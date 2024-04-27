Bloober Team'ın CEO'su Açıkladı: Silent Hill 2 Çıkış Tarihi Yakın Tarihte Duyrulabilir!
Bloober Team'ın CEO'su Açıkladı: Silent Hill 2 Çıkış Tarihi Yakın Tarihte Duyrulabilir!
Merakla beklenen Silent Hill 2 için net bir çıkış tarihi önümüzdeki aylarda duyrulabilir.
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Çıkış tarihi önümüzdeki aylarda açığa çıkabilir.
Oyun neredeyse tamamlandı.
Silent Hill 2, duyrulacak tek oyun olmayacak.
Son yayınlanan fragman, oyuncuların aklına soru işaretleri bırakmıştı.
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