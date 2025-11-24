onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Astroloji
24–30 Kasım 2025 Haftanın Kristali Larimar

etiket 24–30 Kasım 2025 Haftanın Kristali Larimar

Dr.Astrolog Şenay Devi
Dr.Astrolog Şenay Devi - Onedio Üyesi
24.11.2025 - 19:16

Gökyüzünün Serin Şifası – Zihin, Kalp ve Ruh BirleşiyorBu hafta, kozmik enerjiler zihin, duygu ve beden uyumunu güçlendirmeye, korkuları çözmeye ve içsel huzuru büyütmeye odaklanıyor. Haftanın kristali Larimar, bu dönemin yüksek titreşimine uygun bir şifa kapısı açıyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Larimar'ın Özellikleri:

Larimar'ın Özellikleri:

  • Zihni Sakinleştirir: Gerginliği azaltarak huzur verir.

  • Boğaz Çakrası ve İletişim Alanını Arındırır: Duygusal ifadeyi kolaylaştırır.

  • Travmaları Çözmeye Yardım Eder: Geçmiş yaraları iyileştirir.

  • Kadim Bilgelik ve Sezgi Kanalını Güçlendirir: İçgörü ve farkındalık getirir.

  • Duygusal Yükleri Su Enerjisiyle Temizler: Ruhsal arınma sağlar.

Her burcun Larimar’dan nasıl faydalanabileceğini şimdi detaylı bir şekilde inceleyelim.

Burçlara Göre Larimar Kullanımı

Burçlara Göre Larimar Kullanımı

Koç

  • Kullanımı: Boyun hizasında taşımak veya elinde tutarak kısa nefes meditasyonları yapmak.

  • Neden: Hızlı çalışan zihin.

  • Faydası: Sabırsızlık ve ani tepkileri yumuşatır, iletişim krizlerini çözer.

Boğa

  • Kullanımı: Yatak başında veya evin enerjisini temizlemek için çalışma alanında bulundurmak.

  • Neden: Finansal kaygılar.

  • Faydası: Duygusal güvenlik ihtiyacını dengeler, endişeleri azaltır.

İkizler

  • Kullanımı: Günde 10–12 dakika bileklere yakın taşımak veya konuşma sırasında avuç içinde tutmak.

  • Neden: İletişim sınavları.

  • Faydası: Zihinsel dağınıklığı toparlar, doğru kelimeleri seçmesini sağlar.

Yengeç

  • Kullanımı: Göğüs hizasına yakın taşımak veya uyku esnasında yastık altına koymak.

  • Neden: Eski kırgınlıklar.

  • Faydası: Duygusal suları sakinleştirir, geçmiş yükleri çözer.

Aslan

  • Kullanımı: Sabah saatlerinde meditasyon eşliğinde elde tutmak.

  • Neden: Sorumluluk baskısı.

  • Faydası: Ego baskısını azaltır, liderlik enerjisini yumuşatır.

Başak

  • Kullanımı: Ofiste masa üzerinde veya taşınabilir küçük bir parçayı cebinde bulundurmak.

  • Neden: Detaylarda boğulma riski.

  • Faydası: Fazla düşünmeyi sakinleştirir, kritik hataları azaltır.

Terazi

  • Kullanımı: Günde 5–7 dakika kalp hizasında tutarak nefes çalışması yapmak.

  • Neden: İlişkilerde hassasiyet.

  • Faydası: Kalp kırıklıklarını iyileştirir, duygusal dengeyi sağlar.

Akrep

  • Kullanımı: Meditasyonlarda sol elde tutmak veya duş sonrasında temiz aura alanına yerleştirmek.

  • Neden: İçsel dönüşüm haftası.

  • Faydası: Yoğun enerjiyi yumuşatır, sezgileri berraklaştırır.

Yay

  • Kullanımı: Seyahatlerde ya da hareketli günlerde cebinde taşımak.

  • Neden: Zihni dalgalı.

  • Faydası: Fikir karmaşasını giderir, huzurlu bir odaklanma sağlar.

Oğlak

  • Kullanımı: Çalışma masasının sağ köşesinde bulundurmak veya meditasyonlarda el üstünde dinlendirmek.

  • Neden: Sorumluluk duygusu.

  • Faydası: Kontrollü olma halini yumuşatır, yükleri hafifletir.

Kova

  • Kullanımı: Günlük ritüelde üçüncü göz hizasında 1–2 dakika bekletmek.

  • Neden: Yaratıcı ilham açılıyor.

  • Faydası: İlham gücünü berraklaştırır, sezgileri güçlendirir.

Balık

  • Kullanımı: Su enerjisiyle birleştiği için duş sonrasında kısa bir meditasyonla elde tutmak.

  • Neden: Duygusal dalgalara açık.

  • Faydası: Aşırı duyarlılığı dengeler, iç huzuru derinleştirir.

Larimar'ı Bu Hafta Nasıl Aktif Kılarsın?

Larimar'ı Bu Hafta Nasıl Aktif Kılarsın?

  • Haftada bir kez akan su altında 20 saniye temizlemek.

  • Güneş ışığına koymamak.

  • Niyet çalışmasıyla birlikte kullanmak.

  • Kalabalık ortamlara girmeden önce kısa bir nefes ritüeli ile aktif hale getirmek.

Bu hafta Larimar, gökyüzünün suyla gelen şifası gibi iç huzuru, berraklık ve duygusal denge getiriyor. Hazırsan, tüm burçlar için bu yumuşak ama güçlü enerjiyi aktive edebilirsin.

Gökler rehberimiz yolumuz ışık olsun. 

AstrodehA

Facebook

Web

Instagram 

YouTube

Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Dr.Astrolog Şenay Devi
Dr.Astrolog Şenay Devi
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam