23 - 29 Eylül Haftasının Sayı Sekansı 9999

Dikkat edin, gittiğiniz her yerde 9999 numaralı sayı sekansının ortaya çıktığını görürseniz bunun iyi bir nedeni vardır. Sayı sekanslarının sizinle bir şeyler iletmeye çalışıyor ve bir mesaj olarak bu sayısal sıra genellikle vardiya, tamamlama, bilgelik ve şefkat temalarıyla ilgilidir. Kendinizi her zamankinden biraz daha sert ve stresli hissettiyseniz, koruyucularınız sizi daha fazla yin tavrı düzenlemek ve yapabileceğiniz tüm farklı şekillerde büyümek için kenarlarda yumuşamaya ve doğal bağış ve sevgi dolu tarafınızı çağırmaya davet ediyor olabilir. Bu aynı zamanda değişime hazırlanmak ve olumlu bir zihinsel tutumu elinizden geldiğince koruduğunuzdan emin olmak için bir zaman olabilir. Hayat döngüseldir ve zor bir değişimde veya durumda bile her şey geçer ve her şey değişir. Kendinizi merkezlemenin ve bağlamanın tek yolu zihninizin kontrolünü ele geçirmektir.

Facebook

Web

Instagram

YouTube

Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir.