22 – 28 Eylül 2025 Haftanın Burç Yorumları

Dr.Astrolog Şenay Devi
22.09.2025 - 10:03

Sonbahar Ekinoksu ile Güneş Terazi'ye geçiyor, denge ve adalet vurgulanırken, Mars'ın Akrep'e geçişi tutkuları ve gizlenen gerçekleri ortaya çıkararak derin dönüşümler getiriyor. Bu hafta hem küresel hem de Türkiye özelinde siyasi, ekonomik ve bireysel düzeyde önemli değişimler bekleniyor.

Güneş Terazi’de: Adalet ve Dengenin Yükselişi

22 Eylül’de Güneş’in Terazi burcuna geçişiyle Sonbahar Ekinoksu başlıyor. Bu süreç, içsel ve toplumsal düzeyde denge ihtiyacını güçlendirir. Terazi burcu; adalet, güzellik, ortaklık ve diplomasiyle ilgilidir.

Dünya Çapında Etkiler

  • Barış müzakereleri, anayasal düzenlemeler ve uluslararası hukuk gündemde olabilir.

  • Sanat ve moda dünyasında yeni estetik akımlar belirginleşebilir.

  • Diplomat ilişkilerde yumuşama ve yeniden yapılandırma çabaları dikkat çeker.

Mesaj: Barış dışarıda değil, içeride başlar. Kendi iç terazinde huzuru bulamayan, dünyada da barışı inşa edemez.

Mars Akrep’te: Tutku, Kriz ve Derin Dönüşüm

Mars’ın Akrep burcuna geçişi, kontrolsüz tutkuların, bastırılmış duyguların ve gölgede kalmış arzuların su yüzüne çıkmasına neden olur. Dönüştürmeyen enerji, tahrip eder. Gizlenen gerçekler bu hafta artık saklanamaz.

Dünya Genelinde Etkiler

  • Siyasi kulislerde güç savaşları, derin yapıların hareketlenmesi

  • İttifakların bozulması, gizli anlaşmaların deşifre edilmesi

  • Psikolojik baskı, kıskançlık ve güç gösterileriyle öne çıkan çatışmalar

Spiritüel Ders: Cesaret, hakikati görmeyi ve şefkatle dönüşmeyi seçmektir. Yoksa kendi karanlığın seni yönetir.

Türkiye Üzerindeki Etkiler

Terazi Güneşi: Adalet, Anayasa, İttifaklar

  • Hukuk sisteminde önemli kararlar, anayasa ve yasa düzenlemeleri gündeme gelebilir.

  • Diplomat alanda yeni adımlar ve uluslararası görüşmelerin sonuçları ortaya çıkabilir.

  • Halkın adalet talebi, medyada ve sokakta daha yüksek sesle dile getirilebilir.

Gerçek Barış: Susturulmuş adaletin konuşmaya başlamasıyla mümkün olur.

Akrep Mars’ı: İfşalar, Güç Dengesi, Ekonomi

  • Devlet içi dengelerde değişim. Derin yapılanmalar, siyasi figürler ve ekonomik ağlar hareketlenebilir.

  • Medyada sarsıcı belgeler, gizli anlaşmalar, mali kayıtlar ortaya dökülebilir.

  • Finansal sistemde kayıt dışı konular, kara para, gizli yatırımlar ciddi biçimde konuşulabilir.

Uyarı: Şeffaf olmayan her yapı, bu hafta ciddi sınavdan geçer. Güç saklanamaz, ya kontrol edilir ya da el değiştirir.

Finansal Dalgalanmalar ve Ekonomik Uyarılar

  • Döviz, altın ve kripto varlıklarında hızlı hareketler görülebilir.

  • Borçlanma, faiz, vergi ve gizli ödemelerle ilgili düzenlemeler veya ani değişimler yaşanabilir.

  • Uluslararası fonlar geri çekilebilir, yeni ekonomik ittifaklar kurulabilir.

Spekülatif Kazanç: Arayışları riskli. Bilinmeyen yollar yerine şeffaf ve uzun vadeli planlar kazandırır.

Bireysel Olarak Bu Hafta Ne Yapmalı?

  • Rutin Oluştur: Gündelik hayatına denge kat. Erken uyu, sağlıklı beslen, ekran süreni azalt.

  • Hafifle: Ruhunu arındırmak için sadeleş. Eşyalarını, düşüncelerini, ilişkilerini gözden geçir.

  • Derinleş: Güzellik arayışını dışarıda değil, içeride başlat.

  • Dürüstlükle Yaklaş: İlişkilerde dürüstlükle yaklaş. Ne istediğini net söyle.

  • Zihinsel Hazırlık Yap: Yeni başlangıçlar için zihinsel hazırlık yap. Önümüzdeki Dolunay’a sade ve net gir.

Haftanın Kadersel Anahtarı

Sadece dışarıya güzel görünmek değil, içeride huzurlu hissetmek istiyorsan; ilk adım, içsel terazini dengelemektir. Adaletin ve cesaretin birleştiği yerde, gerçek sen ortaya çıkar.

Astrolojik Kritikler

  • Bastırılmış öfke, yıkıcı hale gelebilir.

  • Yüzleşmekten kaçınan, kendini kandırır.

  • Şeffaflık, bu haftanın tek güvenli zırhıdır.

Koç

Koç

  • Gökyüzünden Mesajınız Var: Sessiz kaldığın yerlerde aslında en çok anlatacak şeyin var. Bu hafta sesini duymayı seç.

  • İş: Yeni görevler, hızlı gelişmeler seni bekliyor. Cesur ol ama detaylara dikkat et.

  • Sağlık: Yorgunluk birikimi olabilir, uyku kalitene dikkat et. Baş-boyun bölgesi hassas.

  • Aşk: Tutkulu bir etkileşim başlıyor. Ancak beklentilerini netleştirmediğin sürece yanlış anlaşılmalar oluşabilir.

  • Para: Ödeme ve tahsilat dengesine odaklan. Eski bir alacak gündeme gelebilir.

  • Şans: Perşembe günü içgüdülerini takip et.

  • Dikkat: Hızlı kararlarla çatışmalara yol açma. Bu hafta sabırla ilerleyen kazanır.

Boğa

Boğa

  • Gökyüzünden Mesajınız Var: Düzen kurmak bir lüks değil, bu hafta senin ruhunun ihtiyacı.

  • İş: Ofis içi düzen, çalışma ortamı, ekip arkadaşları ile iletişim gündemde. Kırıcı olmamaya çalış.

  • Sağlık: Sindirim sistemin hassas. Temiz beslenmeye ve su tüketimine özen göster.

  • Aşk: Geçmişteki bir hikâye yeniden tetiklenebilir. Bu defa duygularınla değil, farkındalığınla yanıt ver.

  • Para: Finansal anlamda istikrar var ama gereksiz harcamalardan uzak durmalısın.

  • Şans: Elindekileri koruman gereken bir haftadasın.

  • Dikkat: Ertelediğin işler içten içe yük oluşturuyor. Temizle, sadeleştir, tamamla.

İkizler

İkizler

  • Gökyüzünden Mesajınız Var: Her şey konuşulmaz. Bu hafta hissettiklerini önce içinde anlamlandır.

  • İş: Yaratıcılığın tavan yapabilir. Sunumlar, fikirler, yazılı işler için mükemmel zaman.

  • Sağlık: Gözler ve boyun bölgesine dikkat. Uzun ekran süresine mola ver.

  • Aşk: Flörtleşme, sosyalleşme aktif ama yüzeysel ilişkiler seni tatmin etmeyebilir. Kalıcı olanı sezgilerinle anlayacaksın.

  • Para: Ekstra kazanç fırsatları gündeme gelebilir. Dikkatli değerlendirmelisin.

  • Şans: Haftanın ortasında sürpriz bir fırsat seni şaşırtabilir.

  • Dikkat: Kararsızlık enerjisi seni yavaşlatmasın. Netleşmek için iç sesine güven.

Yengeç

Yengeç

  • Gökyüzünden Mesajınız Var: Ruhunun evi, huzurun merkezidir. Bu hafta kendi merkezini yeniden kur.

  • İş: Ailevi sorumluluklar iş hayatına yansıyabilir. Dengede kalmalısın.

  • Sağlık: Ev kazalarına ve alerjik durumlara dikkat.

  • Aşk: İçinde derinleşen bir duyguyu inkâr etme. Açık iletişim seni rahatlatacak.

  • Para: Ev, mülk veya aileyle ilgili bir harcama gündeme gelebilir. İleriye dönük düşünmelisin.

  • Şans: Geçmişten gelen destekler seni ileri taşır.

  • Dikkat: Fazla fedakarlık seni tükenmişliğe götürür. Kendine de zaman ayır.

Aslan

Aslan

  • Gökyüzünden Mesajınız Var: İfade gücün kaderini belirler. Bu hafta ne dediğine değil, nasıl dediğine odaklan.

  • İş: Toplantılar, sözleşmeler, yazışmalar... iletişim trafiği yoğun. Her kelimeyi dikkatle seç.

  • Sağlık: Boğaz enfeksiyonları ve ses kısıklığına dikkat.

  • Aşk: Bir mesaj ya da konuşma kalbini ısıtabilir. Yeni bir başlangıcın eşiğindesin.

  • Para: Ticari girişimler açısından destekleyici bir hafta. Kısa vadeli yatırımlar öne çıkıyor.

  • Şans: Yakın çevrenden gelecek bir öneri seni şaşırtabilir.

  • Dikkat: Sabırsız davranırsan ilişkilerde soğukluk olabilir. Kendini doğru ifade et.

Başak

Başak

  • Gökyüzünden Mesajınız Var: Hak ettiğini almak için önce kendi değerini tanımalısın.

  • İş: Yaptıkların fark ediliyor. Ancak kendini yetersiz hissetmene gerek yok.

  • Sağlık: Bağışıklığını güçlendir. Soğuk algınlığına açık bir dönemdesin.

  • Aşk: Maddi değerler yüzünden ilişkide anlaşmazlık olabilir. Paylaşım alanlarını netleştir.

  • Para: Gelir artışı mümkün. Ancak harcamalarda titiz olman gerekiyor.

  • Şans: Kendi çabanla gelen her şey bereketli olur.

  • Dikkat: Kendini başkalarıyla kıyaslama. Senin yolun, sadece sana ait.

Terazi

Terazi

  • Gökyüzünden Mesajınız Var: Kendini yok sayarak denge kuramazsın. Şimdi sıra sende.

  • İş: Yeni başlangıçlar, teklif ya da kararlar gündeme gelebilir. Cesaretin yükseliyor.

  • Sağlık: Cilt ve böbrek hassasiyetlerine karşı bol su tüket.

  • Aşk: İlişkide ipleri senin eline alma zamanı. Bekarsan dikkat çekiyorsun.

  • Para: Bütçeni gözden geçir. Dengeli dağılım, huzuru da getirir.

  • Şans: Yeni Ay sonrası en parlak dönemine giriyorsun.

  • Dikkat: Başkalarını memnun etme çaban seni geride bırakmasın.

Akrep

Akrep

  • Gökyüzünden Mesajınız Var: Kapanmayan dosyalar, yüzleşilmeyen duygular seni tutar. Bu hafta çözülmeye niyet et.

  • İş: Arka planda dönen olaylara dikkat et. Sezgilerin seni yanıltmaz.

  • Sağlık: Ruhsal olarak arınma ihtiyacı var. Uyku düzenine özen göster.

  • Aşk: Gizli duygular açığa çıkabilir. Kalbini saklamak yerine şeffaf ol.

  • Para: Bilinçsiz harcamalar yapma eğilimine dikkat. Özellikle online alışverişten uzak dur.

  • Şans: Rüyalar ve iç sesin bu hafta pusulan olabilir.

  • Dikkat: Gizli düşmanlıklar, arkandan konuşmalar olabilir. Duruşunu koru.

Yay

Yay

  • Gökyüzünden Mesajınız Var: Büyük hayaller, küçük adımlarla başlar. Plan yap ve ilk adımı at.

  • İş: Geleceğe yönelik önemli bağlantılar kurabilirsin. Topluluklar içinde parlıyorsun.

  • Sağlık: Kalça ve bacak bölgesi hassas olabilir. Hareketi ihmal etme.

  • Aşk: Sosyal çevre aracılığıyla tanışmalar olabilir. Ama acele etme.

  • Para: Grup projeleri veya ortak kazançlar öne çıkıyor. Paylaşmayı öğreniyorsun.

  • Şans: Kalabalıklar içinde sana yol açacak biriyle tanışabilirsin.

  • Dikkat: Herkese açık olman, her şeyi anlatman anlamına gelmiyor. Sınırlarını çiz.

Oğlak

Oğlak

  • Gökyüzünden Mesajınız Var: Zirveye çıkan yol sessizdir. Az konuş, çok yap.

  • İş: Kariyer alanında güçlü destekler var. Üstlerinden takdir görebilirsin.

  • Sağlık: Diz ve kemik bölgesine dikkat. Uzun süre ayakta kalma.

  • Aşk: İşkolik tavrın ilişkiyi yıpratabilir. Zaman ayırmaya çalış.

  • Para: Kariyer üzerinden gelen gelirlerde artış olabilir. Planlı kullanmalısın.

  • Şans: Patron figürleriyle ilişkilerde fark yaratacaksın.

  • Dikkat: Kontrolcülük seni yalnızlaştırmasın. Güvenmeyi öğren.

Kova

Kova

  • Gökyüzünden Mesajınız Var: Özgürlük cesaret ister. Risk almadan büyüyemezsin.

  • İş: Yurtdışı, eğitim, medya ya da hukukla ilgili konularda gelişmeler mümkün.

  • Sağlık: Gözler, uykusuzluk ve migren gündeme gelebilir. Dinlenmeye zaman ayır.

  • Aşk: Uzak mesafeli ilişkiler veya görüş farklılıkları üzerine konuşmalar olabilir.

  • Para: Yeni fikirlerden gelir elde edebilirsin. Dijital alanda şanslısın.

  • Şans: Sınırlarını aştığında büyüyeceksin. Konfor alanından çık.

  • Dikkat: Her doğruyu her yerde söyleme. Zamanlama önemli.

Balık

Balık

  • Gökyüzünden Mesajınız Var: Sırlar seni hasta eder. Açılmak, iyileşmektir.

  • İş: Ortak kaynaklar, alacak-verecek, prim, miras gibi konular öne çıkıyor.

  • Sağlık: Psikosomatik ağrılar, bilinçaltı yükleriyle bağlantılı olabilir.

  • Aşk: Derin bağlar, yoğun duygular ama kıskançlık riski de var. Denge kur.

  • Para: Ortak gelirleri doğru yönetmek önemli. Kontrolü ele al.

  • Şans: Meditasyon, enerji çalışmaları, suyla yapılan ritüeller sana iyi gelir.

  • Dikkat: Takıntıların seni esir almasın. Bırakmak, özgürlüktür.

Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir.

