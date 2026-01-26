26 Ocak – 1 Şubat 2025 Haftalık Burç Yorumları

“BU HAFTA HAYAT SANA ‘HİSSET’ DİYOR. AMA KAYBOLMA. SEZGİN PUSULAN OLSUN.”

Bu hafta gökyüzü Balık burcunu dış dünyadan çok iç dünyasına çağırıyor.

Neptün’ün güçlü etkisiyle rüyalar yoğunlaşıyor, sezgiler keskinleşiyor, “aniden anlama” halleri artıyor. Bir şeyi açıklayamıyor olsan bile hissediyorsun.

Ama tam da burada kritik bir sınav var:

Sezgi başka, kuruntu başka.

Bu hafta ikisini ayırmayı öğrenirsen, büyük bir ruhsal yükseliş yaşarsın.

BU HAFTANIN GÖKYÜZÜ ANA TEMASI

SEZGİ – İÇ GÖZLEM – RUHSAL TEMİZLİK

Neptün etkisi → rüyalar, içgörü, empati, çözülmemiş duygular

Güneş Kova’da → geri planda yürüyen süreçler, bilinçaltı, kapanışlar

Mars vurgusu → acele kararları frenleme ihtiyacı

Ay döngüsü → duygusal dalgaların arkasındaki mesajı görme

Bu kombinasyon Balık’a şunu söylüyor:

“Kendini dinle. Çünkü cevap dışarıda değil.”

İŞ & KARİYER

YARATICILIK ÇÖZÜMÜ GETİRİR

Bu hafta iş hayatında:

Klasik yöntemler tıkanabilir

Aynı şeyi tekrar ederek sonuç almak zorlaşabilir

Tam da bu yüzden Balık’ın gücü devreye giriyor:

yaratıcı düşünme ve sezgisel çözüm üretme.

📌 Tavsiye:

Bu hafta “nasıl daha farklı yaparım?” sorusu seni bir adım öne taşır.

Görünür olmak yerine:

Arka planda düzenlemek

Planlamak

Üretmek

daha doğru çalışır.

PARA & FİNANS

ACELE KARAR ZARAR YAZAR

Bu hafta finansal alanda:

Hızlı karar

Duygusal harcama

“İçime doğdu” diyerek yapılan yatırım

riskli olabilir.

Balık sezgisi çok güçlüdür ama bu hafta gökyüzü diyor ki:

Sezgiyle al, akılla doğrula.

📌 Büyük taahhütler yerine:

Analiz

Plan

Küçük adımlarla ilerleme

daha kazançlı.

AŞK & İLİŞKİLER

DÜRÜSTLÜK, YANLIŞ ANLAMALARI SIFIRLAR

Bu hafta ilişkilerde:

Yanlış anlaşılmalar

İçten içe biriken duygular

“Ben böyle hissettim ama söylemedim” halleri

ön plana çıkabilir.

Çözüm:

Açık konuşmak

Niyetleri netleştirmek

Sessizce alınmak yerine dürüstçe ifade etmek

💞 İlişkisi olan Balıklar:

Duyguları doğru kelimelerle anlatırsan bağ güçlenir.

💞 Bekâr Balıklar:

Empati kurabildiğin, ruhuna iyi gelen bir bağ ihtimali artıyor.

📌 Bu hafta aşk, masalla değil netlikle ilerler.

AİLE & YAKIN ÇEVRE

SEN HERKESE ŞİFA OLMAK ZORUNDA DEĞİLSİN

Balık burcu bu hafta yine “taşıyıcı” rolüne çekilebilir:

Herkesin derdini dinlemek

Herkesi sakinleştirmek

Herkese yetişmek

📌 Gökyüzü uyarısı:

Empati var ama sınır da olmalı.

Bu hafta bazı bağları yeniden değerlendirebilir, enerji tüketen ilişkilerde mesafe koyma ihtiyacı hissedebilirsin. Bu bir soğuma değil; kendini koruma.

SAĞLIK

BEDENİN SU, SİNİR SİSTEMİN DENGE İSTİYOR

Bu hafta:

Yorgunluk

Duygusal dalgalanma

Uyku düzensizliği

yaşanabilir.

Özellikle:

Su tüketimi

Dinlenme

Hafif ama düzenli hareket

çok önemli.

🧘‍♀️ Tai chi, nefes çalışmaları, meditasyon

Balık için bu hafta adeta “yeniden şarj” gibidir.

📌 Vücuduna nazik ol.

Bedenin, ruhunun taşıyıcısı.

EĞİTİM & ZİHİNSEL GELİŞİM

İLHAMLA ÖĞREN, SİNDİREREK İLERLE

Bu hafta:

Sanat

Psikoloji

Spiritüel eğitimler

Yaratıcı alanlar

Balık için çok verimli.

Zihin “hızlı bilgi” değil, derin anlayış istiyor.

RUH HALİ

RÜYALAR KONUŞUYOR, İÇ SES YOL GÖSTERİYOR

Bu hafta ruhsal olarak:

Sezgisel yoğunluk artar

Zaman zaman belirsizlik hissi olabilir

İç dünyaya dönme ihtiyacı yükselir

Bu belirsizlik kötü değil.

Bu, zihnin değil ruhun yönetmeye geçtiği dönem.

Hafta sonu:

Yalnız kalmak

Sanatsal üretim

İçsel arınma

sana çok iyi gelir.

📌 Netlik geçici olarak azalsa bile, sezgine güven.

Yol yine açılır.

HAFTANIN MESAJI BALIK

“SEZGİNİ DİNLE.

AMA KENDİNİ KAYBETME.”

Bu hafta seni dışarıdan içeriye çeviriyor.

Ruhunu besliyor.

Ve sana kendi içindeki bilgeliği hatırlatıyor.