2024'te Avrupa'nın En Yoğun Havalimanı Hangisi Olmuştur? Kim Milyoner Olmak İster Sorusu

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
05.10.2025 - 22:22

Kim Milyoner Olmak İster yepyeni bölümüyle ekranlarda. Bu kez yarışmacıya 100 bin TL değerinde bir soru soruldu. Yarışmacıya '2024'te Avrupa'nın En Yoğun Havalimanı Hangisi Olmuştur?' sorusu yöneltildi. Peki bu sorunun cevabı nedir?

Avrupa'nın en yoğun trafik merkezi hangi havalimanı olmuştur?

Eurocontrol verilerine göre, günlük ortalama 1401 uçuşla, 2024'te Avrupa'nın en yoğun hava trafik merkezi hangi havalimanı olmuştur?

A: Amsterdam Schiphol

B: Londra Heathrow

C: Paris Charles de Gaulle

D: İstanbul

Doğru Cevap: D şıkkı yani İstanbul

