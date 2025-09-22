onedio
22 – 28 Eylül 2025 Haftanın Sayı Sekansı

Dr.Astrolog Şenay Devi
22.09.2025 - 08:03

Bu hafta gökyüzü, kapıları açan ve ruhsal olarak destekleyen sayı sekanslarını bizlere sunuyor. Bu sekansta yer alan sayılar, hayatınıza şans, sağlık ve şifa getiriyor.  

888 111 544 21234 777 000 369

Sayıların Derin Anlamları ve Enerjetik Anahtarları

888 (Sekiz yüz seksen sekiz): 

İlahi düzenin ve ruhsal bolluğun kapılarını açan bu frekans, maddi refahın yanı sıra manevi huzur ve bereket getirir.

111 (Bir yüz on bir): 

Yeni başlangıçların ve kaderi yeniden yazma gücünün simgesidir. Zihinsel berraklığı artırarak sezgisel uyanışı destekler.

544 (Beş yüz kırk dört): 

Geçmiş kalıpları bırakmayı destekler ve dönüşüm sırasında ilahi koruma sağlar. Değişim korkusu taşıyanlar için güçlü bir rehberdir.

21234 (İki bin yüz otuz dört): 

Bilinçaltı sırlarını çözmeye yardımcı olur. Sembolik rüyaların ve sezgilerin açığa çıkmasını destekler.

777 (Yedi yüz yetmiş yedi): 

Yüksek boyutlardan gelen ilahi desteği ve ruhsal korumayı sağlar. Manevi yolculukta yalnız olmadığınızı hatırlatır.

000 (Sıfır sıfır sıfır): 

Her şeyin kaynağına dönüşü temsil eder. Eski döngülerin kapanması ve yeni yaşam planlarının başlaması için ruhsal kapıyı aralar.

369 (Üç yüz altmış dokuz): 

Nikola Tesla’nın “evrenin anahtarı” olarak tanımladığı bu sayı, zihinsel, bedensel ve ruhsal uyumu temsil eder.

Gökyüzünün Bu Hafta Sunduğu Ruhsal Destek

Güneş’in Terazi Burcuna Geçişi (23 Eylül)

Bu geçişle birlikte denge, adalet ve içsel uyum temaları güç kazanıyor. İlişkilerde teraziyi yeniden kurma zamanı.

Ay ile Neptün’ün Balık Burcunda Kavuşması (25 Eylül)

Ruhsal temizlik ve sezgisel açılım için mükemmel bir zaman dilimi. Meditasyon ve dua için ideal bir gündür.

Ay’ın Koç Burcuna Geçişi (28 Eylül)

Geçmişin yüklerinden kurtulup yeniden doğmaya hazır hissedeceğiniz bir enerji alanı yaratır. Yeni başlangıçlar için güçlü bir zamandır.

Bu Haftanın Ana Teması: Kapıları Aç

Bu hafta, hayatınızda kalan karmik kapıları aralama izni veriyor. Enerjileri ilahi sisteme teslim ederek yeni bir döngüye geçmeye hazır olun.

Sekansın Günlük Kullanım Şekli

Her sabah veya gece, sessiz bir ortamda aşağıdaki niyetle yüksek sesle okuyun:

888 111 544 21234 777 000 369 

“Sekiz yüz seksen sekiz, bir yüz on bir, beş yüz kırk dört, iki bin yüz otuz dört, yedi yüz yetmiş yedi, sıfır sıfır sıfır, üç yüz altmış dokuz. 

İlahi düzende şans, sağlık ve bereket kapılarım şimdi açılıyor. 

Kalpten kabul ediyorum, teşekkür ve şükürle mühürlüyorum. 

Yüce Allah’ın iradesiyle, tüm boyutlarda ruhumla uyumlanıyorum. 

Tüm zamanlarda etkili ve şifa dolu olsun. 

Ol der ve olur. Amin.”

Ritüel Önerileri

Suyla Kodlama Ritüeli

Cam bir şişeye sayı sekansını yazın ve üç gün boyunca bu sudan için. Her içişinizde yukarıdaki niyeti tekrar edin.

Ayna ve Mum Ritüeli

Beyaz ya da mor bir mum yakın. Aynanın karşısına geçin ve sayı sekansını üç kez tekrarlayın. Niyetinizi söyleyin ve mumu güvenle yanmaya bırakın.

Enerji Merkezleriyle (Çakralarla) Uyum

  • Kök Enerji Merkezi: Sıfır Sıfır Sıfır - Korkuları arındırma, güven hissi

  • Yaratıcılık Merkezi: Üç yüz altmış dokuz, İki bin yüz otuz dört – İlham alma, yaratma gücü

  • Güç Merkezi: Sekiz yüz seksen sekiz – İçsel otorite, finansal güç

  • Kalp Enerjisi: Bir yüz on bir, Beş yüz kırk dört – Affetme, yenilenme

  • İfade Merkezi: Yedi yüz yetmiş yedi – Hakikati söyleme

  • Sezgi Merkezi: İki bin yüz otuz dört – Bilgelik, rüyaların dili

  • İlahi Bağlantı Merkezi: Üç yüz altmış dokuz – İlahi sistemle hizalanma

Kimler Bu Sekansla Uyumlu?

  • Hayatında ilerleme kaydedemediğini düşünenler

  • Karmik ilişkilerle yüzleşmek isteyenler

  • Maddi bolluğa kavuşmak isteyenler

  • Kronik sağlık sorunlarına şifa arayanlar

  • Yeni başlangıçlar yapmak isteyenler

Ek Destek: Doğal Taşlar ve Esma Uyumu

Astrolojik Günlük Rehber

  • 22 Eylül Pazartesi: Topraklanmaya uygun bir gün. Sekansınızı açık havada tekrarlayın.

  • 23 Eylül Salı: Güneş Terazi’ye geçiyor. İlişkiler ve uyum temaları vurgulu.

  • 24 Eylül Çarşamba: Derin arınma zamanı. Suya sekansı kodlayın.

  • 25 Eylül Perşembe: Ay ve Neptün kavuşumu. Dua ve meditasyon için ideal.

  • 26 Eylül Cuma: Karmik bağları şifalandırma zamanı.

  • 27 Eylül Cumartesi: Yeni fırsatlara kapı aralayın.

  • 28 Eylül Pazar: Ay Koç burcuna geçiyor. Cesaretle yeniye adım atın.

Ruhuna Yaz

Zihnimde başlattığım her şey, ruhumla hizalandığında hayatımda tezahür eder. Bu hafta, evrenin kapıları bana açılıyor. Yüce Yaratıcımın izniyle, sağlık, şans ve bereketi şimdi alıyorum. Şükürle kabul ettim.

Hazırsanız şimdi sayılarını okuyun ve niyetinizle birlikte hayatınızı şekillendirin. 

Gökler rehberimiz, yolumuz ışık olsun.

AstrodehA

Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir.

