Dünyanın Farklı Noktalarındaki Ülkelere Göre İlginç Temizlik Ritüelleri

İrlanda'da, geleneksel olarak 'peri kapısı temizliği' adı verilen bir ritüel vardır. İnsanlar evlerinin kapılarını yeşil veya beyaz bir boya ile boyarlar ve bu, kötü ruhları evlerinden uzak tutmak için yapılan bir geleneksel uygulamadır.

Bu sayede, hem evi temizlediklerine hem de koruduklarına inanırlar!