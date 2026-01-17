2026 Emekli Promosyonları: Hangi Banka Ne Kadar Promosyon Veriyor? İşte En Yüksek Promosyon Veren Bankalar
Yeni yıl ile birlikte emekli maaşlarındaki zamlar gündemde yerini aldı. Milyonlarca emekliyi ilgilendiren, emekli maaş promosyonları ise bankalar arasında rekabete neden oldu. Milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisi ise 'Ocak 2026'da hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor?'sorusuna yanıt aramaya başladı.
Peki 2026'da HalkBank, Garanti Bankası, Yapı Kredi, Ziraat, Denizbank, Akbank, İş Bankası gibi bankaların emekli promosyonları ne kadar oldu? En yüksek emekli promosyonunu hangi banka veriyor?
İşte, banka banka emekli maaşı promosyon kampanyaları:
Emekli maaş zamlarının belli olmasının ardından bankaların, Ocak 2026 emekli maaş promosyonları da açıklandı.
2026 Akbank Emekli Promosyonu
2026 Türkiye İş Bankası Emekli Promosyonu
2026 QNB Finansbank Emekli Promosyonu
2026 Garanti BBVA Emekli Promosyonu
2026 Halkbank Emekli Promosyonu
2026 Türk Ekonomi Bankası (TEB) Emekli Promosyonu
2026 VakıfBank Emekli Promosyonu
2026 DenizBank Emekli Promosyonu
2026 Ziraat Bankası Emekli Promosyonu
2026 Yapı Kredi Emekli Promosyonu
2026 ING Bank Emekli Promosyonu
2026 Türkiye Finans Emekli Promosyonu
2026 Kuveyt Türk Emekli Promosyonu
2026 Albaraka Türk Katılım Bankası Emekli Promosyonu
2026 Şekerbank Emekli Promosyonu
