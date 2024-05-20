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20 – 26 Mayıs 2024 Gökyüzünün Bu Hafta Bizlere Mesajı

etiket 20 – 26 Mayıs 2024 Gökyüzünün Bu Hafta Bizlere Mesajı

Dr.Astrolog Şenay Devi
Dr.Astrolog Şenay Devi - Onedio Üyesi
20.05.2024 - 07:01

Gökyüzü yılın en güçlü ve şifa dolu enerjilerini yaşamlarımıza taşıdı. Bizlere düşen haftanın ilk gününden itibaren bu dünya alemindeki yolculuğumuzu daha iyi daha mutlu ve bereketli hale getirmek için dönüştürmemiz gereken alışkanlıklarımız bağlılık ve bağımlılık kavram kargaşası ile kendimize zarar veren davranışlardan yapmak zorundaymış mecburmuşuz gibi hissettiğimize kendimizi inandırdığımız yaşadığımızı zannettiğimiz ilişkileri sürdürmekte ısrar etmeden kendimize öz saygı ve sevgimizi cömertçe göstermemiz gereken günlerdeyiz.

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Bu özel günlerde seçimlerimiz çok önemli yaşamımızın açılmamış bir sayfasını açabilme fırsatını tanıyor gökyüzü bizlere.

Bu özel günlerde seçimlerimiz çok önemli yaşamımızın açılmamış bir sayfasını açabilme fırsatını tanıyor gökyüzü bizlere.

Sevip sayıldığımız değer gördüğümüz tüm ilişkilerimizde ama işimizden ama duygularımızı ortaya koymakta zorlandığımızdan kaynaklı eksiklikleri tamamlamalı tek taraflı yükünü taşıdığımız tüm ilişki ve ağırlıklardan gerçekleri görmeyi seçerek hafiflemek için cesur ve kararlı adımlar atmalıyız. 

İş ve eğitim hayatımızda ileri gitmemizi engelleyen eksiklerimiz neler, buna sebep olan kişilere neden ve ne şekilde izin verdik, gereken mücadeleyi ortaya koyabildik mi? Tüm bunlara cevabımız hayır ise bakış açımızı tavrımızı dönüştürme zamanı geldi demektir. Her gün güneş doğuyor her sabah sağlık ile nefes alıyor, Yaradan’ın bizlere bahşettiği akıl ve iradeye sahipsek her zaman yapacak bir şeyler vardır. Tam bu anda bu makaleyi okuyorsanız harekete geçmek için içinizde ki güce sahip olduğunuz zekâ ve iradeye güvenerek ilerleme zamanı. 

Finansal konular, gayri ahlaki ilişkiler, başkalarının işini, ilişkisini kendi hırsları için yaralayanların gerçeklerinin deşifre olacağı enerjiler ile karşı karşıyayız bu hafta. 

Tüm bunların bilinci ile değerlerimizi hedeflerimizi sevgimizi daha ileriye taşımak için aklınıza kalbinize güvenin gökyüzünün bu güçlü enerjileri ile dönüşümün içinde akışta ve kabulde kalmayı seçin. 

Gökler rehberimiz yolumuz ışık olsun. 

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Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir. ©Onedio

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