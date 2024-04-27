Görüş Bildir
Haberler
Yemek
Yemek Yemediğin Zaman Nasıl Bir İnsana Dönüşüyorsun?

etiket Yemek Yemediğin Zaman Nasıl Bir İnsana Dönüşüyorsun?

godot
godot - Onedio Üyesi
27.04.2024 - 21:01

Bazen o kadar acıkırsın ki içinden bambaşka biri çıkar...

Bakalım sen açken nasıl birine dönüşüyorsun?

İçeriğin Devamı Aşağıda

1. Başlayalım. Sabah kahvaltısı yapmazsan günün nasıl geçer?

2. Diyelim ki yoğun bir gün ve fırsat bulup öğle yemeği yiyemedin. Anlat bize o hissi?

3. Diyelim ki evde sevdiğin bir yemek yapılmış ama sen gelene kadar bitmiş. Tepkin ne olur?

4. Diyelim ki bir yemeğe davet edildin fakat menüdeki yemekleri sevmedin. Ne yapacaksın?

5. Dışarıda yemek yediğinde genelde ne tercih edersin?

İçeriğin Devamı Aşağıda

6. Masanda mutlaka bulunan atıştırmalıklar hangileri olur?

7. Açlık hangi duyguya daha çok benziyor?

8. Son olarak bir yemekten beklediğin ilk şey nedir?

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda

Sen açken memnuniyetsiz biri oluyorsun.

Senin asla aç kalmaman lazım. Çünkü açken hiçbir şeyden memnun olmuyorsun. Her şey biraz eksik gibi geliyor sana. Duyguların değişiyor resmen. Hayata karşı bir duruş sergiliyorsun. Bunu değiştirecek tek şey şöyle güzel, lezzetli bir yemek...

Sen açken arayışta oluyorsun.

Sen her zaman maceracı birisin. Ama açken bu macera seviyesi katlanıyor resmen. Sürekli bir arayışta oluyorsun yemek yiyene kadar. Bu senin açlıkla baş etme mekanizman. Bu arayışa son verecek tek şey ise lezzetli bir yemek.

Sen açken biraz sinirli oluyorsun.

Tokken çok tatlısın ama açken biraz sinirli oluyorsun zaman zaman.Aç insan sinirlendirilir mi hiç? Şöyle güzel bir yemeğin üstüne hiç umrunda olmayacak şeyler açken seni biraz gerebiliyor. Ama bu senin değil çevrendekilerin suçu bizce. Sen açken herkes daha dikkatli olmalı 😊

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın