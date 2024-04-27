Bloober Team'ın CEO'su Açıkladı: Silent Hill 2 Çıkış Tarihi Yakın Tarihte Duyrulabilir!

Piotr Babieno, oyunun bulunduğu süreç ile ilgili de bilgi verdi. Gelen açıklamalara göre Silent Hill 2, geliştirme aşamasının son kısmına giriş yaptı. Bu da oyunun bittiğini ve cilalama kısmına geçiş yapıldığı anlamına geliyor.