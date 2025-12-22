onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Astroloji
22 – 28 Aralık 2025 Gökyüzü Konuşuyor: Ektiğimizi Biçtiğimiz Bir Hafta

etiket 22 – 28 Aralık 2025 Gökyüzü Konuşuyor: Ektiğimizi Biçtiğimiz Bir Hafta

Dr.Astrolog Şenay Devi
Dr.Astrolog Şenay Devi - Onedio Üyesi
22.12.2025 - 21:08

Yılın son günlerine yaklaşırken gökyüzü bizlere net bir mesaj veriyor:

Bu hafta hız değil bilinç, tepki değil farkındalık kazandırıyor.

Kimi burçlar için emeklerin karşılığı alınırken, kimi burçlar için içsel yüzleşmeler ve önemli dersler gündemde.

Artık görmezden gelinen gerçekler görünür oluyor, ertelenen kararlar kapıyı çalıyor.Bu hafta gökyüzü kimseyi cezalandırmıyor; sadece dengeyi hatırlatıyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Koç

Koç

Haftaya yüksek enerji ve güçlü bir motivasyonla başlıyorsunuz. İş hayatında ortaya koyduğunuz fikirler dikkat çekiyor, projeleriniz hız kazanıyor. Zamanı iyi yönetmeniz, çevrenizdeki insanların size olan güvenini artırıyor. Ancak bu yükseliş, bazı kişilerin rahatsız olmasına da neden olabilir. Gizli rekabetler, kulisler ve psikolojik baskılarla karşılaşabilirsiniz. Soğukkanlılığınızı koruduğunuz sürece bu oyunlar size zarar veremez.

Özel yaşamınızda ise sıcak, samimi ve romantik bir atmosfer hâkim. Sevgi dili güçleniyor, ilişkiler besleniyor.

Gökyüzünden Mesajınız Var:

Başarını küçültmeye çalışanlar olabilir ama sen ışığını kısmak zorunda değilsin. Yoluna bak.

Boğa

Boğa

Bu hafta Boğa burçları için beklenen haberler nihayet geliyor. Kariyer alanında yüz güldüren gelişmeler, maddi fırsatlar ve yeni kazanımlar gündemde. Güvende hissetme ihtiyacınız artarken, attığınız adımların sağlamlığını da test ediyorsunuz.

Aşk hayatında yavaş ama derin ilerleyen bir enerji var. Uzun süredir arkadaşlık olarak gördüğünüz bir bağ, romantik bir boyut kazanabilir. İlişkisi olan Boğalar için ise güven ve sadakat duygusu pekişiyor.

Gökyüzünden Mesajınız Var:

Sabırla büyüttüğün her şey artık meyvesini vermeye hazır.

İkizler

İkizler

Haftanın ilk yarısı iletişim sınavlarıyla geçebilir. Söylenenler yanlış anlaşılabilir, siz de başkalarını yanlış anlayabilirsiniz. Özellikle iş hayatında aceleyle verilen sözler ve kararlar sonradan pişmanlık yaratabilir.

Özel yaşamda ise maddi konular gündemde. Harcamalar, ortak bütçe ve gelecek planları üzerine konuşmalar yapılabilir. Netlik sağlamak önemli.

Gökyüzünden Mesajınız Var:

Her doğru düşünce doğru zamanda söylenmez. Zamanlamayı öğreniyorsun.

Yengeç

Yengeç

Bu hafta Yengeçler için sabır ve dayanıklılık ön planda. Seyahatler, resmi işler ve görüşmelerde gecikmeler yaşanabilir. Kontrolünüz dışındaki durumlara karşı sakin kalmanız gerekiyor.

Maddi konularda geçici bir sıkışıklık yaşanabilir. Beklenen ödemelerin gecikmesi stres yaratabilir ancak bu süreç kalıcı değil. Aşk hayatında ise partnerinizin desteği size güven veriyor.

Gökyüzünden Mesajınız Var:

Her gecikme kayıp değildir. Bazen korunuyorsundur.

Aslan

Aslan

Aslan burçları için bu hafta maddi ve manevi anlamda güçlü. İş hayatında hak ettiğiniz değeri görüyorsunuz. Fikirleriniz, projeleriniz ve duruşunuz dikkat çekiyor. Uzun süredir istediğiniz bir alım ya da yatırım gündeme gelebilir.

Özel yaşamda sevgi, ilgi ve takdir artıyor. Bekar Aslanlar için yoğun bir flört enerjisi söz konusu.

Gökyüzünden Mesajınız Var:

Kendine inandığında hayat da sana kapılarını açar.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Başak

Başak

Bu hafta Başak burçları için netlik zamanı. Duruşunuz, ifade şekliniz ve ciddiyetiniz çevrenizde olumlu bir izlenim yaratıyor. İş hayatında güven kazanıyorsunuz. Maddi anlamda toplu bir ödeme ya da beklenen bir alacak gündeme gelebilir.

Aşk hayatında denge kurmak önemli. Eleştirmek yerine anlamayı seçtiğinizde ilişkiler daha sağlıklı ilerliyor.

Gökyüzünden Mesajınız Var:

Kontrol etmeyi bıraktığında hayat seninle uyumlanır.

Terazi

Terazi

Aşk hayatınızda sürpriz gelişmeler yaşanabilir. Yeni bir ilişki ya da mevcut ilişkide ani bir yakınlaşma söz konusu. Cesur davranmanız gereken bir haftadasınız.

İş hayatında ise beklenmedik değişiklikler yaşanabilir. Bu değişimler ilk etapta huzursuz etse de uzun vadede sizin yararınıza olacak.

Gökyüzünden Mesajınız Var:

Değişim seni korkutuyorsa, büyümeye yaklaştığını bil.

Akrep

Akrep

Haftanın ilk günleri maddi stresler ve beklenmedik harcamalar getirebilir. Ancak haftanın ilerleyen günlerinde denge yeniden sağlanıyor. Geçmişten gelen bir ilişki ya da konu tekrar gündeme gelebilir.

Aşk hayatında barışma ve uyum enerjisi güçlü.

Gökyüzünden Mesajınız Var:

Geçmişi onurlandır ama geleceği onunla sınırlama.

Yay

Yay

Yüksek tempolu ve mücadeleci bir hafta. Hukuksal, resmi ve adaletle ilgili konularda olumlu sonuçlar alınabilir. Kararlılığınız sayesinde zor görünen konular çözüme kavuşuyor.

Evlilik ve ilişkilerde güven duygusu ön planda. Birlikte hareket etmek sizi güçlü kılıyor.

Gökyüzünden Mesajınız Var:

Haklıysan korkma. Yol seni destekliyor.

Oğlak

Oğlak

İş hayatında yeni tanışmalar ve yeni görevler gündeme gelebilir. Maddi sürprizler, terfi ya da ek kazanç ihtimali var. Ancak ev kazalarına ve dikkatsizliğe karşı uyarı alıyorsunuz.

Aşk hayatında kıskançlık ve yanlış anlamalar sorun yaratabilir. Açık iletişim şart.

Gökyüzünden Mesajınız Var:

Cesaret, duygularını saklamak değil ifade edebilmektir.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Kova

Kova

Bu hafta belirsizlikler netleşiyor. İş hayatında anlaşmalar, ortaklıklar ve başarılar gündemde. Mücadele verdiğiniz konularda takdir görüyorsunuz.

Aşk hayatında uyum ve romantizm artıyor. Kendinize olan güveniniz yükseliyor.

Gökyüzünden Mesajınız Var:

Kendine güvendiğinde hayat seninle iş birliği yapar.

Balık

Balık

Yakın çevre ve sosyal ilişkiler bu hafta önem kazanıyor. İş hayatında emeklerinizin karşılığını almaya başlıyorsunuz. Disiplinli ve kararlı olmanız gerekiyor.

Aşk hayatında hassasiyet artıyor. Sezgilerinize güvenin ama ani tepkilerden uzak durun.

Gökyüzünden Mesajınız Var:

Kalbinin sesini dinle ama direksiyonu bilinçte tut.

Gökyüzünün Haftalık Hatırlatması

Gökyüzünün Haftalık Hatırlatması

Bu hafta gökyüzü diyor ki:

Artık ertelemek yok.

Görmezden gelmek yok.

Kendinle dürüst olma zamanı.

Gökler rehberimiz yolumuz ışık olsun. 

AstrodehA 

Facebook

Web

Instagram 

YouTube

Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Dr.Astrolog Şenay Devi
Dr.Astrolog Şenay Devi
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam