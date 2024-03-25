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25-31 Mart 2024 Haftalık Burç Yorumlarım

etiket 25-31 Mart 2024 Haftalık Burç Yorumlarım

Dr.Astrolog Şenay Devi
Dr.Astrolog Şenay Devi - Onedio Üyesi
25.03.2024 - 07:01

Terazi burcunda ay tutulması ne anlama geliyor? Terazi burçlar kuşağının 7. burcu olup, 12 burcun tam orta noktasıdır. Buna uygun olarak Terazi, özünde uyum ve sevginin burcudur.  Terazi öncü bir burçtur; hava grubu olarak Terazi zeka ve fikir alışverişi ile ilişkilendirilir. Bunları bir araya getirdiğinizde çekiciliği, güzelliğe ve sanata olan sevgisi, barışı koruma ve herkese fayda sağlayacak çözümler bulma becerilerimiz tutulma enerjisi ile önem kazanacak.

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Bu özel tutulma sırasında başka neler oluyor?

Bu özel tutulma sırasında başka neler oluyor?

Bu tutulma sırasında Mars, Satürn, Venüs ve Neptün'ün hepsi batı astrolojisine göre Balık burcunda. Ay tutulması ile nasıl kendi en büyük düşmanınız olduğunuzun farkına varacağınız enerjilere hazır olun. 

Bu ay tutulmasının sizin için önemini nasıl anlarsınız? 

Her tutulma önemlidir. Ekim 2005'teki, Terazi güneş tutulması ve Terazi'deki ay tutulmasıydı. Daha sonraki derecelerdeki en son Terazi tutulması 14 Ekim 2023'te gerçekleşti. Bu tarihlerden herhangi biri sizin için önemliyse bu tutulma o hikayenin devamı olabilir anlamına gelmekte. O dönemde yaşadıklarınızı hatırlayın. Örneğin: Bu tarihlerde büyük bir değişiklik, farkındalık, bitiş veya başlangıçlar olduysa yaşamlarınızda, üzerinde durmalısınız. Verdiğim terazi tutulması tarihlerinde hayatlarınızda hangi tema aktifti?  Doğum haritalarınızda Terazi burcunun 5 derecesinde veya yakınında herhangi bir gezegen var mı? Terazi'nin ilk 10 gününde,  23 Eylül - 3 Ekim arasında doğduysanız, bu tutulma sırasındaki dönüşüm deneyimlerine dikkat edin. Aynı durum, Koç burcunun ilk 10 gününde doğanlar ve yine Yengeç burcunda veya Oğlak burcunda burcunun ilk 10 gününde doğan herkes için bu etki geçerlidir.  Tutulma döngülerinde mutlaka bir uzmandan doğum haritası analizi yaptırmanız faydalı olacaktır.

Koç burcu

Koç burcu

2024'ün ilk tutulması karşıt burcunuzda gerçekleşecek. Tüm ikili ilişkilerinizde büyük değişiklikler getirecek. İlişkileriniz üzerinde düşünmenin ve geçmişte kalan duyguları çözmenin zamanı geldi. Bu değişimlerin ortasında iç huzuru bulmak için bu tutulmanın enerjisini değerlendirin. Mali konularda da beklenmedik fırsatlarla karşılaşabilirsiniz, bu nedenle içgüdülerinizi dinleyin ve yeni olasılıklara açık olun. Unutmayın, değişim normaldir ve büyümeye yol açabilir. Özel yaşamınızda geçmiş ile ilgili konular gündeme gelebilir bu sorunlara çözüm odaklı yaklaşmalısınız aksi halde büyük krizler yaşayabilirsiniz. 

Boğa burcu

Bu tutulma enerjisi ile dilek ve arzularınızda odaklanın tutulma enerjisi niyetler için çok güçlü zamanlardır. Bu tutulma, günlük rutinleriniz ve sağlık alışkanlıklarınızı temsil eden doğum haritalarınızda altıncı evinizde gerçekleşiyor. Eylemlerinizin hedefleriniz ve amacınızla uyumlu olup olmadığını düşünmeniz, iyileştirmeler  yapmanız gerekli. Mars ve Venüs’ün güçlü enerjileri iş hayatınızda yeni fikirler, uygulamalar oluşturma ve kariyer gelişiminiz için yüksek motivasyon ve kazanım sağlayacak sizlere. Jüpiter ve Uranüs sizlere, beklenmedik fırsatlar kişisel gelişime yol açabileceğinden, değişimi cesurca karşılamalısınız. Aşk hayatınızda olumlu kararlar alacak uygulayacaksınız. 

İkizler burcu

2024'ün bu ilk ay tutulması iş hayatınızda projelerinizde ve yaratıcı arayışlarınızda sizleri sarsacak, en derin arzularınızı ve kendinizi ifade etmenizi ön plana çıkaracak. Yeteneklerinizin kariyer hedeflerinize uyup uymadığını ve bunları nasıl bir araya getirebileceğinizi düşünmek için biraz zaman ayırmanız gereken bir hafta sizler için. Fakat ilişkilerinizde krizler yaşanabilir sakin kalmaya çalışmalısınız.  Jüpiter ve Uranüs’ün enerjileri ani gelişen olayların sarsıcı etkilerini yoğun bir şekilde yaşamanıza sebep olabilir. Bunun yanı sıra tutulma enerjisi hayatınızda daha iyisi için yeni yollar keşfetme isteği uyandırabilir. Sizi heyecan verici yeni fırsatlara götürebileceği için bu duyguyu benimseyin. Dönüşüm yeteneğiniz sizi daha huzurlu bir yaşama ve başarıya doğru taşıyabilir. 

Yengeç burcu 

Ay tutulması, eviniz, aileniz ve duygularınızı temsil eden doğum haritalarınızda dördüncü evinizde gerçekleşecek ve bu konular ile ilgili karışıklıkları tetikleyebilir. Özellikle ilişkilerinizde istikrarı, beklentilerinizi sizi dışsal olarak etkileyen inançlar ve değerler hakkında düşünmenizi sağlayacak. Jüpiter ve Uranüs’ ün açıları sizler için heyecana neden olacak ve sizi hedeflerinizi ve isteklerinizi paylaşan yeni insanlarla tanışmaya teşvik edecek.  İster kişisel hayatınızda, ister sosyal çevrenizde yeni şeyler öğrenmekten ve farklı yaşam tarzlarını keşfetmekten çekinmeyin. Gelişecek korkularınızı yenerek, huzuru şifayı bulabileceksiniz.

Aslan burcu

Aslan burcu

Yılın ilk ay tutulması iletişim becerilerinize ve çevrenize ışık tutarak, özellikle düşünme ve konuşma şeklinizde olumlu yönde dönüşümün değişimin farkında vardıracak sizleri. Emir kipleri başkalarının işlerine müdahale etme tavrınızı dönüştürmenizin önemini kavrayacaksınız. Aşk hayatınızda hisseliklerinizi düşüncelerinizi ifade etmekteki eksiklerinizi düşünmek için zaman ayırın. Jüpiter ve Uranüs kariyer alanınız da etkili olacak, kendinizi öne çıkmak için motive hissediyorsunuz. Bu değişikliklerin heyecan verici fırsatlara kapı açtığına ve kişisel ve profesyonel olarak büyümenize yardımcı olduğuna güvenin. Özel yaşamınızda sevdiğiniz insanla daha fazla vakit geçirin ve her anı sevgi ile güçlendirmeyi seçin. 

Başak burcu 

Yılın ilk Ay tutulması ile sizin için gerçekten neyin önemli olduğunu yeniden tanımlamaya hazır olun. Tutulma enerjisi mali durumunuza, değerlerinize ve istikrarınıza odaklanmanızı sağlayacak ve sizi ilişkilerinizin güvenlik duygunuzu nasıl etkilediğini düşünmeye sevk edecek. Bu süre zarfında kendinizi öz değerinizi yeniden değerlendirirken de bulabilirsiniz. Geçmişle ilgili konular gündeminize gelebilir, korkmayın. Gelecek günler için geçmişi şifalandırmanız gerekli.  Jüpiter ve Uranüs, büyümeyle ilgili doğum haritalarınızda dokuzuncu evinizde işleri karıştırabilir, artık kim olduğunuzla uyumlu olmayan eski geleneklerden ve inançlardan kurtulmak için motive olduğunuzu hissedebilirsiniz. Bu enerjiyi doğru değerlendirin. 

Terazi burcu 

Batı astrolojisine göre burcunuzda yılın ilk Ay tutulması gerçekleşirken,  Ekim 2023'ten bu yana yaşadıklarınızı düşünün. Büyümeniz dikkat çekici olmuş olmalı, ancak daha fazlası da gelecek hazırlanın. Bu ay tutulması, özellikle günlük rutinlerinize ve sağlık alışkanlıklarınıza yaklaşımınız konusunda, derin bir kendini keşfetme ve dönüşüm zamanını vurguluyor. Sağlığınızı ilk sıraya koymalı ilişkilerde ki dengesiz yaklaşımlarınızı dönüştürmeniz gerektiğini kabul etmelisiniz. Yanlış insanlara gereğinden fazla anlam yüklemeyi bırakmanızın zamanı geldi.  Jüpiter ve Uranüs, Doğum haritalarınızda sekizinci  evinize şifa getiriyor. Yeni ilişkilerden veya finansal girişimlerden uzak duruyorsanız, şimdi öne çıkmanın tam zamanı. Bu tutulma sizi her açıdan daha dengeli ve huzur dolu bir hayata yönlendiriyor. Sürece güvenin ve önümüzdeki değişiklikleri kucaklayın.

Akrep burcu 

Yılın ilk tutulması ile anka kuşu gibi yeniden doğmuş, tamamen yenilenmiş enerjiyle ilerleyebilmeniz için içinizdeki güce gevenin. Gökyüzü, kendinizi yeniden yapılandırmanız için kalbinize ve sezgilerinize önem vermenizin önemini vurguluyor. Doğum haritalarınızda, gizli benliğiniz, gizli ve açık düşmanlıkları temsil eden 12. evinizdeki ay tutulmasıyla, kendinizi inceleme ve ruhsal gelişim aşamasını deneyimleyeceksiniz. Bu, gizli gerçekleri ortaya çıkarmanıza ve artık size hizmet etmeyen geçmiş yüklerden kurtulmanıza yardımcı olacaktır. Mars ve Venüs'ün açıları, yaratıcı yönünüzü güçlendirecek ve size gerçek arzularınızı keşfetmeniz için ilham verecektir. Ayrıca Jüpiter ve Uranüs'ün etkisiyle beklenmedik bir şekilde ortaya çıkabileceğinden yeni bağlantılara ve işbirliklerine açık olun. Bu değişim mevsimine doğru ilerlerken, büyüme ve genişleme için bu fırsatları kucaklayın.

Yay burcu

Yay burcu

Yılın ilk Ay tutulması, doğum haritalarınızda 11. Evinizde gerçekleşecek ve gelecek arzularınız, yaptığınız iş, ilişki halinde olduğunuz insanlar sizin için çok önemli hale geliyor. Arkadaşlık çevreleriniz, dostluğunuz ve takım çalışması dinamikleriniz üzerine derinlemesine düşünün. Mars ve Venüs, kişisel yaşamınızda istikrar ve huzurun önemini vurgulayarak kişisel ve mesleki sorumluluklar arasında sağlıklı bir denge kurmanızın önemini hatırlatıyor sizlere. Bu denge için gereken fedakarlıkları düşünün. Jüpiter ve Uranüs, günlük rutinlerinizde yeniliğe ve denemeye ilham vererek sizi daha fazla üretkenlik ve refah için yeni yaklaşımları benimsemeye teşvik edecek. Bu enerjileri doğru yönetmelisiniz. 

Oğlak burcu 

Yılın ilk Ay tutulması kariyerinizi ve kamuoyundaki imajınızı ön plana çıkararak sizi yeteneklerinizi sergilemeye teşvik edecek. Daha cesaretli olmayı seçmelisiniz.  Özellikle Mars ve Venüs'ün zihin ve çevreyle ilgili doğum haritalarınızda üçüncü evinizi harekete geçirmesiyle, zihniyetinizin ve iletişim becerilerinizin mesleki uğraşlarınızı nasıl etkilediğini düşünün. Yeteneklerinizin maddi manevi karşılığını alamıyor ve kendinizden şüphe ediyorsanız, şimdi otoritenizi geri kazanmanın, değerinizi güvenle ifade etmenin ve yenilenmiş bir tutkuyla arzularınızın peşinden gitmenin zamanıdır. Bu tutulma, hedeflerinizi yeniden tanımlamak ve kişisel gelişim ve tanınma fırsatlarını yakalamak için destekliyor sizleri. Özel yaşamlarınızda ise gerginlikler tırmanabilir güven ve sevginin noksan olduğu beraberlikler bitebilir. 

Kova burcu 

Yılın ilk Ay tutulması sizi konfor alanınızın dışına çıkmaya ve ilişkilerinizde farklılıkları kucaklamaya teşvik ediyor. Yeni ufuklar keşfetmenin ve bakış açınızı genişletmenin zamanı geldi. Değerlerinizin ve kaynaklarınızın inançlarınızı nasıl şekillendirdiğini düşünün ve bu noktada kendinizi dönüştürmeniz gerektiğini kabul edin. Mars ve Venüs'ün finans sektörünüze destek vermesi, istikrar ve farkındalık getirmesi ile kazanımlar kayıplar finansal konulara yaklaşımınızı yapılandırın. Ve geçmiş meseleleri güne taşımayın aksi takdirde başınız fazlaca ağrıyabilir. Bu arada, Doğum haritalarınızda dördüncü evinizdeki Jüpiter ve Uranüs'ün dinamik etkisi, ile kaosla da olsa, ev ve aile yaşamınızda beklenmedik olaylar deneyimleyebilirsiniz sakin kalmalısınız. Kişisel gelişiminiz için gerekli olan bu değişiklikleri benimseyin.

Balık burcu 

Yılın ilk Ay tutulması ile yakın ilişkilerinizde büyük değişikliklere hazır olun. Bu tutulma, para ve kaynakların başkalarıyla paylaşılmasıyla ilgili olan doğum haritalarınızda sekizinci evinizde gerçekleşirken önemli şeylerin farkına vardıracak sizleri. Duygularınızın ve isteklerinizin ilişkilerinizi nasıl etkilediğini düşünün. Kendinize yaptığınız haksızlıkları dönüştürün.  Ayrıca haritanızın hayalleri ve fantezileri temsil eden noktasında Mars ve Venüs bir araya geliyor. Bu sizi daha çekici ve kendinden emin yapabilir ve romantik fikirleri daha fazla keşfetmek isteyebilirsiniz. Jüpiter ve Uranüs, haritanızın iletişimle ilgili konularına ışık tutacak.  Bu, size şaşırtıcı içgörüler sunarak yeni ve yaratıcı şekillerde düşünmenizi sağlayabilir. Başkalarıyla konuşma şekliniz değişiyor, bu da ilişkilerinizde ve para meselelerinizde daha iyi anlayışa ve bağlantıya yol açabilir. Genel olarak bu, başkalarıyla ilişki kurma ve mali durumunuzu idare etme şeklinizde büyük değişikliklerin ve büyümenin zamanıdır.

NOT: Haftalık yorumlarınızı Güneş Yükselen ve Ay burcunuz ile birlikte okuyunuz. 

Gökler rehberimiz yolumuz ışık olsun. 

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Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir. ©Onedio

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