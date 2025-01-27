27 Ocak - 2 Şubat 2025 Haftalık Burç Yorumları

Geçişler olumlu ve olumsuz olduğu için bu hem iyi hem de karmaşık bir hafta. Doğum haritalarınızda ikinci evdeki zayıflamış Mars, mali durumunuz, konuşmanız ve aile dinamiklerinizle ilgili konuları harekete geçirecek. Finansal olarak, planlanmamış harcamaların sıkışmasını hissedeceksiniz ve tasarruflar tükenmeyi önlemek için ekstra dikkat gerektirecektir. Hassas konular ortaya çıkarsa aile tartışmaları hararetli olacaktır, bu nedenle tartışmalardan kaçınabilmeniz için akıllıca kelimeler seçmeniz gerekir. Konuşmanız daha doğrudan hissedecek ancak aynı zamanda kişisel ve profesyonel ilişkileri zorlayabilecek sert görünme riskini de taşıyacaktır.

Dokuzuncu evdeki Yeni Ay ve Merkür yeni fikirler, seyahat planları ve ruhsal gelişime yol açacak. Uzun mesafeli seyahatler odak noktasına gelecek ancak gecikmeler veya aksaklıklar sabrınızı test edecek. Kendinizi yeni beceriler öğrenmeye veya felsefi veya dini bir arayışa daha derine dalmaya ilgi duyan bulacaksınız. Mentorlar, öğretmenler veya yaşça büyük kişiler ile etkileşimler değerli rehberlik getirecektir yaşamlarınıza ancak farklı görüşler zaman zaman sürtüşmeler yaratacaktır. Akademik ve entelektüel arayışlar gelişecek ve öğrenciler sınavlarda veya araştırma faaliyetlerinde iyi performans gösterecekler. Hayata bakış açınız genişleyecek ve eylemlerinizi daha yüksek özlemlerinizle uyumlu hale getirmenin yollarını planlamaya başlayacaksınız.

Venüs onuncu evden geçerken ebeveynlerinizden ve iş yerindeki yöneticilerinizden destek almanıza yardımcı olacaktır. Onuncu ev kariyeri gösterir, bu nedenle bu süre zarfında kariyerle ilgili yeni fırsatlar da elde edeceksiniz. İyileşme ile ilgili alanda çalışanlar daha fazla güç elde edecek ve daha fazla insanı iyileştirebilecekler. Profesyonel imajınızı geliştirmek için motive hissedeceksiniz ve bu performansınıza yansıyacaktır. Kişisel ve profesyonel hayatınızı dengelemek çaba gerektirecektir ancak düşünceli planlama ile her iki tarafı da etkili bir şekilde yöneteceksiniz.

Şanslı Sayılar: 5, 8, 22

Şanslı Renkler: Yeşil ve kahverengi. Dünyevi tonlar sizi sakin ve odaklanmış tutacaktır.

Astrolojik tavsiye: Daha derin bağlantıların kilidini açmak için kişisel ilişkilerinizde değişimi ve büyümeyi kucaklayın.