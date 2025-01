27 Ocak - 2 Şubat 2025 Haftalık Burç Yorumları

Yeni Ay ve Merkür geçişi yedinci evde yükselecek! Doğum haritalarınızda on ikinci evde zayıflamış Mars, on ikinci evde zorluklar getirecektir. Özellikle sağlık veya seyahatle ilgili konularda harcamalar beklenmedik bir şekilde artacaktır. Kendinizi bitkin ve huzursuz hissedeceksiniz, bu da uyku düzeninizde olası aksaklıklara yol açacaktır. Mars, ailenizle ve meslektaşlarınızla da sorunlar getirebilir, bu nedenle kendinizi her türlü tartışmadan uzak tuttuğunuzdan emin olun. Mars fiziksel enerjiyi gösterdiğinden ve şu anda konumu ile küçük fiziksel sorunlarınız da olacaktır.

Yeni Ay ve Merkür yedinci evden geçiş, ilişkilere ve ortaklıklara odaklanmayı sağlayacaktır. Yeni Ay, yeni başlangıçları gösterir, bu nedenle yeni iş veya kişisel ilişkiler de iyileşmeler bekleyebilirsiniz, bu nedenle uyanık olmanız gerekir. Anlaşmalar veya iş birlikleri için yeni fırsatlar ortaya çıkacak, ancak hataları önlemek için dikkatli bir değerlendirme gerekli olacaktır. Evli ve ilişkisi devam edenler ortak hedeflerle ilgili konuşmalar duygusal bağı güçlendirecektir, ancak ara sıra anlaşmazlıklar anlayışınızı test edecektir.

Venüs Balık burcundan geçerken finansal konular da önem kazanacaktır. Bu geçiş sekizinci evden geçiyor, bu yüzden yoğun duygular hâkim olacak, bu yüzden duyguları dikkatlice yönetmeniz gerekiyor. Finansal konularda bazı iniş çıkışlar olacak, bu yüzden lütfen giderlerinizi de kontrol edin.

Şanslı Sayılar: 1, 10, 20

Şanslı Renkler: Altın ve Mor. Bu görkemli tonlar doğal manyetizmanızı ve liderlik auranızı geliştirir.

Astrolojik tavsiye: Güveninizin yol açmasına izin verin, ancak geri bildirim ve iş birliğine açık kalın.