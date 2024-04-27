Görüş Bildir
Haberler
Spor
Futbol
Fenerbahçe , Beşiktaş
Derbide Kazanan Fenerbahçe! Sarı-Lacivertliler Beşiktaş'ı 2-1'lik Skorla Mağlup Etti

Derbide Kazanan Fenerbahçe! Sarı-Lacivertliler Beşiktaş'ı 2-1'lik Skorla Mağlup Etti

Bahadır
Bahadır - Onedio Editörü
27.04.2024 - 21:04

Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş kozlarını paylaştı. Sarı-lacivertliler, maçtan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı ve Galatasaray ile arasındaki puan farkını yeniden 4'e indirdi.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Süper Lig'in 34. haftası derbiye sahne oldu. Fenerbahçe, Kadıköy'de Beşiktaş'ı konuk etti.

Süper Lig'in 34. haftası derbiye sahne oldu. Fenerbahçe, Kadıköy'de Beşiktaş'ı konuk etti.

Heyecan dolu mücadele, 2-1'lik Fenerbahçe üstünlüğü ile noktalandı. Galibiyeti getiren goller, 30. dakikada Michy Batshuayi ve 69. dakikada İrfan Can Kahveci'den geldi.

Heyecan dolu mücadele, 2-1'lik Fenerbahçe üstünlüğü ile noktalandı. Galibiyeti getiren goller, 30. dakikada Michy Batshuayi ve 69. dakikada İrfan Can Kahveci'den geldi.

Beşiktaş'ın tek golünü ise 82'de Cenk Tosun kaydetti. Siyah-beyazlılarda Al Musrati, 25. dakikada kırmızı kart gördü.

Beşiktaş'ın tek golünü ise 82'de Cenk Tosun kaydetti. Siyah-beyazlılarda Al Musrati, 25. dakikada kırmızı kart gördü.

Sarı-lacivertliler, bu galibiyetle puanını 89'a çıkardı ve zirve takibini sürdürdü.

Sarı-lacivertliler, bu galibiyetle puanını 89'a çıkardı ve zirve takibini sürdürdü.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
16
15
11
8
1
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
mervednz

Son zamanlarda izlediğim en iyi oyunlardan biriydi. Tebrikler Fenerbahçe'm💛💙

ozzymandias

Tebrikler:)

Demirel can

iyi bir BEŞİKTAŞ taraftarı olarak fenerbahçe şampiyon olsun istiyordum. Bu gece edilen küfürlerden sonra inşallah daha beter olurlar diyorum

hsyn

Kırmızı kart gelince küçük bi umutlanma gelmişti ama bu sefer olmadı 😁 Beşiktaş'ın bu yıl tadı yok, Fenerbahçelileri tebrik ediyorum.