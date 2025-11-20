onedio
20 Kasım Perşembe Diyarbakır Hava Durumu: Diyarbakır'da Bugün Hava Durumu Nasıl?

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
20.11.2025 - 08:40

20 Kasım Perşembe günü Diyarbakır'da hava nasıl olacak?

Meteoroloji verilerine göre Diyarbakır’da 20 Kasım, gündüz hafif ılık, sabah ve akşam saatlerinde ise hafif serin ama yağışsız ve parçalı bulutlu bir gün olarak geçecek.

Diyarbakır’da 20 Kasım Perşembe günü sonbahara yakışır, sakin bir hava bekleniyor.

Sabah erken saatlerde hava serin olacak ancak yağış beklenmiyor; güneş zaman zaman yüzünü gösteren parçalı bulutlu bir gökyüzüyle güne başlanacak. 

Öğle saatlerinde sıcaklık hissedilir şekilde artarak 17 dereceye çıkacak ve kentte ılık, zaman zaman güneşli bir hava hâkim olacak. 

Akşama doğru sıcaklık yeniden tek haneye düşerek serinleyecek; geceye doğru 5 dereceye yaklaşan bir hava bizi karşılayacak.

Rüzgâr gün boyunca hafif esecek, önemli bir fırtına ya da sert rüzgâr beklentisi yok. Bugün Diyarbakırlılar ince bir montla dışarı çıkabilir!

