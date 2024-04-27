Yemek Yemediğin Zaman Nasıl Bir İnsana Dönüşüyorsun?

Tokken çok tatlısın ama açken biraz sinirli oluyorsun zaman zaman.Aç insan sinirlendirilir mi hiç? Şöyle güzel bir yemeğin üstüne hiç umrunda olmayacak şeyler açken seni biraz gerebiliyor. Ama bu senin değil çevrendekilerin suçu bizce. Sen açken herkes daha dikkatli olmalı 😊