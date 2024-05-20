20 – 26 Mayıs 2024 Gökyüzünün Bu Hafta Bizlere Mesajı
20 – 26 Mayıs 2024 Gökyüzünün Bu Hafta Bizlere Mesajı
Gökyüzü yılın en güçlü ve şifa dolu enerjilerini yaşamlarımıza taşıdı. Bizlere düşen haftanın ilk gününden itibaren bu dünya alemindeki yolculuğumuzu daha iyi daha mutlu ve bereketli hale getirmek için dönüştürmemiz gereken alışkanlıklarımız bağlılık ve bağımlılık kavram kargaşası ile kendimize zarar veren davranışlardan yapmak zorundaymış mecburmuşuz gibi hissettiğimize kendimizi inandırdığımız yaşadığımızı zannettiğimiz ilişkileri sürdürmekte ısrar etmeden kendimize öz saygı ve sevgimizi cömertçe göstermemiz gereken günlerdeyiz.
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Bu özel günlerde seçimlerimiz çok önemli yaşamımızın açılmamış bir sayfasını açabilme fırsatını tanıyor gökyüzü bizlere.
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