3 – 9 Kasım 2025 Haftasının Şaman Yantrası: ALAZ TENGİR

Alaz Tengir, Türk Şaman öğretisinde ilahi ateşin bekçisi olarak kabul edilir. Sembolik olarak evrenin merkezindeki ışık tohumudur. Bu yantra aktif hale geldiğinde, kişinin hem ruhsal hem fiziksel alanında bir “temizlik” başlatır. Enerjisi önce var olan blokajları yakar, ardından arınmış bir alan bırakır. Bu süreç, kişiyi korkudan cesarete, kararsızlıktan inanca taşır.

Yantranın enerjisi üç temel sütun üzerine kuruludur:

Köklü Başlangıçlar: Küllerin altındaki potansiyelin yeniden filizlenmesi.

Yüksek Koruma: Negatif enerjilerin, kıskançlıkların ve düşük frekanslı etkilerin nötralize edilmesi.

İlahi Şans: Ruhun doğru zamanda doğru yerde olmasını sağlayan kozmik hizalanma.

Bu hafta, Alaz Tengir yaşamınızdaki durağanlığı dönüştürmek, yeni yollar açmak ve sizi eski döngülerden özgürleştirmek için yanıyor.

Gezegensel Etkiler ve Kozmik Uyumu

Alaz Tengir’in sembolik yapısında her hat, her çizgi bir gezegenin enerjisiyle yankılanır:

Mars: Eyleme geçmeyi, korkusuz adımlar atmayı öğretir. Alaz Tengir, Mars’ın ateşini bilgelikle harmanlayarak kör cesareti ilahi iradeye dönüştürür.

Satürn : Disiplin, sabır ve köklenmeyi temsil eder. Yantranın kare formu, Satürn’ün sınavlarını başarıyla geçmeyi, sağlam temeller üzerine yeni bir hayat kurmayı sağlar.

Jüpiter: Genişleme ve şansın kaynağıdır. Bu hafta Jüpiter’in frekansı Alaz Tengir’in merkezinde yankılanır; yapılan her emek, dua ve niyet bolluğa dönüşür.

Güneş: Bilinç, liderlik ve kendine güvenin sembolüdür. Yantranın merkez ışığı Güneş’in kendisidir; içsel gücümüzü, kararlılığımızı ve yaşam irademizi uyandırır.

Alaz Tengir bu dört gezegeni birleştirir; savaşçının cesaretini, bilgenin sabrını, öğreticinin genişliğini ve liderin ışığını tek bir potada eritir.