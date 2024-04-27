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Bloober Team'ın CEO'su Açıkladı: Silent Hill 2 Çıkış Tarihi Yakın Tarihte Duyrulabilir!

Bloober Team'ın CEO'su Açıkladı: Silent Hill 2 Çıkış Tarihi Yakın Tarihte Duyrulabilir!

Sezer Yıldırım
Sezer Yıldırım - Onedio Üyesi
27.04.2024 - 21:01

Merakla beklenen Silent Hill 2 için net bir çıkış tarihi önümüzdeki aylarda duyrulabilir.

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Çıkış tarihi önümüzdeki aylarda açığa çıkabilir.

Çıkış tarihi önümüzdeki aylarda açığa çıkabilir.
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Konami tarafından başlatılan bu Remake projesi Bloober Team tarafından geliştiriliyor. Bloobler Team'in CEO'su Piotr Babieno'nun açıklamalarına göre de oyunun çıkış tarihini birkaç ay içerisinde öğreneceğiz.

Oyun neredeyse tamamlandı.

Oyun neredeyse tamamlandı.

Piotr Babieno, oyunun bulunduğu süreç ile ilgili de bilgi verdi. Gelen açıklamalara göre Silent Hill 2, geliştirme aşamasının son kısmına giriş yaptı. Bu da oyunun bittiğini ve cilalama kısmına geçiş yapıldığı anlamına geliyor.

Silent Hill 2, duyrulacak tek oyun olmayacak.

Silent Hill 2, duyrulacak tek oyun olmayacak.

Babieno'nun dikkat çektiği bir diğer kısım da Silent Hill 2'nin duyrulacak tek oyun olmadığıydı. Bu yapım dışında başka yapımlar da önümüzdeki aylarda oyuncularla paylaşılacak.

Son yayınlanan fragman, oyuncuların aklına soru işaretleri bırakmıştı.

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