22 – 28 Eylül 2025 Haftanın Sayı Sekansı

Güneş’in Terazi Burcuna Geçişi (23 Eylül)
Bu geçişle birlikte denge, adalet ve içsel uyum temaları güç kazanıyor. İlişkilerde teraziyi yeniden kurma zamanı.
Ay ile Neptün’ün Balık Burcunda Kavuşması (25 Eylül)
Ruhsal temizlik ve sezgisel açılım için mükemmel bir zaman dilimi. Meditasyon ve dua için ideal bir gündür.
Ay’ın Koç Burcuna Geçişi (28 Eylül)
Geçmişin yüklerinden kurtulup yeniden doğmaya hazır hissedeceğiniz bir enerji alanı yaratır. Yeni başlangıçlar için güçlü bir zamandır.
Bu Haftanın Ana Teması: Kapıları Aç
Bu hafta, hayatınızda kalan karmik kapıları aralama izni veriyor. Enerjileri ilahi sisteme teslim ederek yeni bir döngüye geçmeye hazır olun.
Sekansın Günlük Kullanım Şekli
Her sabah veya gece, sessiz bir ortamda aşağıdaki niyetle yüksek sesle okuyun:
888 111 544 21234 777 000 369
“Sekiz yüz seksen sekiz, bir yüz on bir, beş yüz kırk dört, iki bin yüz otuz dört, yedi yüz yetmiş yedi, sıfır sıfır sıfır, üç yüz altmış dokuz.
İlahi düzende şans, sağlık ve bereket kapılarım şimdi açılıyor.
Kalpten kabul ediyorum, teşekkür ve şükürle mühürlüyorum.
Yüce Allah’ın iradesiyle, tüm boyutlarda ruhumla uyumlanıyorum.
Tüm zamanlarda etkili ve şifa dolu olsun.
Ol der ve olur. Amin.”