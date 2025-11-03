onedio
3 – 9 Kasım 2025 Haftasının Şaman Yantrası: ALAZ TENGİR

Dr.Astrolog Şenay Devi
Dr.Astrolog Şenay Devi
03.11.2025 - 08:16

Köklü Başlangıçlar • Yüksek Koruma • Şansın Kapısını Açan İlahi Ateş

Bu hafta, Şaman Yantra Koleksiyonu’nun en kadim sembollerinden biri olan Alaz Tengir, ateşin kutsal bilgisini taşıyarak yaşam alanımıza giriyor. Bu yantra, yalnızca korunmayı değil, yenilenmeyi ve kökten dönüşümü temsil eder. Gökyüzü enerjileri, bu hafta Alaz Tengir’in ateşini destekler biçimde hizalanıyor; Mars cesaretiyle, Satürn kararlılığıyla, Jüpiter bereketiyle ve Güneş ilahi ışığıyla birleşerek bize tek bir mesaj fısıldıyor:

“Artık yanmaya razı ol; çünkü küllerinden doğmanın zamanı geldi.”

Yantranın Derin Anlamı

Alaz Tengir, Türk Şaman öğretisinde ilahi ateşin bekçisi olarak kabul edilir. Sembolik olarak evrenin merkezindeki ışık tohumudur. Bu yantra aktif hale geldiğinde, kişinin hem ruhsal hem fiziksel alanında bir “temizlik” başlatır. Enerjisi önce var olan blokajları yakar, ardından arınmış bir alan bırakır. Bu süreç, kişiyi korkudan cesarete, kararsızlıktan inanca taşır.

Yantranın enerjisi üç temel sütun üzerine kuruludur:

  • Köklü Başlangıçlar: Küllerin altındaki potansiyelin yeniden filizlenmesi.

  • Yüksek Koruma: Negatif enerjilerin, kıskançlıkların ve düşük frekanslı etkilerin nötralize edilmesi.

  • İlahi Şans: Ruhun doğru zamanda doğru yerde olmasını sağlayan kozmik hizalanma.

Bu hafta, Alaz Tengir yaşamınızdaki durağanlığı dönüştürmek, yeni yollar açmak ve sizi eski döngülerden özgürleştirmek için yanıyor.

Gezegensel Etkiler ve Kozmik Uyumu

Alaz Tengir’in sembolik yapısında her hat, her çizgi bir gezegenin enerjisiyle yankılanır:

  • Mars: Eyleme geçmeyi, korkusuz adımlar atmayı öğretir. Alaz Tengir, Mars’ın ateşini bilgelikle harmanlayarak kör cesareti ilahi iradeye dönüştürür.

  • Satürn: Disiplin, sabır ve köklenmeyi temsil eder. Yantranın kare formu, Satürn’ün sınavlarını başarıyla geçmeyi, sağlam temeller üzerine yeni bir hayat kurmayı sağlar.

  • Jüpiter: Genişleme ve şansın kaynağıdır. Bu hafta Jüpiter’in frekansı Alaz Tengir’in merkezinde yankılanır; yapılan her emek, dua ve niyet bolluğa dönüşür.

  • Güneş: Bilinç, liderlik ve kendine güvenin sembolüdür. Yantranın merkez ışığı Güneş’in kendisidir; içsel gücümüzü, kararlılığımızı ve yaşam irademizi uyandırır.

Alaz Tengir bu dört gezegeni birleştirir; savaşçının cesaretini, bilgenin sabrını, öğreticinin genişliğini ve liderin ışığını tek bir potada eritir.

Enerjisel Kullanım Alanı

Bu yantranın enerjisi özellikle şu niyetlerde güçlü çalışır:

  • Yeni bir işe, ortaklığa veya projeye başlama,

  • Eski ilişkilerden, alışkanlıklardan ya da korkulardan arınma,

  • Maddi sıkışıklıkları dönüştürme,

  • Düşük enerjilerden korunma ve aurayı güçlendirme,

  • Şans frekansını aktif etme.

Yantrayı sabah meditasyonlarında ya da cuma günü öğle saatlerinde kalp hizasında tutarak birkaç dakika boyunca gözlemle. Ardından içinden şu onaylamayı yedi kez tekrarla:

“Ateşin nuruyla korunuyorum, ışığın bilgeliğiyle yenileniyorum.”

Bu cümle, yantranın kapısını açan titreşim anahtarıdır.

Sayı Sekansı 713649852 – Ateşin Kodu

Bu haftanın sayı sekansı, Alaz Tengir’in enerji dilidir. Her rakam, yantranın bir katmanına denk gelir; birlikte okunduğunda, kaderin içindeki dönüşüm kodunu oluştururlar.

  • 7 – İlahi rehberlik, ruhsal farkındalık, koruyucu güç.

  • 1 – Yeni başlangıçların ateşi, yaratımın ilk kıvılcımı.

  • 3 – Bolluğun formüle dönüşmesi, Jüpiter’in genişleme alanı.

  • 6 – Denge, huzur ve uyum.

  • 4 – Köklenme, güvenli yapı, Satürn’ün düzen enerjisi.

  • 9 – Tamamlanma, geçmiş döngülerin kapanışı.

  • 8 – Güç, kader ve bolluğun yeniden doğuşu.

  • 5 – Değişim, dönüşüm, özgürleşme.

  • 2 – İlahi uyum ve ruhsal birlik.

Bu sekans, Alaz Tengir’in merkezindeki “yükselen ışık sütunu” ile birleştiğinde, ateşin içinde yeniden doğuşu temsil eder. Her rakam, yantranın içsel ateşinde bir ritim gibi yanar. Bu enerjiyi hissettiğinde, yaşamın sana öğretmeye çalıştığı şeyi görmeye başlarsın: “Yıkımın içindedir yeniden doğuş.”

Haftanın Kozmik Mesajı

Ateş, seni yok etmek için değil; seni saflaştırmak, özüne döndürmek için yanar. Korktuğun her şey aslında seni eski kabuğundan özgürleştirmek için gelir. Bu hafta evren, senden sadece bir şey ister: Cesaret. Çünkü korkuların bittiği yerde Alaz Tengir’in ışığı başlar.

Son Söz

Bu hafta, geçmişin külünü kutsal toprak gibi gör. Yeni tohumlarını o küllerin üzerine ek. Alaz Tengir’in yantrası ve 713649852 sekansı, seni ilahi koruma alanına taşır. Bu enerjiyi kalbinde taşı, ateşin seni dönüştürmesine izin ver.

AstrodehA

Kutsal ateşle arın, kaderini ışıkla mühürle.

Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir.

Dr.Astrolog Şenay Devi
