2026 Emekli Promosyonları: Hangi Banka Ne Kadar Promosyon Veriyor? İşte En Yüksek Promosyon Veren Bankalar

Yeni yıl ile birlikte emekli maaşlarındaki zamlar gündemde yerini aldı. Milyonlarca emekliyi ilgilendiren, emekli maaş promosyonları ise bankalar arasında rekabete neden oldu. Milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisi ise 'Ocak 2026'da hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor?'sorusuna yanıt aramaya başladı.

Peki 2026'da HalkBank, Garanti Bankası, Yapı Kredi, Ziraat, Denizbank, Akbank, İş Bankası gibi bankaların emekli promosyonları ne kadar oldu? En yüksek emekli promosyonunu hangi banka veriyor?

İşte, banka banka emekli maaşı promosyon kampanyaları: