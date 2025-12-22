22 – 28 Aralık 2025 Gökyüzü Konuşuyor: Ektiğimizi Biçtiğimiz Bir Hafta

Haftaya yüksek enerji ve güçlü bir motivasyonla başlıyorsunuz. İş hayatında ortaya koyduğunuz fikirler dikkat çekiyor, projeleriniz hız kazanıyor. Zamanı iyi yönetmeniz, çevrenizdeki insanların size olan güvenini artırıyor. Ancak bu yükseliş, bazı kişilerin rahatsız olmasına da neden olabilir. Gizli rekabetler, kulisler ve psikolojik baskılarla karşılaşabilirsiniz. Soğukkanlılığınızı koruduğunuz sürece bu oyunlar size zarar veremez.

Özel yaşamınızda ise sıcak, samimi ve romantik bir atmosfer hâkim. Sevgi dili güçleniyor, ilişkiler besleniyor.

Gökyüzünden Mesajınız Var:

Başarını küçültmeye çalışanlar olabilir ama sen ışığını kısmak zorunda değilsin. Yoluna bak.