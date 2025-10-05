2024'te Avrupa'nın En Yoğun Havalimanı Hangisi Olmuştur? Kim Milyoner Olmak İster Sorusu
Kim Milyoner Olmak İster yepyeni bölümüyle ekranlarda. Bu kez yarışmacıya 100 bin TL değerinde bir soru soruldu. Yarışmacıya '2024'te Avrupa'nın En Yoğun Havalimanı Hangisi Olmuştur?' sorusu yöneltildi. Peki bu sorunun cevabı nedir?
Avrupa'nın en yoğun trafik merkezi hangi havalimanı olmuştur?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Eurocontrol verilerine göre, günlük ortalama 1401 uçuşla, 2024'te Avrupa'nın en yoğun hava trafik merkezi hangi havalimanı olmuştur?
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın