.  Bu dönemde inanılmaz derecede duygusal ve yoğun hissedeceksiniz ve bu geçmişe, ailenize, ebeveynlerinize veya evdeki bir durumla ilgili olabilir. Taşınıyor, yenileniyor olabilirsiniz. Bu hafta  üyük kararların ve durumların yaşamınız üzerinde uzun vadeli etkileri olabileceğini unutmadan doğru kararlar almaya gayret gösterin.

Aslan

Gökyüzü bu hafta maddi duygusal profesyonel hayatınızda destekliyor sizleri. Jüpiter, kariyer başarı sektörünüzde etkili olacak; çok daha başarılı olma fırsatlarını garanti ediyor sizlere.  Jüpiter geçişi ile Eylül 2023'ten beri durmuş bir proje, plan veya duygusal bir konu ile ilgili her şey dönüşüyor, 23 Mart yakınlarındaki önemli olaylara dikkat ettiğinizden emin olun. Bu hafta varlıklar, yatırımlar veya yerleşim değişikliği ile ilgili konularda da gökyüzü destekliyor sizleri. Özel yaşamınız ilişki ya da evliliğiniz yeniden yapılanıyor. Duygularınıza hissettiklerinize güvenin ve aşkı en güzel hali ile yaşayıp yaşatarak güçlendirin.

Başak

Gökyüzü, Başak burcunda birçok yönden sizleri destekliyor. Özellikle ilişkiler, medya  yayıncılık çabaları ile ilgili alanlarda şans sizden yana. İş hayatınızda girişimci davranın özellikle bir müşteriniz veya kendi işiniz ile alakalı bir projeyi bitirmeye odaklanıyor olabilirsiniz veya bunun yerine işinizi büyütmek veya yeni bir iş bulmak istiyor olabilirsiniz. Bu hafta destekleyici enerjiler varken temponuzu yükseltin.

Bu hafta, taşınmak, nişanlanmak, evlenmek veya işlerin nereye gittiğini tartışmak için olumlu enerjiler ile karşı karşıyasınız. Bekarsanız ruh eşinizi bulmanın tam zamanı. Kendinizi izole edilmiş, yalnız hissediyorsanız ya da partnerinizin sizi 'anlamadığını' düşünüyorsanız, bunun nedeni iş hayatındaki gerginlikler olabilir, sakin kalmaya çalışın.

Terazi

Terazi

Haftaya iş hayatınızda önemli haberle başlayabilirsiniz. İş hayatınızda, planlarınızı ve ilişkilerinizi ön plana çıkaracak güçlü enerjilere iyi odaklanın. Yakında büyük bir dönüm noktasında olduğunuzu fark edebilirsiniz veya hayatınızdaki bir şeyin veya birisinin amacını aştığını ve artık bırakmanız gerektiğini yolunuza tek başına devam etme zamanının geldiğini oldukça duygusal olarak fark edebilirsiniz. Akışta kalın. Sorunlardan arınıyorsunuz.

Çocuklarınız varsa, özellikle onların eğitim hayatında gelecek güzel haberlere hazır olun hamile kalmayı hedefliyor olabilirsiniz, haftanın enerjileri destekliyor sizleri.  Bekarlar sizler de şanslı ilişkilere adım atabilirsiniz. İş hayatınızda daha azimli olmalı yaptığınız hataları telafi etmek için çabalamalısınız.

Akrep

Bu hafta iş hayatınızda başarı ve büyüme sizleri karşılıyor uzun vadeli planlar yapıyor olabilirsiniz. Bekarsanız, heyecan verici tanışmalar yaşayabilirsiniz. Önemli bir ilişki, hayatınıza giren veya geri dönen özel biri ile yeni başlangıçlar yapmanız sorunları çözmeniz mümkün. 10 Mayıs 2023'ten bu yana ilerleme olmayan konularda yolunuzu kaybetmiş hissettiğiniz her konuda şans sizden yana. Evli Akrepler Venüs enerjisi ile aşkta, doğurganlıkta veya çocuklar ile ilgili konularda önemli kararlar alma veya istikrar sağlamanız mümkün.

Yay

Bu hafta iş hayatınızda her türlü riskten kaçının bilmediğiniz alanlarda bulunmamaya dikkat edin.  Özellik ile yönetici konumunda ki kişiler ile iletişim projelerinize çok önem verin; bu hafta boyunca web sitenizi veya  cvnizi güncellemek, bir sözleşmeyi sonuçlandırmak için gökyüzü destekliyor sizleri. Bu hafta kardeşlerinize veya akrabalarınıza ilişkilerinizi güçlendireceksiniz. Gökyüzü dostlar ve aileniz ile ilişkilerinize önem vermenin faydasını göreceğinize işaret etmekte. Özel yaşamınızda da gerginlikler yanlış anlaşılmalar ortadan kalkmaya başlarken sevginizi samimi bir şekilde ortaya koymaktan tereddüt etmeyin.

Oğlak

Oğlak

Bu hafta tutkuya, romantizme, yaratıcılığa, doğurganlığa, hobilere veya kalbinizin arzularını kucaklamaya hazır olun ve akışta kalın. Özel yaşamınızda, eski bir sevgilinizle yeniden iletişime geçebilir, bekarsanız ruh eşinizle tanışabilir, bir proje sürpriz bir teklif alabilirsiniz bunun yanı sıra bir çocuk veya hamilelikle ilgili haberler alabilirsiniz. Gelir düzeyinizde artmaya başlıyor. Biriken borçlarınızı vergilerinizi ödeyerek rahatlayabilirsiniz. İşiniz gereği yapacağınız yolculuklar ile yeni iş fırsatları yakalayabilirsiniz. İş hayatınızda tanınma ya da terfi ile ödüllendirilebilirsiniz ya da tam tersi geçmişte yaptığınız bir hata yüzünden işten çıkartılabilir başka bir iş bulma sürecine girebilirsiniz.

Kova

Bu hafta, bekarların aşkı bulmaları veya çiftlerin aşk kıvılcımlarını yeniden alevlendirebilecekleri bir hafta. Aile veya ev düzeyinde Jüpiter, hayatınızı şifalandıracak özellikle de geçen Eylül'den bu yana yaşanan sorunlarınız çözümleniyor. Bu hafta önemli bir iş teklifi veya zam almanız mümkün, yaşanan olumlu enerjileri herkes ile paylaşmayın. Şans eseri, önemli sözleşmeler yapabilir, ek bir işle yeni gelirler elde edebilirsiniz. Hafta boyunca kısa yolculuklar önemli kazanımlar elde etmeyi ve farklı kitlelere ulaşmanızı sağlayacak güçte. Size zarar veren arkadaşlarınızın da yaptıklarının yanına kar kalmadığını göreceksiniz.

Balık

Hafta boyunca her türlü ilişkileriniz önemini koruyacaktır, bu nedenle istediğiniz yaşamı inşa etme konusunda öncülük etmeye teşvik edecek gökyüzü sizleri. Tohumları atın ve önümüzdeki yıl evrene ne istediğinizi tüm kalbiniz ile yansıtın. Örneğin, daha fazla başarı istiyorsanız inisiyatif almanız veya şimdi bir şeyler başlatmanız gerekir. Romantizmi bulmak veya geliştirmek istiyorsanız, artık kendinizi iddialı bir şekilde ortaya koymanız şart. Yasal konular vergi ve mahkemeler ile ilgili alanlarda da geçmişe dayalı sorunlar gündeminize gelebilir gerçekçi olun ve sorunlardan kaçmak yerine çözmeye odaklanın.

Gökler rehberiniz yolunuz ışık olsun.

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Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir. ©Onedio

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