26 Ocak – 1 Şubat 2025 Haftalık Burç Yorumları

“DUR, DÜŞÜN, YENİDEN KUR. BU HAFTA ACELE EDEN DEĞİL, PLANLAYAN KAZANIYOR.”
Bu hafta gökyüzü Boğa burcuna yüksek sesle bağırmıyor.
Tam tersine, sessiz ama çok güçlü bir mesaj veriyor:
“Aynı şekilde devam edersen, aynı sonucu alırsın.”
Güneş’in Kova burcundaki yolculuğu ve Merkür’ün zihni derinleştiren etkisi, seni hayatında gerçekten nereye yürüdüğünü sorgulamaya zorluyor. Bu bir kriz haftası değil; bu bir yön güncellemesi haftası.
BU HAFTANIN GÖKYÜZÜ ANA TEMASI
UZUN VADE – SABIR – YENİDEN YAPILANMA
Güneş Kova’da → kariyer, statü, hedefler
Merkür etkisi → zihinsel muhasebe, planlama
Mars gerilimi → ilişkilerde sabır sınavı
Ay döngüsü → içsel farkındalık, sezgisel netlik
Bu kombinasyon Boğa’ya şunu söyler:
“Güvende olmak istiyorsan, önce rotanı sağlamlaştır.”
İŞ & KARİYER
TEK BAŞINA DEĞİL, BİRLİKTE İLERLE
Bu hafta iş hayatında:
Ama gökyüzü net:
Bu hafta yalnız kurt değil, takım oyuncusu kazandırır.
İş arkadaşlarıyla yapılacak fikir alışverişleri:
📌 Tavsiye:
Kontrol etmek yerine koordine et.
PARA & FİNANS
HARCAMAK DEĞİL, YÖNETMEK ZAMANI
Bu hafta finansal alanda:
Özellikle:
Ev
Sağlık
Keyfi alışverişler
bütçeyi zorlayabilir.
📌 Gökyüzü uyarıyor:
Planlı harcama = huzur.
Uzun vadeli birikimler, küçük ama düzenli adımlarla güçlenir.
AŞK & İLİŞKİLER
SABIR KURTARIR, TEPKİ YIKAR
Mars’ın sert etkisi ilişkilerde:
Yanlış anlaşılmalar
Gereksiz alınganlıklar
Sabırsız çıkışlar
yaratabilir.
Bu hafta Boğa için anahtar kelime: Sakinlik.
💞 İlişkisi olan Boğalar:
Tartışmaları büyütmek yerine, duyguları doğru kelimelerle ifade etmek her şeyi değiştirir.
💞 Bekâr Boğalar:
Bu hafta hızlı başlayan ilişkiler yerine, yavaş ama güvenli bağlar dikkat çekiyor.
📌 Sevgi bu hafta gürültüyle değil, istikrarla büyür.
AİLE & YAKIN ÇEVRE
ESKİ KONU, YENİ FARKINDALIK
Aile içinde:
Empati kurduğunda:
Yumuşama
Anlaşma
Karşılıklı güven
çok daha kolay oluşur.
📌 Unutma:
Haklı olmak değil, huzurlu olmak kazanım sağlar.
SAĞLIK
BEDEN “YAVAŞLA” DİYOR
Bu hafta beden:
Boyun
Omuzlar
Boğaz bölgesi
üzerinden sinyal verebilir.
Zihinsel yorgunluk, bedende tutulma yaratabilir.
🧘♀️ Yoga, tai chi, nefes çalışmaları ve doğada yürüyüş
Boğa için bu hafta şifa anahtarı.
EĞİTİM & ZİHİNSEL GELİŞİM
BİLGİYİ SİNDİREREK ÖĞREN
Bu hafta eğitimle ilgili:
Aceleci kararlar değil
Sağlam temelli seçimler
ön planda.
Yeni bir eğitime başlamak için:
Araştır
Sor
İçine sineni seç
📌 Zihin bu hafta hızlı değil, derin çalışıyor.
RUH HALİ
İÇ SESİNİ DUYUYORSUN
Bu hafta Boğa burcu için:
Bu yalnızlık kaçış değil; yeniden merkezlenme.
Hafta sonu:
seni yeniden kendine getirir.
📌 Sezgine güven.
Bu hafta o, akıldan daha doğru çalışıyor.
HAFTANIN MESAJI BOĞA
“HIZLANMA.
SAĞLAMLAŞ.
SONRA ZATEN YOL AÇILIR.”
Bu hafta seni zorlamıyor.
Seni olgunlaştırıyor.
Gelecek, sessizce inşa ediliyor.