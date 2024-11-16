İndirim Günleri Başlıyor! 16 - 22 Kasım Haftasında A101, BİM ve ŞOK Aktüel Ürünler Listesinde Ne Var?
İndirim Günleri Başlıyor! 16 - 22 Kasım Haftasında A101, BİM ve ŞOK Aktüel Ürünler Listesinde Ne Var?
Türkiye'nin en büyük perakende market zincirleri A101, ŞOK ve BİM'de aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. A101, Bim, Şok aktüel ürünler kataloğu Onedio'da! Birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım 16 - 22 Kasım 2024 tarihleri arasında hangi indirimler var?
'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'
'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'
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16 Kasım 2024 A101 Haftanın Yıldızları kataloğu Onedio'da!
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Şampiyon / Akşeker Dondurulmuş Dilimli Kuzu Kokoreç 200 gr 129 TL
Palette Göz Alıcı Renkler Saç Boyası Çeşitleri 89 TL
10 TL ve üzeri alışverişinizde;
Tazenin Yıldızları
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1 Alana 1 Bedava
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21 Kasım 2024 A101 Aldın Aldın kataloğu Onedio'da!
Flavel Beyaz Cam Ankastre Seti 3'lü 9.999 TL
Toshiba 58" 4K UHD Smart Tv 17.999 TL
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APEC Elektrikli Moped 27.990 TL
Paşabahçe Bölmeli Servis Tabağı 59 TL
Çift Kişilik Baza&Başlık Seti 7.990 TL
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22 Kasım 2024 BİM Aktüel İndirim Kataloğu Onedio'da!
BİM'de haftanın önerileri olarak satışa sunulan ürünler;
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Toshiba Hava Temizleyici 3.990 TL
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4 Metre Çekme Karavan 289.000 TL
Polosmart Erkek Vücut Bakım Cihazı 299 TL
Heifer Saç Şekillendirme ve Kurutma Makinesi 2.999 TL
Kumtel Halı Koltuk Temizleme Makinesi 3.499 TL
Philips Buhar Kazanlı Ütü 5.225 TL
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Naturalove Bambu Sunum Ürünleri 139 TL
Emsan 4 Bölmeli Kek Kalıbı 449 TL
Küçük Boy PP Valiz 599 TL
Tekli Arabalar 75 TL
ŞOK 16 - 23 Kasım 2024 Aktüel Ürünler Kataloğu Onedio'da!
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