27 Ocak - 2 Şubat 2025 Haftalık Burç Yorumları
Öncelikle bu haftaki astrolojik olayalara genel bir göz atalım:
27 - 28 Ocak Yeni Ay! Bu cesur ve dinamik Dolunay kendini ifade etmeyi, güveni ve liderliği teşvik eder. Yeteneklerinizin parlamasına izin verme ve bireyselliğinizi kutlama zamanı.
Etki: Aslan, Kova ve Koç, ilgi odağı olmak için güçlenmiş hissedecekler.
Merkür, Sekstil Neptün! (30 Ocak)
Sezgi ve hayal gücü artar, bu da onu yaratıcı projeler ve duygusal anlayış için ideal bir zaman haline getirir.
Etki: Balık, Başak ve İkizler, açık iletişim ve sanatsal ilhamdan yararlanabilirler.
Venüs, Oğlak burcunda Plüton ile birleşiyor! (1 Şubat)
Bu yoğun uyum, tutkuyu ve dönüşümü vurgulayarak ilişkileri derinleştirir. Aşk ve finanstaki öncelikleri yeniden değerlendirme zamanı.
Etki: Oğlak, Akrep ve Boğa, anlamlı bağlantılara doğru güçlü bir çekim hissederler.
Mars, Balık burcuna giriyor! (2 Şubat)
Eylem odaklı Mars, sezgisel Balık'a ilerledikçe sakinleşir kişisel ve profesyonel çabalarda empati, şefkat ve yaratıcılığı teşvik eder.
Etki: Balık, Yengeç ve Yay, sanatsal veya manevi hedeflerin peşinden gitmek için ilham alabilirler.
Koç
Boğa
İkziler
Yengeç
Aslan
Başak
Terazi
Akrep
Yay
Oğlak
Kova
Balık
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