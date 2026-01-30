onedio
31 Ocak - 6 Şubat 2026 A101 Haftanın Yıldızları Kataloğu

30.01.2026 - 17:32

31 Ocak-6 Şubat 2026 A101 Haftanın Yıldızları kataloğu Onedio'da! 

Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden A101 Haftanın Yıldızları katalog listeleri yayınlandı. A101 aktüel kataloğu Onedio'da! A101 kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel A101 broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım 31 Ocak 2026 Haftanın Yıldızları kataloğunda hangi indirimler var?

A101 Haftanın Yıldızları fırsatlarını buradan inceleyebilirsiniz.

Yudum Ayçiçek Yağı 4,5 Litre 434,50 TL

  • Yöremce İri Kuru Fasulye 1 Kg 67,50 TL

  • Burcu Domates Rendesi 685 gr 42,50 TL

  • Nar / Bal Küpü / Doğuş / Bor Şeker / Irmak Küp Şeker 1 Kg 54,50 TL

  • Çokça Çiğ Köfte 1 Kg 47,50 TL

  • 7Days Çikolata Dolgulu Kruvasan 60 gr 22,50 TL

  • Barilla Makarna 500 gr 42,95 TL

  • Indomie Gurme Noodle 80 gr 17,50 TL

  • Balparmak Balkovan Çıt Kapak Çiçek Balı 600 gr 285 TL

  • Original Gourmet Çikolatalı Kruvasan 60 gr 17,50 TL

  • Omo Express Fresh Sıvı Çamaşır Deterjanı 1480 ml 189 TL

  • Cif Banyo & Mutfak Sprey Temizleyici 1 Litre 89 TL

  • Copier Bond Fotokopi Kağıdı 129 TL

  • Vione Fırçalı Yüz Temizleme Köpüğü 150 ml 62,50 TL

  • Dove Güzellik Sabunu 90 gr 42,50 TL

  • Garnier Yüz Temizleme Jeli 200 ml 95 TL

  • Arko Soft Touch Krem 150 ml 59,50 TL

Ahir Tam Yağlı Tost Peyniri 1 Kg 269 TL

  • İçim Tam Yağlı Süzme Peynir 750 gr 155 TL

  • Torku Tam Yağlı Süzme Peynir 750 gr 155 TL

  • Üstad Tam Yağlı Olgunlaştırılmış Beyaz Peynir 500 gr 199 TL

  • Tarabya Tam Yağlı Eritme Peyniri 500 gr 149,50 TL

  • Birşah Tam Yağlı Homojenize Yoğurt 1,5 Kg 67,50 TL

  • Kaanlar Tereyağı 500 gr 239 TL

  • Kebir Tereyağı 500 gr 265 TL

  • Sütaş / Pınar Ayran 1 Litre 32,50 TL

  • Gezen Tavuk Yumurtası 10'lu 79,50 TL

  • Şahin Dana Parmak Sucuk 320 gr 349 TL

  • Şampiyon / Akşeker Dpndurulmuş Kuzu Dilimli Kokoreç 200 gr 175 TL

  • Torku Favorimo Sade Kek 20x30 gr 99 TL

  • Ülker Maxi Çikolatalı Gofret 47 gr 13 TL

  • Ülker Maxi Çokonat 45 gr 24 TL

  • Ülker Albeni Büyük Boy 52 gr 16 TL

  • Ülker Metro Büyük Boy 50,4 gr 15 TL

  • Ülker Dido Maxi 42 gr 24 TL

  • Kahve Dünyası Nella Fındıklı Bar Çikolata 33 gr 25 TL

  • Xroll Bisküvi 4x75 gr 26,50 TL

Nescafe Kahve 10'lu 72,50 TL

  • Nescafe Kahve 8,50 TL

  • Nescafe Sütlü Köpüklü Latte 9'lu 72,50 TL

  • Nescafe Kahve 9 TL

  • Nescafe Klasik Kahve 100 gr 139 TL

  • Nescafe Taster's Choice Granül Kahve 100 gr 175 TL

  • Nestle Coffee Mate Kahve Beyazlatıcı 200 gr 95 TL

  • Nescafe Gold Kahve 2 gr 10 TL

  • Nestle Matinal Kahve 100 gr 125 TL

  • Polo Naneli Sert Şeker 34 gr 17,50 TL

  • Nestle Kitkat Chunky Çikolatalı Gofret 38 gr 24 TL

  • Nestle Damak Ala Antep Fıstıklı Gofret 30 gr 35 TL

  • Nestle Crunch Pirinç Patlaklı Sütl Çikolata 31,5 gr 20 TL

  • Nestle Nesquik Sütlü Çikolatalı Gofret 26,7 gr 13 TL

  • Nestle Classic Çikolata 60 gr 45 TL

10 TL ve üzeri alışverişlerinizde;

  • Kahve Dünyası Bonte bİsküvili Draje 160 gr 79,50 TL 

  • Torku Fındık Kremalı Çıtır Gofret 12x30 gr 79,50 TL 

  • Seyidoğlu Pekmez 700 gr 99,50 TL 

  • Seyidoğlu Tahin 550 gr 99,50 TL

Tazenin Yıldızları

