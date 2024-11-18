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Günün Fırsatı: Petkit Pura Max Akıllı Kedi Tuvaleti İndirimde!

etiket Günün Fırsatı: Petkit Pura Max Akıllı Kedi Tuvaleti İndirimde!

Başak Nur Süner
Başak Nur Süner - Onedio Editörü
18.11.2024 - 14:47

Kedi sahiplerinin son zamanlarda indirime girmesini en çok beklediği ürünlerden biri akıllı kedi tuvaleti. Kedi sahiplerinin hayatını çokça kolaylaştıran Petkit Pura Max Akıllı Kedi Tuvaleti  Amazon Fırsatları kapsamında indirimli fiyatıyla satışa sunuluyor. Bu fırsatı kaçırmamak için sizi hemen aşağıya alalım.

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Bu içerik 18.11.2024 tarihinde güncellenmiştir. Bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

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Kedisi olanlar için ömürlük ve ideal olan bu otomatik kedi tuvaleti 76 Lİtre ekstra hacmiyle her kedi için uygun.

Kedisi olanlar için ömürlük ve ideal olan bu otomatik kedi tuvaleti 76 Lİtre ekstra hacmiyle her kedi için uygun.

Ufak boyutlu kediler için de ekstra kapısı var.

Tüm kötü kokuları filtreliyor ve temizlik için farklı bir ekipmana da ihtiyaç duymanıza gerek kalmıyor.

Tüm kötü kokuları filtreliyor ve temizlik için farklı bir ekipmana da ihtiyaç duymanıza gerek kalmıyor.

Kendi kendini temizleyen bu otomatik kedi tuvaletini tekrar temizlemek durumunda kalmıyorsunuz.

Kedili evler için ideal olan Petkit Pura Max Akıllı Kedi Tuvaletini indirimdeyken kaçırmayın.

Kedili evler için ideal olan Petkit Pura Max Akıllı Kedi Tuvaletini indirimdeyken kaçırmayın.

Resmi Distribütör Garantili Petkit Pura Max Akıllı Kedi Tuvaleti için tıklayın.

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