20 – 26 Mayıs 2024 Gökyüzünün Bu Hafta Bizlere Mesajı

Sevip sayıldığımız değer gördüğümüz tüm ilişkilerimizde ama işimizden ama duygularımızı ortaya koymakta zorlandığımızdan kaynaklı eksiklikleri tamamlamalı tek taraflı yükünü taşıdığımız tüm ilişki ve ağırlıklardan gerçekleri görmeyi seçerek hafiflemek için cesur ve kararlı adımlar atmalıyız.

İş ve eğitim hayatımızda ileri gitmemizi engelleyen eksiklerimiz neler, buna sebep olan kişilere neden ve ne şekilde izin verdik, gereken mücadeleyi ortaya koyabildik mi? Tüm bunlara cevabımız hayır ise bakış açımızı tavrımızı dönüştürme zamanı geldi demektir. Her gün güneş doğuyor her sabah sağlık ile nefes alıyor, Yaradan’ın bizlere bahşettiği akıl ve iradeye sahipsek her zaman yapacak bir şeyler vardır. Tam bu anda bu makaleyi okuyorsanız harekete geçmek için içinizde ki güce sahip olduğunuz zekâ ve iradeye güvenerek ilerleme zamanı.

Finansal konular, gayri ahlaki ilişkiler, başkalarının işini, ilişkisini kendi hırsları için yaralayanların gerçeklerinin deşifre olacağı enerjiler ile karşı karşıyayız bu hafta.

Tüm bunların bilinci ile değerlerimizi hedeflerimizi sevgimizi daha ileriye taşımak için aklınıza kalbinize güvenin gökyüzünün bu güçlü enerjileri ile dönüşümün içinde akışta ve kabulde kalmayı seçin.

Gökler rehberimiz yolumuz ışık olsun.

