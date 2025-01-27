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27 Ocak - 2 Şubat 2025 Haftalık Burç Yorumları

etiket 27 Ocak - 2 Şubat 2025 Haftalık Burç Yorumları

Dr.Astrolog Şenay Devi
Dr.Astrolog Şenay Devi - Onedio Üyesi
27.01.2025 - 07:01

Öncelikle bu haftaki astrolojik olayalara genel bir göz atalım:

27 - 28 Ocak Yeni Ay! Bu cesur ve dinamik Dolunay kendini ifade etmeyi, güveni ve liderliği teşvik eder. Yeteneklerinizin parlamasına izin verme ve bireyselliğinizi kutlama zamanı.

Etki: Aslan, Kova ve Koç, ilgi odağı olmak için güçlenmiş hissedecekler.

Merkür, Sekstil Neptün! (30 Ocak)

Sezgi ve hayal gücü artar, bu da onu yaratıcı projeler ve duygusal anlayış için ideal bir zaman haline getirir.

Etki: Balık, Başak ve İkizler, açık iletişim ve sanatsal ilhamdan yararlanabilirler.

Venüs, Oğlak burcunda Plüton ile birleşiyor! (1 Şubat)

Bu yoğun uyum, tutkuyu ve dönüşümü vurgulayarak ilişkileri derinleştirir. Aşk ve finanstaki öncelikleri yeniden değerlendirme zamanı.

Etki: Oğlak, Akrep ve Boğa, anlamlı bağlantılara doğru güçlü bir çekim hissederler.

Mars, Balık burcuna giriyor! (2 Şubat)

Eylem odaklı Mars, sezgisel Balık'a ilerledikçe sakinleşir kişisel ve profesyonel çabalarda empati, şefkat ve yaratıcılığı teşvik eder.

Etki: Balık, Yengeç ve Yay, sanatsal veya manevi hedeflerin peşinden gitmek için ilham alabilirler.

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Koç

Koç

Yeni Ay ve Merkür doğum haritalarınızda on birinci evinizi aydınlatacak ve sosyal hayatınıza ve uzun vadeli özlemlerinize olumlu enerji getirecekler. Yeni bağlantılar kuracak ve gelecekteki hedeflerinizi destekleyebilecek ittifaklar kuracaksınız.

Finansal fırsatlar ağ oluşturma veya iş birlikleri yoluyla ortaya çıkacak ancak sonuçlar beklentilerinizi hemen karşılamayabilir.

Yeni Ay, yeni başlangıçları gösterir, bu nedenle çoğunlukla finans veya teknik tabanlı alandan yeni projeler bekleyebilirsiniz. Bu fikirleri çeşitli para kazanma girişimlerine döndürmek için birçok ipucu elde edeceğiniz için ekip tartışmalarında çok dikkatli olmanız gerekecek. Güneş, Ay ve Merkür kombinasyonu da takım girişimlerinde argümanlar gösterir.

Balık'tan geçen Venüs geçişinde, kontrol etseniz bile, masraflar çıkacak, bu yüzden zorlu günler için biraz para biriktirin. Kalp meselelerinde, duygusal yanlış anlamalar biraz zorluklara neden olacağından daha hassas olmalısınız.

Özellikle uzak yerlere seyahat planları ortaya çıkabilir. İyi tarafta, yaratıcı aktiviteler ve manevi arayışlar size rahatlık getirecek ve yenilenmenize yardımcı olacaktır.

Şanslı Sayılar: 3, 7, 11

Şanslı Renkler: Kırmızı ve Altın. Bu tonlar güveninizi ve karizmanızı artıracaktır.

Astrolojik tavsiye: Bu, liderlik etme ve ilham verme haftanız. Aşk ve kariyerde cesur kararlar almak için doğal kararlılığınızı kullanın.

Boğa

Boğa

Boğa, Güneş ve Ay, Mars doğum haritalarınızda üçüncü evinizde zorlayıcı durumda, bu nedenle kardeşler ve komşularla etkileşimlerinizde bazı sorunlar olabilir. Lütfen etkileşimlerinize dikkat edin, aksi takdirde küçük sorunlar uzun vadeli kavgalara dönüşebilir. Esas olarak iletişim, öğretim, yazma ile ilgili alanlardan olabilecek birçok görev olacak. Kısa seyahatler planlıyorsanız, beklenmedik gecikmelere veya küçük aksaklıklara hazırlıklı olun.

Şimdi biraz daha hassas planlama, sizi daha sonra gereksiz stresten kurtaracaktır. Yeni projelere başlamak için motivasyonunuzu güçlü tutun. Yeni Ay ve Merkür onuncu evinizden geçiyor, odağınızı kariyer gelişimine ve kamu imajına çevirecektir. Bu, işte yeni fırsatları keşfetmek veya yeteneklerinizi sergileyebilecek sorumluluklar üstlenmek için harika bir zamandır. Etkili iletişim kurma yeteneğiniz, önemli insanların dikkatini çekecek ve tanınma için sizlere yeni kapılar açacaktır. Ancak eylemlerinizin sözlerinizle eşleştiğinden emin olun. Size yeni projeler verecekleri için lütfen yöneticilerinizi dinlediğinizden emin olun.

Yeni Ay, her zaman yeni başlangıçları gösterir, bu nedenle işte bazı önemli değişiklikler bekleyebilirsiniz. Transit Venüs, on birinci evden geçerken yeni bir ekibe ve hatta yeni bir işe katılma fırsatlarını aydınlatacaktır. Bekar Boğalar çok iyi bir geçişten geçiyor, bu nedenle yeni bir ilişki başlatmak istiyorlarsa bu süre zarfında çok mümkün. Çok karlı olabilecek kişisel ve profesyonel alandan uzun vadeli planlar için yeni fikirler olacak. Venüs imajınızı iyileştirecek ve insanlar doğal olarak size çekecekler.

İkziler

İkziler

Geçişler olumlu ve olumsuz olduğu için bu hem iyi hem de karmaşık bir hafta. Doğum haritalarınızda ikinci evdeki zayıflamış Mars, mali durumunuz, konuşmanız ve aile dinamiklerinizle ilgili konuları harekete geçirecek. Finansal olarak, planlanmamış harcamaların sıkışmasını hissedeceksiniz ve tasarruflar tükenmeyi önlemek için ekstra dikkat gerektirecektir. Hassas konular ortaya çıkarsa aile tartışmaları hararetli olacaktır, bu nedenle tartışmalardan kaçınabilmeniz için akıllıca kelimeler seçmeniz gerekir. Konuşmanız daha doğrudan hissedecek ancak aynı zamanda kişisel ve profesyonel ilişkileri zorlayabilecek sert görünme riskini de taşıyacaktır.

Dokuzuncu evdeki Yeni Ay ve Merkür yeni fikirler, seyahat planları ve ruhsal gelişime yol açacak. Uzun mesafeli seyahatler odak noktasına gelecek ancak gecikmeler veya aksaklıklar sabrınızı test edecek. Kendinizi yeni beceriler öğrenmeye veya felsefi veya dini bir arayışa daha derine dalmaya ilgi duyan bulacaksınız. Mentorlar, öğretmenler veya yaşça büyük kişiler ile etkileşimler değerli rehberlik getirecektir yaşamlarınıza ancak farklı görüşler zaman zaman sürtüşmeler yaratacaktır. Akademik ve entelektüel arayışlar gelişecek ve öğrenciler sınavlarda veya araştırma faaliyetlerinde iyi performans gösterecekler. Hayata bakış açınız genişleyecek ve eylemlerinizi daha yüksek özlemlerinizle uyumlu hale getirmenin yollarını planlamaya başlayacaksınız.

Venüs onuncu evden geçerken ebeveynlerinizden ve iş yerindeki yöneticilerinizden destek almanıza yardımcı olacaktır. Onuncu ev kariyeri gösterir, bu nedenle bu süre zarfında kariyerle ilgili yeni fırsatlar da elde edeceksiniz. İyileşme ile ilgili alanda çalışanlar daha fazla güç elde edecek ve daha fazla insanı iyileştirebilecekler. Profesyonel imajınızı geliştirmek için motive hissedeceksiniz ve bu performansınıza yansıyacaktır. Kişisel ve profesyonel hayatınızı dengelemek çaba gerektirecektir ancak düşünceli planlama ile her iki tarafı da etkili bir şekilde yöneteceksiniz.

Şanslı Sayılar: 5, 8, 22

Şanslı Renkler: Yeşil ve kahverengi. Dünyevi tonlar sizi sakin ve odaklanmış tutacaktır.

Astrolojik tavsiye: Daha derin bağlantıların kilidini açmak için kişisel ilişkilerinizde değişimi ve büyümeyi kucaklayın.

Yengeç

Yengeç

Güneş, Ay, Mars burcunuzda retroda ve zayıf bir modda hareket ederken karmaşık bir aşamadan geçiyorsunuz. Huzursuzluk ve kararlılık arasında sıkışmış hissedeceksiniz, bu da bazen dürtüsel eylemlere yol açacaktır. Aşırı efordan kaçınmak çok önemlidir; aksi takdirde enerji seviyeniz dalgalanır.  Mars dost bir enerji değildir, bu yüzden öfkenizi yönetmeniz ve enerjinizi üretken görevlere yönlendirmeye odaklanmanız gerekecektir. Bu aşamada geçmişten insanlarla bir araya gelmeniz mümkün ve ayrıca hayatınızı yeniden yapılandırma fırsatlarına da sahip olacaksınız. Kova'daki yeni ay ana geçiş olacak ve Merkür de Kova burcuna geçiyor.

Yeni Ay, yeni başlangıçları gösterdiği için yeni gelir yaratma yöntemi arayacaksınız. Güneş, Ay ve Merkür'ün bu üçlü enerjisi, paylaşılan kaynaklara, vergilere, sigortaya veya bir tür krediye odaklanmanızı sağlayacaktır. Masraflar en beklemediğiniz zaman ortaya çıkacak, bu yüzden bu tür şeylere hazırlanın. Ezoterik konulara, psikolojiye veya manevi uygulamalara olan ilginiz artacak ve içsel benliğinizi dönüştürmenin yollarını keşfedeceksiniz. Kişisel ve profesyonel alandaki ortaklıklarınız bazı iniş çıkışlar yaşayabilir.

Dokuzuncu evdeki Venüs, seyahat, öğrenme veya farklı kültürlerle bağlantı kurarak yeni deneyimlerde güzellik ve neşe aramanız için size ilham verecektir. Bazı yerlere gitmek istediyseniz, bu yerlere seyahat etme zamanıdır. Uzun mesafeli geziler veya yüksek öğrenim için planlar gelecek, bu yüzden çok neşeli bir ruh hali içinde olacaksınız. Bu Venüs, öğretmenleriniz, akıl hocalarınız ve gurularınızla daha iyi bir koordinasyona sahip olmanıza yardımcı olacaktır. Yabancı iş birlikleri ve küresel girişimler bu geçişin en önemli özelliği olacaktır.

Şanslı Sayılar: 2, 7, 19

Şanslı Renkler: Gümüş ve Açık Pembe. Bu tonlar duygusal dayanıklılığınızı ve berraklığınızı artıracaktır.

Astrolojik tavsiye: Rehberlik ve netlik için ilişkilerdeki ve profesyonel konulardaki sezginizi dinleyin.

Aslan

Aslan

Yeni Ay ve Merkür geçişi yedinci evde yükselecek! Doğum haritalarınızda on ikinci evde zayıflamış Mars, on ikinci evde zorluklar getirecektir. Özellikle sağlık veya seyahatle ilgili konularda harcamalar beklenmedik bir şekilde artacaktır. Kendinizi bitkin ve huzursuz hissedeceksiniz, bu da uyku düzeninizde olası aksaklıklara yol açacaktır. Mars, ailenizle ve meslektaşlarınızla da sorunlar getirebilir, bu nedenle kendinizi her türlü tartışmadan uzak tuttuğunuzdan emin olun. Mars fiziksel enerjiyi gösterdiğinden ve şu anda konumu ile küçük fiziksel sorunlarınız da olacaktır.

Yeni Ay ve Merkür yedinci evden geçiş, ilişkilere ve ortaklıklara odaklanmayı sağlayacaktır. Yeni Ay, yeni başlangıçları gösterir, bu nedenle yeni iş veya kişisel ilişkiler de iyileşmeler bekleyebilirsiniz, bu nedenle uyanık olmanız gerekir. Anlaşmalar veya iş birlikleri için yeni fırsatlar ortaya çıkacak, ancak hataları önlemek için dikkatli bir değerlendirme gerekli olacaktır. Evli ve ilişkisi devam edenler ortak hedeflerle ilgili konuşmalar duygusal bağı güçlendirecektir, ancak ara sıra anlaşmazlıklar anlayışınızı test edecektir.

Venüs Balık burcundan geçerken finansal konular da önem kazanacaktır. Bu geçiş sekizinci evden geçiyor, bu yüzden yoğun duygular hâkim olacak, bu yüzden duyguları dikkatlice yönetmeniz gerekiyor. Finansal konularda bazı iniş çıkışlar olacak, bu yüzden lütfen giderlerinizi de kontrol edin.

Şanslı Sayılar: 1, 10, 20

Şanslı Renkler: Altın ve Mor. Bu görkemli tonlar doğal manyetizmanızı ve liderlik auranızı geliştirir.

Astrolojik tavsiye: Güveninizin yol açmasına izin verin, ancak geri bildirim ve iş birliğine açık kalın.

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Başak

Başak

Zayıflamış ve geri harekette ki Mars doğum haritalarınızda on birinci evde, bu nedenle takım ortamlarınıza özel bir odaklanma olacak, ancak arkadaşlarla bazı çatışmalar olacak veya sosyal çevrelerde yanlış anlamalar ortaya çıkacak. Hedeflere ulaşma çabalarınız yavaşlayacak ve sonuçlar beklendiği gibi gelmezse hayal kırıklıkları artacaktır. Finansal kazançlar biraz daha az olacak, ancak çabalarınızda ısrarcı olmalısınız. Kayıplara yol açacağından, lütfen para veya yatırımlarla ilgili dürtüsel kararlar vermekten kaçının.

Kova burcundaki Yeni Ay ve Merkür geçişi olacak. Bu geçiş, disiplinli bir yaklaşımla alışkanlıklarınızı değiştirmenizi sağlayacaktır. Sağlığınız ve finansal yükümlülüklerinizle ilgili küçük endişeler olacaktır, bu nedenle iyi bir diyet uyguladığınızdan emin olun. Bu projeler kısa ama karmaşık olacağı için iş yerindeki projeler daha fazla odaklanmaya ihtiyaç duyacaktır. Yeni Ay, yeni başlangıçları gösterir, böylece kesinlikle yeni projeler alırsınız ve iş yerinde, özellikle iş arkadaşlarınızla iyi bir havaya sahip olduğunuzdan emin olursunuz. Bazılarınız evcil hayvanlarla da daha fazla zaman geçireceksiniz.

Venüs yedinci evden geçiyor ve ilişkileri ve ortaklıkları geliştirecek. Bu Venüs, bekar olanlar için yeni ilişkiler açacaktır, ancak taahhütte bulunmadan önce birbirinizi anladığınızdan emin olun. Karşılıklı anlayışa öncelik verilirse iş ortaklıkları gelişecek ve yeni iş birlikleri büyüme için kapılar açacaktır. Ancak, yanlış anlamaları önlemek için açık iletişim gerektiren küçük anlaşmazlıklar ortaya çıkacaktır. Çekiciliğiniz ve diplomatik yaklaşımınız zor durumlarda gezinmenize yardımcı olacaktır. Eşinizle finansal görüşmeler verimli olacak ve paylaşılan sorumluluklar hakkında netlik getirecektir.

Şanslı Sayılar: 6, 13, 18

Şanslı Renkler: Lacivert ve Beyaz. Bu tonlar odağı ve netliği destekler.

Astrolojik tavsiye: Hayatın tüm alanlarında başarılı olmak için mantığı yaratıcılıkla dengeleyin.

Terazi

Terazi

Mars'ın onuncu evde zayıfladığı ve gerilediği için çok önemli olacak. Yeni Ay ve Merkür, Kova'nın burcuna doğru hareket edecek. Zayıflamış ve geriye doğru Mars nedeniyle, mevcut projelerde biraz yeniden çalışmanız olacak, bu nedenle işte isyan etmediğinizden emin olun. Görevler beklenenden daha uzun sürecek ve çok zorlarsanız hayal kırıklığı artacaktır. Müdürlerinizle tartışma şansı vardır, bu nedenle bu tür durumlardan kaçındığınızdan emin olun. Yeni projelere başlamak için ilham alacaksınız, ancak projelere yatırım yapacaksanız risk faktörünü kontrol ettiğinizden emin olun. Çok fazla talepleri olacağı için lütfen çocuklara ve gençlere karşı sabırlı olun. Romantik bağlantılar karışık duygular getirecek, eşinizle çok fazla iletişim olacak ve bekar olanlar benzer düşünen insanları bulabilecekler. Bu hafta boyunca, iş yerinde size iyi bir yön verebilecek arkadaşlarınızla ve insanlarla buluşacaksınız.

Venüs Balık'tan geçiyor, bu da altıncı iş evini etkileyecek, böylece meslektaşlarınızın niyetini anlayacaksınız. Yaşam tarzınızı geliştirmek için motive hissedeceksiniz ve diyet veya egzersizdeki değişiklikler fayda sağlayacaktır. Bununla birlikte, sağlıksız alışkanlıklara düşkünlük aksilikler yaratacaktır, bu nedenle disiplini korumanız gerekir. Venüs doğal bir fayda olduğundan, işte iyi bir havayı koruyabileceksiniz. Lütfen sağlığınıza dikkat edin, çünkü abur cubur yeme isteğiniz olacak ve bu sağlığınızı olumsuz yönde etkileyebilir.

Şanslı Sayılar: 9, 15, 24

Şanslı Renkler: Pembe ve kırmızı. Bu renkler uyum ve yaratıcılığa ilham verecektir.

Astrolojik tavsiye: Hem kişisel hem de profesyonel alanlarda ortaklıklar kurmaya odaklanın.

Akrep

Akrep

Uzun mesafeli seyahat gecikmelerle sabrınızı sınayabilir sağlığınızda komplikasyonlarla karşılaşmamak ve son dakika sorunlarından kaçınmak için dikkatli bir şekilde planlamanız gerekecek. Mentorlarınızla ilgili sorunlar yaşama ihtimali vardır, bu nedenle bu tür şeylerden kaçındığınızdan emin olun. Mars iyi durumda olmadığı için lütfen istenen sonuçları elde etmek için çalışmalara daha fazla odaklanmaya çalışın. Komplikasyonlara yol açacağından, yasal veya akademik konularda dürtüsel eylemlerde bulunmaktan kaçının.

Yeni Ay ve Merkür dördüncü evde yükselecek, böylece odak noktanız doğal olarak evinize odaklanacak. Bu geçiş, evde ve aile bağlarında değişiklikler getirecek. Bu üçlü geçiş, evde çok fazla iletişim getirecek, aynı zamanda argümanlar da bekleyebilirsiniz. Güneş, Ay ve Merkür kombinasyonu, aile üyeleri için sağlıkla ilgili endişeler getirecektir. Yeni Ay, yeni başlangıçları gösterir, bu nedenle gayrimenkul anlaşmaları, tadilat ve yer taşınma ile ilgili görüşmeler yapacaksınız. Zihniniz aktif olacak ve netlik bulmak için geçmiş seçimleri düşünmeye meyilli hissedeceksiniz.

Venüs, yaratıcılık, romantizm ve kişisel ifadeye odaklanmanızı sağlayacak beşinci evi yöneten Balık'tan geçiyor. Size neşe getiren, sizi mutlu edecek ve ayrıca size biraz para kazandırabilecek hobileri veya aktiviteleri takip edeceksiniz. Bekar Akrep olanlar, sizin için en iyi ortağı bulmak için en yakın fırsatlara sahip olacaktır. Çocuklarla çok fazla etkileşim olacak ve siz de onlardan öğreneceksiniz. Venüs, sosyal toplantılar yoluyla yeni takım arkadaşları getirecek, böylece yaratıcı projeleriniz için de yeni fikirler edineceksiniz. Bu hafta boyunca olumlu bir zihniyete sahip olacaksınız.

Şanslı Sayılar: 5, 14, 25

Şanslı Renkler: Koyu Kırmızı ve Siyah. Bu tonlar gücünüzü ve odağınızı güçlendirir.

Astrolojik tavsiye: İç güdülerinize güvenin ve kişisel gelişim için eski alışkanlıkları dönüştürmekten çekinmeyin.

Yay

Yay

Finansta bazı sorunlar yaşanabilir bu yüzden para meseleleriyle dikkatli bir şekilde ilgilenmeniz gerekiyor. Yeni Ay’ın yeni başlangıçları gösterdiği gibi yeni finansal işlemler olacak, bu yüzden kesinlikle yeni bir finansal araç almayı düşüneceksiniz ve bu yeni bir kredi almak veya vergi, sigorta planlarınızı yeniden yapılandırmak gibi olabilir. Yeni ay Kova'da yükselecek ve Merkür de burada olacak, bu yüzden bu gezegenler çoklu görevin üçüncü evinden geçtiği için çok işiniz olacak. Yeni projelere başlayacak veya yeni bir şeyler öğrenmeye başlayacaksınız ve bu olumlu sonuçlar getirecektir. Kardeşlerinizle çok fazla konuşma olacak veya hayatlarında önemli olaylar olacak. Kısa yolculuklar olacak ve eğlence amaçlı bir gezi olarak da gelebilir. Bu, yazılı, öğretmenlik ve danışmanlık alanlarında çalışanlar için çok özel bir hafta.

Dördüncü evden geçen Transit Venüs, evde dekorasyon ve temizleme için daha fazla zaman geçirmenizi sağlayacaktır. Yaşam alanınızı güzelleştirecek ve ev ortamınızda küçük değişiklikler yapacaksınız. Bu Venüs eve bir birlik getirecek ve bu Venüs aile sorunları için uzlaşma için doğru zaman, bu yüzden bu zamanı aile üyeleriniz arasındaki sorunları düzeltmek için kullanacaksınız. Bu transit Venüs, medeni anlaşmazlıklardan da olumlu haberler getirecek ve gayrimenkul anlaşmalarınıza devam edebileceksiniz. İş yerinde, yöneticilerinizi daha iyi anlayabileceksiniz.

Şanslı Sayılar: 3, 12, 21

Şanslı Renkler: Mor ve Yeşil. Bu tonlar büyümeye ve yaratıcılığa ilham verir.

Astrolojik tavsiye: Ufkunuzu genişleten beklenmedik fırsatlara açık kalın.

Oğlak

Oğlak

Bu hafta yedinci ev aracılığıyla Mars gerilemesi ve zayıflaması ile eşinizle anlaşmazlıklar bekleyebilirsiniz, bu yüzden sabırlı olmanız gerekir. İş ilişkilerinde bazı gerilimler yaşayabilirsiniz bu yüzden yeni bir iş girişimine başlamak için doğru zaman değil. Aynı zamanda, mevcut iş planlarını yeniden yapılandırmak için iyi bir zaman. Yeni bir anlaşma başlatma konusunda titizseniz, hüküm ve koşulları çapraz kontrol etmeniz gerekir. Aşk hayatında da bazı engelleriniz ve gecikmeleriniz olacak. İkinci evde yükseleceği için Güneş ve Ay'ın finansal ihtiyaçlarınıza dikkat çekecek.

Yeni Ay, yeni başlangıçları gösterir, böylece yeni bir iş veya serbest çalışma fırsatı bulursunuz. Aile üyelerinizle de yapıcı tartışmalar olacak. İletişiminiz gelişecek ve düşüncelerinizi iletmek için kelimelerinizi etkili bir şekilde kullanacaksınız. Bu, beceriyi geliştirmek için çok iyi bir zaman, bu yüzden bazı kurslara da katılmaya çalışacaksınız. Ancak bütçenizi dikkatli bir şekilde yönetmezseniz gereksiz harcamalar artacaktır.

Venüs, Balık burcunda hareket ederken etkileşimlerinizi, yaratıcılığınızı ve kısa yolculuklarınızı geliştirecektir. Fikirlerinizi iyi sözlerle ifade etmekte başarılı olacaksınız ve bu, kardeşler ve yakın akrabalarla ilişkilerinizi geliştirecektir. Yazma, öğretme, vaaz verme ve danışmanlıktan yeni fırsatlar olacak. Bu Venüs ayrıca ağ oluşturma etkinlikleri aracılığıyla iyi bağlantılar getirecektir. Üçüncü ev iletişimleri gösterir, bu nedenle çevrimiçi ve çevrimdışı birçok iletişiminiz olacaktır. Bu süre zarfında kısa geziler, pazarlama amaçlı geziler ve çalışma turları da mümkün olacaktır.

Şanslı Sayılar: 8, 17, 22

Şanslı Renkler: Kahverengi ve Gri. Bu tonlar odaklanmanızı ve azminizi artırır.

Astrolojik tavsiye: Hem aşkta hem de işte istikrarlı bir ilerleme kaydetmek için disiplinli zihniyetinizi kullanın.

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Kova

Kova

Ocak ayının son haftası, iki geçiş bu haftanın en önemli vurgusu olacağı için çok önemlidir. Mars kötü bir durumda ve borçların, hastalıkların ve düşmanların altıncı evinden geçiyor. Bu geçiş işte biraz gerginlik getirebilir, bu nedenle çok dikkatli olmak çok önemlidir. Meslektaşlarınızla yeniden çalışma veya bazı sorunlar söz konusu olabilir. Bu geçiş, büyük ölçüde sindirim ve alt karın ile ilgili küçük sağlık sorunlarına yol açabilir. Burcunuzdaki üçlü gezegen geçişleri bu haftanın en önemli olayı olacak, bu yüzden bazı dönüşümlerden geçiyorsunuz.

Yeni sağlık programlarına katlanmak gibi kişisel geliştirme için bazı adımlar atacaksınız. İletişiminiz daha iddialı hale gelecek ve düşüncelerinizi başkalarına net bir şekilde ifade etmenize yardımcı olacaktır. Bu, kişisel gelişim, öğrenme veya kişisel tanıtımla ilgili projelere başlamak için mükemmel bir zamandır. Kişisel ve profesyonel alanlardan yeni ilişkiler kuracaksınız. Yeni insanlar ortaya çıkacak ve siz de sosyal toplantılara katılacaksınız. Bu sizin güneş dönüş sürenizdir, bu nedenle geçen yıl gerçekleşen tüm geçmiş olayları düşüneceksiniz.

İkinci evdeki Venüs finansa, değerlere ve kişisel mülklere odaklanacak. Bu Venüs para kazanmanıza ve harcamanıza yardımcı olacak, bu yüzden bu bir 50 50 durumu. Bununla birlikte, dürtüsel harcamalar gereksiz harcamalara yol açacaktır ve zevk ile finansal sorumluluk arasında bir denge bulmanız gerekecektir. Ayrıca kısa projeler ve hatta yeni bir iş bekleyebilirsiniz, bu nedenle bu iş arayanlar için çok önemli bir geçiştir. Bu Venüs aynı zamanda kamu malı olarak parlama fırsatları da getirecek, bu nedenle bu fırsatı beceri geliştirmeniz gerekecek ve bu, yeni uzun vadeli kariyer belirlemenize de yardımcı olabilecek yeni kurslar getirecektir Venüs, insanların size karşı olumlu bir yaklaşıma sahip olmalarını sağlayacaktır.

Şanslı Sayılar: 4, 11, 20

Şanslı Renkler: Turkuaz ve Beyaz. Bu renkler yaratıcılığınızı ve zihinsel berraklığınızı artırır.

Astrolojik tavsiye: Özgünlüğünüzün hayatınızın her alanında parlamasına izin verin.

Balık

Balık

Retroda seyrine devam eden Mars, yaratıcı projelerde sorunlar getirecektir, bu nedenle mevcut projeleri yeniden yapılandırmanız gerekir. Mars aşk hayatına sorunlar getirebilir, bu yüzden eşinizi dikkatlice dinlediğinizden emin olun. Heyecan ve eğlence arzusu gerçeklikle çatışacak ve kişisel yaşamınızda tatmin eksikliği hissedebilirsiniz. Lütfen etrafınızdaki çocuklar ve gençlere karşı dürtüsel olmaktan kaçının. Bu geçiş size yeni iş girişimleri için bazı fikirler verecektir, ancak bu yeni bir girişime başlamak için doğru zaman değil. Lütfen bilinmeyen insanlarla yakın etkileşimden kaçının. Yeni ay Kova'da doğacak ve Merkür aynı burçta hareket edecek. Yükselen Balık, Güneş ve Ay burcu Balık olanlar için duygusal güç çok önemli olacaktır.

Yeni Ay, yeni başlangıçları gösterir, bu nedenle kimseyi duygusal olarak tetiklememeye dikkat etmeniz gerekecek. On ikinci ev duygusal sorunları gösterir, bu nedenle dua ve meditasyon yoluyla kendinizi iyileştirmeye çalışacaksınız. Bu gezegenler borçların, hastalıkların ve düşmanların altıncı evini yönlendirecek.

İlk evdeki Venüs kişisel görünümünüzü, çekiciliğinizi ve kendini ifade etmenizi geliştirecektir. Kişisel imajınıza daha özgüvenli ve odaklanmış hissedeceksiniz ve kendinizi sunma şeklinizde iyileştirmeler yapmaya meyilli olacaksınız. Bu geçiş sırasında arzularınız hakkında sessiz kalabilirsiniz. Finansal konular da özellikle imajınız veya yeteneklerinizle ilgili kişisel çabalar veya yatırımlarla gelişecektir. Venüs geçişi ile insanlar size ilgi duyacaktır.

Şanslı Sayılar: 6, 14, 18

Şanslı Renkler: Deniz Yeşili ve Lavanta. Bu renkler empatinizi ve sakinliğinizi artırır.

Astrolojik tavsiye: İç güdülerinize güvenin ve tatmin olmak için hayallerinizin peşinden gidin.

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Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir.

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