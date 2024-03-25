25-31 Mart 2024 Haftalık Burç Yorumlarım

Bu tutulma sırasında Mars, Satürn, Venüs ve Neptün'ün hepsi batı astrolojisine göre Balık burcunda. Ay tutulması ile nasıl kendi en büyük düşmanınız olduğunuzun farkına varacağınız enerjilere hazır olun.

Bu ay tutulmasının sizin için önemini nasıl anlarsınız?

Her tutulma önemlidir. Ekim 2005'teki, Terazi güneş tutulması ve Terazi'deki ay tutulmasıydı. Daha sonraki derecelerdeki en son Terazi tutulması 14 Ekim 2023'te gerçekleşti. Bu tarihlerden herhangi biri sizin için önemliyse bu tutulma o hikayenin devamı olabilir anlamına gelmekte. O dönemde yaşadıklarınızı hatırlayın. Örneğin: Bu tarihlerde büyük bir değişiklik, farkındalık, bitiş veya başlangıçlar olduysa yaşamlarınızda, üzerinde durmalısınız. Verdiğim terazi tutulması tarihlerinde hayatlarınızda hangi tema aktifti? Doğum haritalarınızda Terazi burcunun 5 derecesinde veya yakınında herhangi bir gezegen var mı? Terazi'nin ilk 10 gününde, 23 Eylül - 3 Ekim arasında doğduysanız, bu tutulma sırasındaki dönüşüm deneyimlerine dikkat edin. Aynı durum, Koç burcunun ilk 10 gününde doğanlar ve yine Yengeç burcunda veya Oğlak burcunda burcunun ilk 10 gününde doğan herkes için bu etki geçerlidir. Tutulma döngülerinde mutlaka bir uzmandan doğum haritası analizi yaptırmanız faydalı olacaktır.