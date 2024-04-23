2023 Yılında En Çok Tercih Edilen Araba Renkleri Hangileri?

Açıklanan rapora göre 2024 yılında her ne kadar akromatik renklerin öncelikli tercihi öngörülse de lider beyazın tahtı ileriki yıllarda sarsılacak gibi duruyor.

Elbette tüketici renk tercihleri de farklı bölgelere göre değişmektedir. Örneğin, Kuzey Amerika'da daha koyu griler yerine daha açık gümüş tonları tercih edilirken; Avrupa ,Orta Doğu ve Afrika Bölgesi’nde eğilim daha koyu tonlara yöneliyor. Bu bölgesel farklılıklar, gelişen renk trendlerine ilgi çekici bir boyut katıyor.

Bu arada, müşteriler arasında popülerliğini korumaya devam eden mavi, kırmızı, yeşil, kahverengi ve bej gibi kromatik renkler, toplam pazar paylarında önemli bir değişiklik olmadan sabit kalmıştır (%19).