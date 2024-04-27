Derbide Kazanan Fenerbahçe! Sarı-Lacivertliler Beşiktaş'ı 2-1'lik Skorla Mağlup Etti
Derbide Kazanan Fenerbahçe! Sarı-Lacivertliler Beşiktaş'ı 2-1'lik Skorla Mağlup Etti
Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş kozlarını paylaştı. Sarı-lacivertliler, maçtan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı ve Galatasaray ile arasındaki puan farkını yeniden 4'e indirdi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Süper Lig'in 34. haftası derbiye sahne oldu. Fenerbahçe, Kadıköy'de Beşiktaş'ı konuk etti.
Heyecan dolu mücadele, 2-1'lik Fenerbahçe üstünlüğü ile noktalandı. Galibiyeti getiren goller, 30. dakikada Michy Batshuayi ve 69. dakikada İrfan Can Kahveci'den geldi.
Beşiktaş'ın tek golünü ise 82'de Cenk Tosun kaydetti. Siyah-beyazlılarda Al Musrati, 25. dakikada kırmızı kart gördü.
Sarı-lacivertliler, bu galibiyetle puanını 89'a çıkardı ve zirve takibini sürdürdü.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın
Son zamanlarda izlediğim en iyi oyunlardan biriydi. Tebrikler Fenerbahçe'm💛💙
Tebrikler:)
iyi bir BEŞİKTAŞ taraftarı olarak fenerbahçe şampiyon olsun istiyordum. Bu gece edilen küfürlerden sonra inşallah daha beter olurlar diyorum
Kırmızı kart gelince küçük bi umutlanma gelmişti ama bu sefer olmadı 😁 Beşiktaş'ın bu yıl tadı yok, Fenerbahçelileri tebrik ediyorum.