2026 Emekli Promosyonları: Hangi Banka Ne Kadar Promosyon Veriyor? İşte En Yüksek Promosyon Veren Bankalar

Emekli Maaşı Promosyon
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
17.01.2026 - 13:48

Yeni yıl ile birlikte emekli maaşlarındaki zamlar gündemde yerini aldı. Milyonlarca emekliyi ilgilendiren, emekli maaş promosyonları ise bankalar arasında rekabete neden oldu. Milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisi ise 'Ocak 2026'da hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor?'sorusuna yanıt aramaya başladı. 

Peki 2026'da HalkBank, Garanti Bankası, Yapı Kredi, Ziraat, Denizbank, Akbank, İş Bankası gibi bankaların emekli promosyonları ne kadar oldu? En yüksek emekli promosyonunu hangi banka veriyor?

İşte, banka banka emekli maaşı promosyon kampanyaları:

Emekli maaş zamlarının belli olmasının ardından bankaların, Ocak 2026 emekli maaş promosyonları da açıklandı.

UYARI: Aşağıdaki yer alan maaş promosyonları ve bankaların müşterilerine sunduğu ek hizmetler, kampanyalar, indirimler veya ödüller hakkında bilgi almak için banka yetkilileri ile görüşmelisiniz. Bankaların bu tür kampanyaları genellikle belirli bir zaman dilimi içerisinde maaşını bankalarına taşıyan müşteriler için geçerli olmaktadır. Emekli maaşını 3 yıl süresince belirli bir bankadan çekmeyi taahhüt eden müşterilere verilen emekli promosyonları ise tek seferlik bir ödeme olarak gerçekleştirilir. Kampanya koşulları ve ek promosyon ödüllerinin kampanya detaylarını bankaların internet sitesi üzerinden de araştırabilirsiniz. 

Belirli dönemlerde geçerli olan promosyon kampanyalarının geçerlilik tarihleri ve dönemlik değişikliklerinden Onedio, sorumlu değildir. Kampanya bilgileri ise bankaların internet sitelerinden alınmıştır. İşte, Ocak 2026 emekli promosyonları hakkında merak edilenler: 

Aşağıda, bankaların son dönemdeki emekli promosyon kampanyalarını bulabilirsiniz 👇

2026 Akbank Emekli Promosyonu

Emekli maaşını Akbank'a taşıyan emeklilere: 

  • Emekli maaşı 0- 9.999 TL arası olan vatandaşlara SGK Promosyon tutarı: 5.000 TL ve Ek Promosyon tutarı: 1.250 TL I Toplam: 6.250 TL 

  • Emekli maaşı 10.000-14.999 TL olan vatandaşlara SGK Promosyon tutarı: 8.000 TL ve Ek Promosyon tutarı: 2.000 TL I Toplam: 10.000 TL 

  • Emekli maaşı 15.000-19.999 TL arası olan vatandaşlara SGK Promosyon tutarı: 10.000 TL ve Ek Promosyon tutarı: 2.500 TL I Toplam: 12.500 TL 

  • 20.000 TL ve üzeri emekli maaşı alanlara SGK Promosyon tutarı: 12.000 TL ve Ek Promosyon tutarı: 3.000 TL I Toplam: 15.000 TL 

Akbank'ın açıklaması: SSK, Bağ-Kur veya Emekli Sandığı emekli maaşınızı 1-31 Ocak 2026 tarihleri arasında Akbank’a taşıyıp promosyon başvurusunda bulunduktan sonra 3 yıl boyunca maaşını bankadan almayı taahhüt ederek veya mevcut promosyon taahhüdünüzü yenileyerek 15.000 TL’ye varan promosyondan faydalanabilirsiniz.

2026 Türkiye İş Bankası Emekli Promosyonu

Emekli maaşını Türkiye İş Bankası'na taşıyan emeklilere: 

  • Emekli maaşı 0- 9.999 TL arası olanlara 6.250 TL

  • Emekli maaşı 10.000-14.999 TL arası olanlara 10.000 TL

  • Emekli maaşı 15.000-19.999 TL arası olanlara 12.500 TL

  • 20.000 TL ve üzeri emekli maaşı alanlara 15.000 TL emekli maaşı promosyon ödemesi yapılıyor. 

İş Bankası, emekli promosyon tutarı ek koşullarla 24.000 TL'yi buluyor. *'Emekli maaşını İş Bankası’ndan alan SGK emeklilerinin 2 fatura talimatına 1.000 TL MaxiPuan!' ve **'İlk Kredi Kartı Başvurusuna Özel 8.000 TL Maxipuan Fırsatı!' bulunuyor.

İş Bankası'nın Açıklaması: Emekli maaşını İş Bankası'na taşıyıp promosyon başvurusunda bulunduktan sonra 3 boyunca maaşını bankadan almayı taahhüt ederek__ veya mevcut promosyon taahhüdünüzü yenileyerek 24.000 TL’ye varan promosyondan faydalanabilirsiniz. Yukarıda listelenen nakit promosyonun yanı sıra, İş Bankası'ndan daha önce hiç fatura talimatı vermemiş emekli maaş müşterileri için geçerli: 

*1-31 Ocak 2026 tarihleri arasında SGK emeklilerinin ilk defa vereceği otomatik fatura ödeme talimatları için geçerli ve kampanya süresince verilen iki adet fatura talimatına 1.000 TL MaxiPuan verilmektedir. 

***İş Bankası'ndan daha önce hiç bireysel kredi kartı almamış emekli maaş müşterileri için geçerli: 1-31 Ocak 2026 tarihleri arasında ilk kez İş Bankası bireysel kredi kartına başvuran müşterilere 1 Ocak 2026 – 28 Şubat 2026 döneminde yapacakları 5.000 TL ve üzeri harcamalarına 8.000 TL MaxiPuan verilmektedir. MaxiPuan kazanımı, emekli maaşı promosyon ödemesinin yapıldığı aydan itibaren yapılacak işlemler dikkate alınarak uygulanmaktadır.) 

2026 QNB Finansbank Emekli Promosyonu

Emekli maaşını QNB Finansbank'a taşıyan emeklilere: 

  • Emekli maaşı 0- 9.999 TL arası olanlara 8.500 TL

  • Emekli maaşı 10.000-14.999 TL arası olanlara 13.500 TL

  • Emekli maaşı 15.000-19.999 TL arası olanlara 16.500 TL

  • 20.000 TL ve üzeri emekli maaşı alanlara 20.000 TL emekli maaşı promosyon ödemesi yapılıyor. 

QNB Finansbank'ın açıklaması: 8 Ekim 2025- 31 Ocak 2026 tarihleri arasında emekli maaşını QNB’ye taşıyarak ve 3 yıl boyunca maaşını bankadan alarak 31.000 TL’ye varan emeklilik ödülü fırsatından yararlanabilirsiniz! Bu kapsamda, ilk maaşın müşterinin hesabına gelmesiyle beraber maaş tutarlarına göre koşulsuz 20.000 TL’ye varan nakit promosyon fırsatı mevcuttur. Yukarıda belirtilen nakit promosyonların yanı sıra: 

  • Hesaptan verilecek 2 yeni otomatik fatura ödeme talimatına istinaden promosyon tutarına ek olarak 3.000 TL nakit ödül! 3.000 TL tutarında nakit ödül için otomatik fatura ödeme talimatlarının 3 yıllık taahhüt süresi bitimine kadar açık kalması gerekmektedir.

  • İhtiyaç Kredisi başvurusu yapıp banka politikalarına göre yapılacak değerlendirme sonrası başvurusu olumlu sonuçlanıp minimum 100.000 TL ihtiyaç kredi kullanımında ek 2.500 TL nakit ödül!

  • Ek hesap başvurusu yapıp banka politikalarına göre yapılacak değerlendirme sonrası başvurusu olumlu sonuçlanıp minimum tek seferde 10.000 TL ek hesap kullanımına ek 2.500 TL nakit ödül!

  • Ek hesabı bulunan müşteriler 08.10.2025 tarihi itibariyle promosyon talebi yapılmadan 30 gün öncesinden ilk maaş ödemesi yapılacağı güne kadar minimum tek seferde 10.000 TL ek hesap kullanımına ek 2.500 TL nakit ödül fırsatından faydalanabilir.

2026 Garanti BBVA Emekli Promosyonu

Emekli maaşını Garanti BBVA'ya taşıyan emekliler için 2026 Ocak ayında tanımlanan promosyon fırsatları şu şekildedir: 

  • Emekli Promosyon Kampanyası geçerlilik tarihi 1 - 31 Ocak 2026’dır. Banka, Kampanya Koşullarını değiştirme hakkını saklı tutar.

  • Emekli maaşınızı Garanti BBVA’dan alarak, 25.000 TL'ye varan promosyon ve ödül fırsatından yararlayabilirsiniz! 15.000 TL’ye kadar nakit promosyon, Bonus Kart veya Paracard'la 2.000 TL harcamaya 6.000 TL, 2.000 TL Avans Hesap harcamanıza 2.000 TL, yeni sigorta poliçenize de 2.000 TL olmak üzere toplamda 10.000 TL'ye varan bonus kazanabilirsiniz!

2026 Halkbank Emekli Promosyonu

Emekli maaşını Halkbank'a taşıyan emeklilere: 

  • Emekli maaşı 10.000 TL - 14.999,99 TL arası olanlara 8.000 TL

  • Emekli maaşı 15.000 TL - 19.999,99 TL arası olanlara 10.000 TL

  • Emekli maaşı 20.000 TL ve üzeri arası olanlara 12.000 TL emekli maaşı promosyon ödemesi yapılıyor. 

Halkbank'ın açıklaması: Maaşını 3 yıl boyunca Halkbank aracılığıyla almayı taahhüt eden tüm SGK emeklileri 12.000 TL'ye varan promosyon ödemesinden faydalanabilmektedir. 

SGK’dan ölüm aylığı alan ve maaşı 10.000 TL altı olan hak sahipleri de, başvurmaları halinde 5.000 TL promosyon ödemesi alacaklardır.)

2026 Türk Ekonomi Bankası (TEB) Emekli Promosyonu

Emekli maaşını TEB'e taşıyan emeklilere: 

  • Emekli maaşı 0- 9.999 TL arası olan vatandaşlara SGK Promosyon tutarı: 5.000 TL ve Ek Promosyon tutarı: 9.000 TL I Toplam: 14.000 TL 

  • Emekli maaşı 10.000-14.999 TL olan vatandaşlara SGK Promosyon tutarı: 8.000 TL ve Ek Promosyon tutarı: 9.000 TL I Toplam: 17.000 TL 

  • Emekli maaşı 15.000-19.999 TL arası olan vatandaşlara SGK Promosyon tutarı: 10.000 TL ve Ek Promosyon tutarı: 9.000 TL I Toplam: 19.000 TL 

  • 20.000 TL ve üzeri emekli maaşı alanlara SGK Promosyon tutarı: 12.000 TL ve Ek Promosyon tutarı: 9.000 TL I Toplam: 21.000 TL 

Bankanın açıklaması: TEB Emekli Bankacılığı, emeklilere 21.000 TL’ye Varan Promosyon veriyor. Emekli maaşını TEB’e taşıyarak 36 ay boyunca bankadan almayı taahhüt eden müşteriler toplamda 21.000 TL’ye varan promosyon (12.000 TL’ye varan ana promosyona ilave olarak 9.000 ek promosyon) kazanıyor. 2 veya üzeri vereceğiniz (Elektrik veya Doğalgaz faturası zorunlu olmak şartı ile) otomatik fatura ödeme talimatınıza ek promosyon kazanarak toplamda 21.000 TL’ye varan promosyon kazanabilirsiniz.)

2026 VakıfBank Emekli Promosyonu

Emekli maaşını VakıfBank'a taşıyan emeklilere: 

  • Emekli maaşı 0- 9.999 TL arası olanlara 3 yıl için toplam 5.000 TL

  • Emekli maaşı 10.000-14.999 TL arasında olanlara 3 yıl için toplam 8.000 TL

  • Emekli maaşı 15.000-19.999 TL arasında olanlara 3 yıl için toplam 10.000 TL

  • 20.000 TL'den daha fazla olanlara 3 yıl için toplam 12.000 TL peşin ve nakdi olarak promosyon ödemesi yapılacaktır.

2026 DenizBank Emekli Promosyonu

Emekli maaşını DenizBank'a taşıyan emeklilere 

  • Emekli maaşı 0- 9.999 TL arası olanlara 5.000 TL

  • Emekli maaşı 10.000-14.999 TL arası olanlara 8.000 TL

  • Emekli maaşı 15.000-19.999 TL arası olanlara 10.000 TL

  • 20.000 TL ve üzeri emekli maaşı alanlara 12.000 TL emekli maaşı promosyon ödemesi yapılıyor. 

Kampanya, 30.10.2025 ile 31.03.2026 tarihleri arasında DenizBank’ta yeni hesap açan ve 3 yıl süre ile maaş alma sözü veren emekliler ile bankadan emekli maaşı almakta olan mevcut 3 yıllık taahhüdü kampanya dönemi içerisinde biten emekliler için geçerlidir.

Bankanın emekli maaş promosyonu için 3 yıl süre ile maaş alma sözü veren emeklilere sunduğu 12.000 TL'ye varan nakit promosyona ilave olarak; DenizBank’ta yeni hesap açan ve 3 yıl süre ile maaş alma sözü veren Kredili Mevduat Hesabı, Otomatik Fatura Talimatı veren ve aktif Kredi Kartını kullanan emeklilere maaş tutarına göre 15.000 TL'ye varan ek promosyon fırsatı da sunulmaktadır.

2026 Ziraat Bankası Emekli Promosyonu

Emekli maaşını Ziraat Bankası'na taşıyan emeklilere 

  • Emekli maaşı 0- 9.999 TL arası olanlara 5.000 TL

  • Emekli maaşı 10.000-14.999 TL arası olanlara 8.000 TL

  • Emekli maaşı 15.000-19.999 TL arası olanlara 10.000 TL

  • 20.000 TL ve üzeri emekli maaşı alanlara 12.000 TL emekli maaşı promosyon ödemesi yapılıyor. 

Bankanın açıklaması: SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaş ödemelerini Banka aracılığı ile alan müşterilere 12.000 TL’ye varan promosyon ödemesi imkanı sunulmaktadır.  

Emekli maaş müşterilerinin, promosyon ödemesinden faydalanabilmesi için maaş ödemelerini 3 yıl boyunca Ziraat Bankası aracılığı ile alacaklarına dair başvuruda bulunmaları yeterlidir.

2026 Yapı Kredi Emekli Promosyonu

Emekli maaşını YapıKredi'ye taşıyan emeklilere 

  • Emekli maaşı 0- 9.999 TL arası olanlara 6.250 TL

  • Emekli maaşı 10.000-14.999 TL arası olanlara 10.000 TL

  • Emekli maaşı 15.000-19.999 TL arası olanlara 12.500 TL

  • 20.000 TL ve üzeri emekli maaşı alanlara 15.000 TL emekli maaşı promosyon ödemesi yapılıyor. 

Bankanın açıklaması: 19 Eylül 2025 – 31 Ocak 2026 tarihleri arasında SGK emekli aylığını üç yıl boyunca Yapı Kredi’den alma taahhüdü veren müşteriler 30.000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatından yararlanabileceklerdir. Yukarıdaki promosyon ödemelerinin yanı sıra: 

  • Ek Ödül Taahhütnamesinin imzalanması sonrasındaki 60 gün içerisinde iki yeni fatura ödeme talimatı verilmesi durumunda bir aylık net gelir 9.999 TL'ye kadarsa 2.000 TL; 10.000 TL - 14.499 TL arasındaysa 3.000 TL; 15.000 TL - 19.999 TL arasındaysa  4.000 TL; 20.000 TL’nin üzerindeyse 5.000 TL ek nakit ödül ödenir.

  • Ek Ödül Taahhütnamesinin imzalanması sonrasındaki 60 gün içerisinde asıl bireysel kredi kartları ile (ek kart ve sanal kartlar dahil değildir) toplamda 1.000 TL harcama yapılması durumunda,  bir aylık net gelir 9.999 TL'ye kadarsa 2.000 TL; 10.000 TL - 14.499 TL arasındaysa 3.000 TL; 15.000 TL - 19.999 TL arasındaysa  4.000 TL; 20.000 TL’nin üzerindeyse 5.000 TL ek ödül ödenir.

2026 ING Bank Emekli Promosyonu

Emekli maaşını ING'ye taşıyan emeklilere 

  • Emekli maaşı 0- 9.999 TL arası olanlara 6.250 TL

  • Emekli maaşı 10.000-14.999 TL arası olanlara 10.000 TL

  • Emekli maaşı 15.000-19.999 TL arası olanlara 12.500 TL

  • 20.000 TL ve üzeri emekli maaşı alanlara 15.000 TL emekli maaşı promosyon ödemesi yapılıyor. 

Bankanın açıklaması: Kampanyadan emekli maaşını 3 yıl boyunca ING'ye alma taahhüdü veren ve nakit promosyon ödemesi alan mevcut ve yeni emekli maaş müşteriler yararlanabilir. Bu kapsamda: 

  • SGK (SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı) emekli maaşınızı ING’ye taşıyarak maaş tutarınıza göre ek koşulsuz 15.000 TL’ye varan nakit emekli promosyon kazanabilirsiniz. Ayrıca ek nakit promosyonlardan yararlanarak toplamda 28.000 TL'ye varan emekli maaş promosyonu kazanabilirsiniz.

  • Kampanya 1 - 31 Ocak 2026 tarihleri arasında nakit promosyon alan müşteriler için geçerlidir. Bu tarihler dışında promosyon alan müşteriler kampanyadan yararlanamaz. 

  • Ayrıca, otomatik fatura talimatı kampanyası ile 2.500 TL,  Turuncu Hesap kampanyası ile 4.000 TL, ihtiyaç kredisi kampanyası ile 4.000 TL ve banka kartı kampanyası ile 2.500 TL olmak üzere 13.000 TL ek promosyon ödülü kazanabilirsin. Ek promosyon kampanyalarının detaylarını bankanın internet sitesinden inceleyebilirsiniz.

2026 Türkiye Finans Emekli Promosyonu

Emekli maaşını Türkiye Finans'a taşıyan emeklilere 

  • Emekli maaşı 0- 9.999 TL arası olanlara 5.000 TL

  • Emekli maaşı 10.000-14.999 TL arası olanlara 8.000 TL

  • Emekli maaşı 15.000-19.999 TL arası olanlara 10.000 TL

  • 20.000 TL ve üzeri emekli maaşı alanlara 12.000 TL emekli maaşı promosyon ödemesi yapılıyor. 

Bankanın açıklaması: Kampanya 31.01.2026 tarihine kadar emekli maaşını bankamıza taşıyacak ve promosyon alacak emekli müşteriler için geçerlidir. 

Kampanya 31.01​.2026​ tarihine kadar SGK emekli aylığını 36 ay boyunca Türkiye Finans’tan alma taahhüdü veren müşteriler, 29.500 TL’ye varan nakit promosyon, bonus ve ödül fırsatından yararlanabileceklerdir.

Ek promosyon tutarı için: ​

  • En az 2 yeni otomatik fatura ödeme talimatı verilmesi durumunda bir aylık emekli maaşı 9.999 TL'ye kadarsa 5.000 TL; 10.000 TL – 14.999 TL arasındaysa 7.000 TL; 15.000 TL – 19.999 TL arasındaysa 8.000 TL; 20.000 TL ve üzerindeyse 10.500 TL ek nakit promosyon ödenecektir.

  • Yedek Hesap başvurusu yapan ve başvurusu onaylanan emekli müşterilere bir aylık emekli maaşı 9.999 TL'ye kadarsa 2.000 TL; 10.000 TL – 14.999 TL arasındaysa 2.500 TL; 15.000 TL – 19.999 TL arasındaysa 3.000 TL; 20.000 TL ve üzerindeyse 3.500 TL ek nakit promosyon ödenecektir.

  • İlk kez kredi kartı başvurusu yapıp onaylanan yeni kart sahibi emekliler ve mevcutta kredi kartı olup ekstresi son 3 ay 0 TL olarak kesilen emeklilere taahhütnamenin imzalandığı ay içerisinde kredi kartları ile tek seferde minimum 5.000 TL ve üzeri harcama yapılması durumunda, maaş baremi bağımsız kredi kartına bir kez 1.000 TL bonus ödenecektir. (Yüklenen bonusların kullanım süresi 15 gündür.)​​

  • Promosyon ve bonus tutarlarına ek olarak emekli maaşını bankaya taşıdıktan sonra emekli yakını getiren müşterilere her bir emekli yakını için 250 TL, toplamda 2.500 TL’ye varan nakit ödül ödenir.

2026 Kuveyt Türk Emekli Promosyonu

Emekli maaşını Kuveyt Türk'e taşıyan emekliler: 

  • Emekli maaşı 0- 9.999 TL arası olanlara 10.000 TL

  • Emekli maaşı 10.000-14.999 TL arası olanlara 16.000 TL

  • Emekli maaşı 15.000-19.999 TL arası olanlara 20.000 TL

  • 20.000 TL ve üzeri emekli maaşı alanlara 24.000 TL emekli maaşı promosyon ödemesi yapılıyor. 

Emeklilik maaşınızı Kuveyt Türk’ten alırsanız 27.500 TL’ye varan promosyon ödemesine hak kazanabilirsiniz.

  • Emekli Maaş Promosyonu: Emekli maaşınızı bankadan alarak promosyon başvurusu ile 24.000 TL’ye varan promosyon ödemesi alabilirsiniz.

  • Yeni Sağlam Kart Sahiplerine Özel Kampanya: Mevcutta emekli maaş müşterisi olup Sağlam Kartı olmayan veya ilk defa Sağlam Kart alan yeni emekli maaş müşterileri; 31 Ocak 2026 tarihine kadar yeni Sağlam Kartınız ile yapacağınız ilk 1.000 TL ve üzeri harcamada 1.000 TL altın puan avantajından yararlanabilirsiniz. Ödüller kart ekstresi kesiminden sonra tanımlanacaktır.

  • Fatura Talimatı Kampanyası: Emekli maaş müşterileri 31 Ocak 2026 tarihine kadar kampanya dönemi içerisinde iptal edilmemiş her yeni fatura talimatına 500 TL olmak üzere toplamda 2.500 TL altın puan avantajından yararlanabilirsiniz. Ödüller fatura tahsilatı gerçekleştikten sonra tanımlanacaktır.

2026 Albaraka Türk Katılım Bankası Emekli Promosyonu

Emekli maaşını Albaraka Türk'e taşıyan emekliler: 

  • Emekli maaşı 0- 9.999 TL arası olanlara 6.500 TL 

  • Emekli maaşı 10.000-14.999 TL arası olanlara 10.400 TL

  • Emekli maaşı 15.000-19.999 TL arası olanlara 13.000 TL

  • 20.000 TL ve üzeri emekli maaşı alanlara 15.600 TL emekli maaşı promosyon ödemesi yapılıyor. 

Bankanın açıklaması: 1 Ocak - 31 Ocak 2026 tarihleri arasında emekli maaşını Albaraka’ya taşıyan müşterilerimize 15.600 TL'ye varan promosyon ve 9.400 TL’ ye varan ödül kazanma fırsatı!

  • Emekli maaşını bankamızdan alan müşterilerimiz, 2 otomatik fatura ödeme talimatı vermesi durumunda promosyona ek 1.400 TL ödül kazanacaktır.

  • Müşterilerimizin bankamıza referans olarak yönlendirdikleri her bir yeni emekli maaş müşterisi için 1.000 TL, toplamda 8.000 TL ödül verilecektir.

2026 Şekerbank Emekli Promosyonu

Emekli maaşını Şekerbank'e taşıyan emekliler: 

  • Emekli maaşı 0- 9.999 TL arası olanlara 5.000 TL

  • Emekli maaşı 10.000-14.999 TL arası olanlara 8.000 TL

  • Emekli maaşı 15.000-19.999 TL arası olanlara 10.000 TL

  • 20.000 TL ve üzeri emekli maaşı alanlara 12.000 TL emekli maaşı promosyon ödemesi yapılıyor. 

Yukarıdaki maaş promosyon tutarına ek kampanyalarla toplam 27.500 TL'ye varan promosyon avantajı sağlayabilirsiniz.

