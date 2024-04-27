Yemek Yemediğin Zaman Nasıl Bir İnsana Dönüşüyorsun?
Yemek Yemediğin Zaman Nasıl Bir İnsana Dönüşüyorsun?
Bazen o kadar acıkırsın ki içinden bambaşka biri çıkar...
Bakalım sen açken nasıl birine dönüşüyorsun?
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1. Başlayalım. Sabah kahvaltısı yapmazsan günün nasıl geçer?
2. Diyelim ki yoğun bir gün ve fırsat bulup öğle yemeği yiyemedin. Anlat bize o hissi?
3. Diyelim ki evde sevdiğin bir yemek yapılmış ama sen gelene kadar bitmiş. Tepkin ne olur?
4. Diyelim ki bir yemeğe davet edildin fakat menüdeki yemekleri sevmedin. Ne yapacaksın?
5. Dışarıda yemek yediğinde genelde ne tercih edersin?
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6. Masanda mutlaka bulunan atıştırmalıklar hangileri olur?
7. Açlık hangi duyguya daha çok benziyor?
8. Son olarak bir yemekten beklediğin ilk şey nedir?
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