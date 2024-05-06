Dünyanın Farklı Noktalarındaki Ülkelere Göre İlginç Temizlik Ritüelleri
Dünyanın Farklı Noktalarındaki Ülkelere Göre İlginç Temizlik Ritüelleri
Dünyanın dört bir yanından insanların temizlik yaparken ne kadar farklı yöntemleri olabileceğini hiç düşündünüz mü? Biz çok şaşırdık! Hazırsanız farklı kültürlerin benzersiz ve ilginç temizlik ritüellerine dalacağımız yolculuğumuz başlıyor!
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1. Brezilya: Sage Smudging
2. İrlanda: Peri Kapısı Temizliği
3. Kore: Hanjeungmak
4. Madagaskar: Vanilya Temizliği
5. İzlanda: Geyser Termal Temizliği
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6. Kolombiya: Güllerle Temizlik
7. Japonya: Konmari
8. Brezilya: Candomblé
9. İsveç: Lagom
10. Hindistan: Meditasyon ve Temizlik Bir Arada
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