24–30 Kasım 2025 Haftanın Kristali Larimar

Haftada bir kez akan su altında 20 saniye temizlemek.

Güneş ışığına koymamak.

Niyet çalışmasıyla birlikte kullanmak.

Kalabalık ortamlara girmeden önce kısa bir nefes ritüeli ile aktif hale getirmek.

Bu hafta Larimar, gökyüzünün suyla gelen şifası gibi iç huzuru, berraklık ve duygusal denge getiriyor. Hazırsan, tüm burçlar için bu yumuşak ama güçlü enerjiyi aktive edebilirsin.

Gökler rehberimiz yolumuz ışık olsun.

AstrodehA

Facebook

Web

Instagram

YouTube

Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir.