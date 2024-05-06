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Dünyanın Farklı Noktalarındaki Ülkelere Göre İlginç Temizlik Ritüelleri

etiket Dünyanın Farklı Noktalarındaki Ülkelere Göre İlginç Temizlik Ritüelleri

Ceren Özer
Ceren Özer - Onedio Üyesi
06.05.2024 - 12:31

Dünyanın dört bir yanından insanların temizlik yaparken ne kadar farklı yöntemleri olabileceğini hiç düşündünüz mü? Biz çok şaşırdık! Hazırsanız farklı kültürlerin benzersiz ve ilginç temizlik ritüellerine dalacağımız yolculuğumuz başlıyor!

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1. Brezilya: Sage Smudging

Brezilya'da, temizlik sadece evi toplamakla sınırlı değildir, aynı zamanda enerjiyi de temizlemeyi içerir. Burada, 'sage smudging' adı verilen bir ritüel oldukça yaygındır.

İnsanlar, kuru bir bitki olan adaçayı yakarlar ve dumanı kullanarak evlerini enerjik olarak temizlediklerine inanırlar.

2. İrlanda: Peri Kapısı Temizliği

İrlanda'da, geleneksel olarak 'peri kapısı temizliği' adı verilen bir ritüel vardır. İnsanlar evlerinin kapılarını yeşil veya beyaz bir boya ile boyarlar ve bu, kötü ruhları evlerinden uzak tutmak için yapılan bir geleneksel uygulamadır.

Bu sayede, hem evi temizlediklerine hem de koruduklarına inanırlar!

3. Kore: Hanjeungmak

Kore'de, 'hanjeungmak' adı verilen bir banyo ritüeli bulunur. Bu ritüelde, özel olarak seçilmiş şifalı otlar sıcak suya eklenir ve insanlar buharını solur. Bu, hem bedeni temizler hem de rahatlatıcı bir deneyim sunar.

4. Madagaskar: Vanilya Temizliği

Madagaskar'da, vanilya yapraklarının yakılmasıyla evlerin temizlendiği bir ritüel mevcuttur.

Vanilya yaprakları, hoş bir koku yayarak evleri temizlerken aynı zamanda kötü enerjileri uzaklaştırdığına inanılır.

5. İzlanda: Geyser Termal Temizliği

İzlanda'da, geleneksel olarak 'geyser termal temizliği' yapılır. İnsanlar, doğal termal kaynaklardan gelen sıcak suyun yardımıyla evlerini ve çamaşırlarını temizlerler.

Hem doğal bir temizlik yöntemidir, hem de birçok faydalı mineralin cilde ve kumaşlara nüfuz etmesini sağlar!

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6. Kolombiya: Güllerle Temizlik

Kolombiya'da, evlerin güllerle temizlenmesi geleneksel bir uygulamadır. Evlerin içine serpilen veya suya eklenen güller, sadece güzel bir koku yaymaz, aynı zamanda evdeki olumsuz enerjileri ve kötü ruhları uzaklaştırmak için de bir araç olarak kabul edilir.

Kolombiyalılar için, güllerle temizlik aynı zamanda sevdiklerine ve evlerine duydukları saygının bir ifadesidir.

7. Japonya: Konmari

Japonlar, temizlik konusunu neredeyse bir sanat formuna dönüştürmüş durumda! Özellikle 'Konmari' metoduyla ünlü olan Japonlar, eşyaları düzenleme ve temizlik yapma konusunda bir ustalık sergiliyorlar.

Her nesnenin kendine ait bir yeri olduğuna inanıyorlar ve bu düzen sayesinde hem evleri hem de zihinleri temiz tutmayı başarıyorlar.

8. Brezilya: Candomblé

8. Brezilya: Candomblé

Brezilya'da, Candomblé adı verilen bir Afro-Brezilya dinine ait temizlik ritüelleri bulunur. Bu ritüellerde, dans, şarkı ve dualar eşliğinde özel bir seremoni gerçekleştirilir ve kişilerin kötü ruhları temizlemesi ve koruyucu enerjileri çağırması amaçlanır.

9. İsveç: Lagom

İsveç'te, temizlik sadece bir zorunluluk değil, aynı zamanda huzur bulma ve rahatlama aracıdır. 'Lagom' adı verilen bir kavramları vardır, bu da her şeyin mükemmel dengede olması anlamına gelir.

İsveçliler, evlerini temizlerken sadece fiziksel olarak değil, aynı zamanda iç huzur bulmayı da amaçlarlar.

10. Hindistan: Meditasyon ve Temizlik Bir Arada

Hindistan'da, meditasyon ve temizlik sıklıkla bir arada yapılır. İnsanlar, bedenlerini ve zihinlerini temizlemek için düzenli olarak meditasyon yaparken, aynı zamanda çevrelerindeki alanları da temizlerler.

Bu, içsel ve dışsal temizliği birleştirerek ruh ve çevre arasında bir denge sağlamalarına yardımcı olur.

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