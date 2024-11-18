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Bugün İndirimde Neler Var? Roborock Robot Süpürgeden Stanley Termoslara 18 Kasım 2024 Günün Fırsatları

etiket Bugün İndirimde Neler Var? Roborock Robot Süpürgeden Stanley Termoslara 18 Kasım 2024 Günün Fırsatları

Sena YİĞİT
Sena YİĞİT - Onedio Üyesi
18.11.2024 - 13:09

18 Kasım 2024 tarihinde hangi fırsatlar sizleri bekliyor, merak ediyor musunuz? İşte karşınızda günün en cazip indirimleri! Roborock Robot Süpürge, ev temizliğinizi kolaylaştıracak mükemmel bir yardımcı. Üstelik bugün indirimde! Ayrıca Stanley Termoslar da indirim listemizde yer alıyor. Sıcak içeceklerinizi uzun süre sıcak tutacak bu termoslar, kış aylarının vazgeçilmezi olacak. Bu fırsatları kaçırmayın, hemen şimdi alışverişe başlayın!

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

'Bu içerik 18.11.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.'

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4. Stanley The Quick Flip Paslanmaz Çelik Termos, 1.06 lt

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1.327,00 TL yerine şimdi 1.209 TL.

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5. JBL Tune 670 BT NC Wireless Kulaklık, OE, Mavi

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8. Züber Nutzilla Fındık Kreması Kakaolu 315g

8. Züber Nutzilla Fındık Kreması Kakaolu 315g

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9. PROCSIN Hello Smile Anında Beyazlatıcı Diş Jeli 50 ml

9. PROCSIN Hello Smile Anında Beyazlatıcı Diş Jeli 50 ml

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10. Philips Hue Gradient 24" 27" PC Led Şerit

10. Philips Hue Gradient 24" 27" PC Led Şerit

3.999,00 TL'den 3.039,20 TL'ye düştü.

Philips Hue Gradient 24' 27' PC Led Şerit

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11. Lancome La Vie Est Belle Edp 30 Ml Kadın Parfüm

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Lancome La Vie Est Belle Edp 30 Ml Kadın Parfüm

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12. Tefal Ingenio Ceramic Renew 11 Parça Büyük Set

12. Tefal Ingenio Ceramic Renew 11 Parça Büyük Set

8.999,00 TL'den 7.215,65 TL'ye düştü.

Tefal Ingenio Ceramic Renew 11 Parça Büyük Set

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13. Fissler Vitaquick Premium Düdüklü Tencere 6,0L

13. Fissler Vitaquick Premium Düdüklü Tencere 6,0L

10.799,00 TL yerine şimdi 9.179,15 TL.

Fissler Vitaquick Premium Düdüklü Tencere 6,0L

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14. Loobex Hava Nemlendirici Buhar Makinesi ME-A205B Beyaz

14. Loobex Hava Nemlendirici Buhar Makinesi ME-A205B Beyaz

2.266,54 TL'den 1.699,90 TL'ye düştü.

Loobex Hava Nemlendirici Buhar Makinesi ME-A205B Beyaz

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