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İndirim Günleri Başlıyor! 16 - 22 Kasım Haftasında A101, BİM ve ŞOK Aktüel Ürünler Listesinde Ne Var?

etiket İndirim Günleri Başlıyor! 16 - 22 Kasım Haftasında A101, BİM ve ŞOK Aktüel Ürünler Listesinde Ne Var?

Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü - Onedio Editörü
16.11.2024 - 09:01

Türkiye'nin en büyük perakende market zincirleri A101, ŞOK ve BİM'de aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. A101, Bim, Şok aktüel ürünler kataloğu Onedio'da! Birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım 16 - 22 Kasım 2024 tarihleri arasında hangi indirimler var?

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.' 

'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

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16 Kasım 2024 A101 Haftanın Yıldızları kataloğu Onedio'da!

Şampiyon / Akşeker Dondurulmuş Dilimli Kuzu Kokoreç 200 gr 129 TL

Şampiyon / Akşeker Dondurulmuş Dilimli Kuzu Kokoreç 200 gr 129 TL
onedio.com

  • Birşah Yarım Yağlı Homojenize Yoğurt 2 Kg 56 TL

  • Kaanlar / Kebir Tereyağı 500 gr 165 TL

  • Tarabya Tam Yağlı Eritme Peyniri 500 gr 99 TL

  • Ahir Tam Yağlı Taze Beyaz Peynir 1 Kg 129 TL

  • Çaykur Filiz Çayı 500 gr 109 TL

  • Çokça Karışık Salça 830 gr 37 TL

  • Piliç Nugget Çeşitleri 300 gr 35 TL

  • Kaşık-la Dana Etli Kayseri Mantısı 500 gr 79 TL

  • Keyfe Türk Kahvesi 100 gr 32,50 TL

  • Çerezya Premium Karışık Kuruyemiş 200 gr 85 TL

  • Redbull Enerji İçeceği 473 ml 60 TL

Palette Göz Alıcı Renkler Saç Boyası Çeşitleri 89 TL

Palette Göz Alıcı Renkler Saç Boyası Çeşitleri 89 TL
onedio.com

  • Pantene Tüp Saç Kremi Çeşitleri 275 ml 79 TL

  • Nivea Sprey Deodorant Çeşitleri 69 TL

  • Duru Türk Hamamı Banyo Sabunu Çeşitleri 4x200 gr 79 TL

  • Kotex Ultra Hihyenik Ped Çeşitleri 49 Tl

  • Sleepy Natural Bebek Bezi Çeşitleri 99 TL

  • Finish Bulaşık Makinesi Temizleyici 250 ml 199 TL

  • Marc Çamaşır Makinesi Temizleyici 250 ml 59 TL

  • Finish Quantum Bulaşık Makinesi Tableti 40'lı 199 TL

  • Finish Bulaşık Makinesi Tuzu 1,3 Kg 59 TL

  • Finish Bulaşık Makinesi Parlatıcısı 250 ml 59 TL

  • Vanish Kosla Leke Çıkarıcı Çeşitleri 1 Litre 99 TL

  • HighGenic Fırın & Ocak Köpük Temizleyici 500 ml 39 TL

  • Ace Çamaşır Suyu 4 Litre 109 TL

Süpermarket ürünlerinde yer alan muhteşem indirimlere buradan göz atmayı unutmayın.

10 TL ve üzeri alışverişinizde;

10 TL ve üzeri alışverişinizde;
onedio.com

Tazenin Yıldızları

Tazenin Yıldızları
onedio.com
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1 Alana 1 Bedava

1 Alana 1 Bedava
onedio.com

Çok Al Az Öde

Çok Al Az Öde
onedio.com

Süpermarket ürünlerinde yer alan muhteşem indirimlere buradan göz atmayı unutmayın.

21 Kasım 2024 A101 Aldın Aldın kataloğu Onedio'da!

Flavel Beyaz Cam Ankastre Seti 3'lü 9.999 TL

Flavel Beyaz Cam Ankastre Seti 3'lü 9.999 TL
onedio.com

  • Pierre Cardin Masaj Aleti 1.199 TL

  • Pierre Cardin Ağız Duşu 999 TL

  • Pierre Cardin Epilasyon Seti 899 TL

  • Pierre Cardin Şarjlı Diş Fırçası 599 TL

  • Kiwi Halı Yıkama Makinesi 4.999 TL

  • Arzum Starblend Multi Blender Seti 1.999 TL

  • Fantom Carbon DC500 Dikey Süpürge 1.499 TL

  • Sinbo Izgara ve Tost Makinesi 1.199 TL

  • Sinbo Şarjlı Saç Kesme Makinesi 599 TL

Elektronik ürünlerde yer alan muhteşem Kasım indirimlerine buradan göz atmayı unutmayın.

Beyaz eşyalarda yer alan efsane Kasım indirimlerine buradan göz atmayı unutmayın.

Kişisel bakım ürünlerinde yer alan Kasım fırsatlarına buradan göz atabilirsiniz.

Toshiba 58" 4K UHD Smart Tv 17.999 TL

Toshiba 58" 4K UHD Smart Tv 17.999 TL
onedio.com

  • Toshiba 43' FHD Android Tv 8.999 TL

  • Hi-Level 43' FHD Webos23 D-Dual Led Tv 7.999 TL

  • Onvo 32' HD Ready Uydu Alıcılı Led Tv 4.399 TL

  • Reeder S23 Pro Max 4.299 TL

  • Piranha Powerbank 299 TL

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APEC Elektrikli Moped 27.990 TL

APEC Elektrikli Moped 27.990 TL
onedio.com
  • Volta Üç Tekerlekli Elektrikli Moped 42.990 TL

Paşabahçe Bölmeli Servis Tabağı 59 TL

Paşabahçe Bölmeli Servis Tabağı 59 TL
onedio.com

  • Paşabahçe Tuzluk Seti 59 TL

  • Borcam Cam Kapaklı Kare 199 TL

  • Cem Nero Kapaklı Balık ve Gözleme Tavası 349 TL

  • Plastik Mutfak Gereçleri 22 TL

Mutfak ürünlerinde yer alan Kasım indirimleri burada.

Çift Kişilik Baza&Başlık Seti 7.990 TL

Çift Kişilik Baza&Başlık Seti 7.990 TL
onedio.com

  • Tek Kişilik Baza&Başlık Seti 4.299 TL

  • Nest Yaylı Yatak 4.990 TL

  • Oscar Yaylı Yatak 1.990 TL

  • English Home Tek Kişilik Yorgan 359 TL

  • English Home Çift Kişilik Yorgan 459 TL

  • Kurulama Bezi 2'li 35 TL

  • Nakışlı Mutfak Peçetesi 25 TL

  • Ekoseli Masa Örtüsü 59 TL

  • Kadın Ekose Desenli Pijama 349 TL

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Süpermarket ürünlerinde yer alan muhteşem indirimlere buradan göz atmayı unutmayın.

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22 Kasım 2024 BİM Aktüel İndirim Kataloğu Onedio'da!

BİM'de haftanın önerileri olarak satışa sunulan ürünler;

BİM'de haftanın önerileri olarak satışa sunulan ürünler;
onedio.com

Süpermarket ürünlerinde yer alan muhteşem indirimlere buradan göz atmayı unutmayın.

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👇
onedio.com

Toshiba Hava Temizleyici 3.990 TL

Toshiba Hava Temizleyici 3.990 TL
onedio.com

  • Çift Kapılı Buzdolabı 204 L 9.975 TL

  • Lattenow Tam Otomatik Espresso Makinesi 10.975 TL

  • Kumtel 4 Program Bulaşık Makinesi 8.990 TL

  • Kumtel Sandık Tipi 99 L Derin Dondurucu 6.990 TL

Beyaz eşyalarda yer alan efsane Kasım indirimlerine buradan göz atmayı unutmayın.

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4 Metre Çekme Karavan 289.000 TL

4 Metre Çekme Karavan 289.000 TL
onedio.com

Polosmart Erkek Vücut Bakım Cihazı 299 TL

Polosmart Erkek Vücut Bakım Cihazı 299 TL
onedio.com

  • Polosmart Lady Shaver Tüm Vücut 399 TL

  • Polosmart Saç Sakal Düzeltme Cihazı 249 TL

  • Polosmart Saç Sakal Düzeltme Cihazı 249 TL

  • Polosmart Saç Düzleştirici 299 TL

  • Polosmart 5 In 1 Saç Şekillendirici Set 849 TL

  • Polosmart Saç Şekillendirici 299 TL

  • Polosmart El ve Ayak Bakım Seti 199 TL

  • Polosmart Ayak Bakım Seti 249 TL

  • Polosmart Manikür Pedikür Seti 199 TL

  • Polosmart Tırnak Kurutucu 125 TL

  • Polosmart Tırnak Kurutucu 125 TL

  • Polosmart Burun ve Kulak Bakım Seti 109 TL

  • Polosmart Kulak Temizleyici 59 TL

  • Polosmart Siyah Nokta Temizleyici 199 TL

  • Polosmart Göz Altı Masaj Aleti 175 TL

  • Polosmart Makyaj Fırça Seti 169 TL

  • Polosmart 2’li Makyaj Süngeri Seti 59 TL

  • Polosmart Kaş Düzeltme Cihazı 129 TL

  • Polosmart Masaüstü Led Işıklı Ayna 199 TL

  • Polosmart Şarj Edilebilir Diş Fırçası 299 TL

  • Polosmart Yüz Temizleme Fırçası 59 TL

  • Led Işıklı Cımbız 79 TL

Kişisel bakım ürünlerinde yer alan Kasım fırsatlarına buradan göz atabilirsiniz.

Heifer Saç Şekillendirme ve Kurutma Makinesi 2.999 TL

Heifer Saç Şekillendirme ve Kurutma Makinesi 2.999 TL
onedio.com

  • Philips One Blade Tıraş Makinesi 799 TL

  • TRAX Boyun Masaj Cihazı 379 TL

  • TRAX Gua Sha Cihazı 399 TL

  • TRAX Göz Bölgesi Masaj Cihazı 699 TL

  • TRAX Postür Düzeltme Cihazı 279 TL

  • TRAX EMS Titreşimli Masaj Aleti 799 TL

  • TRAX Kirpik Maşası 139 TL

  • TRAX Ultrasonic Cilt Temizleme Cihazı 379 TL

  • TRAX Ayak Masaj Cihazı 239 TL

Kumtel Halı Koltuk Temizleme Makinesi 3.499 TL

Kumtel Halı Koltuk Temizleme Makinesi 3.499 TL
onedio.com

  • Dijitsu 58' Ultra HD Google Tv 14.995 TL

  • Senna 55' Ultra HD Google Tv 12.995 TL

  • Dijitsu 32' HD Ready Tv 4.375 TL

  • Senna 32' HD Ready Uydu Alıcılı Tv 4.375 TL

  • Heifer Power X Şarjlı Süpürge 4.799 TL

  • Kumtel Dikey Isıtıcı 1.795 TL

  • Kumtel Fanlı Isıtıcı 599 TL

  • Petek Üstü Isı Yönlendirici 259 TL

  • Çocuk Aparatlı Klozet Kapağı 199 TL

Elektronik ürünlerde yer alan muhteşem Kasım fırsatları burada.

Philips Buhar Kazanlı Ütü 5.225 TL

Philips Buhar Kazanlı Ütü 5.225 TL
onedio.com

  • Philips Air Fryer 4.675 TL

  • Philips Ekmek Kızartma Makinesi 899 TL

  • Philips Süpürge 5.495 TL

  • Philips Doğrayıcı 1.449 TL

  • Philips Filtre Kahve Makinesi 1.695 TL

  • Philips Su Isıtıcı 999 TL

  • Heifer Saç Şekillendirme ve Kurutma Makinesi 2.999 TL

  • Philips One Blade Tıraş Makinesi 799 TL

En çok tercih edilen kahve makineleri burada.

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Naturalove Bambu Sunum Ürünleri 139 TL

Naturalove Bambu Sunum Ürünleri 139 TL
onedio.com

  • Naturalove Bambu Döner Tabla 199 TL

  • Sürgülü Süzgeç 49 TL

  • Hazneli Rende 139 TL

  • Emsan 30 Parça Çatal Kaşık Bıçak Seti 1.659 TL

  • Chef's Tek Fiyat Bıçak ve Soyacak 59 TL

  • Çok Amaçlı Mutfak Makası 79 TL

  • Siyah Metal Ürün Çeşitleri 89 TL

  • Metal Kare Tepsi 59 TL

  • Çok Amaçlı Organizer Çeşitleri 32,50 TL

  • Petek Kurutmalık 109 TL

  • Katlanabilir El Mopu 69 TL

  • Hazneli Bulaşık Süngeri 5 5TL

Emsan 4 Bölmeli Kek Kalıbı 449 TL

Emsan 4 Bölmeli Kek Kalıbı 449 TL
onedio.com

  • Glass in love Cam Ayaklı Kase 6'lı 139 TL

  • Glass in love Cam Kupa 6'lı 99 TL

  • Glass in love Bambu Kapaklı Pipetli Cam Bardak 139 TL

  • Paşabahçe Frigo Bölmeli Tereyağlık 99 TL

  • Paşabahçe Bistro Kapaklı Desenli Saklama Kabı 44,50 TL

  • Benante Porselen Çerezlik 4'lü 169 TL

  • LAV Alinda Saklama Kabı 29 TL

  • LAV Odin Çay Seti 12 Parça 259 TL

  • LAV Kahve Seti 12 Parça 219 TL

  • LAV Odin Kahve Yanı Su Bardağı 3'lü 79 TL

  • LAV Odin Meşrubat Bardağı 4'lü 149 TL

  • Emsan 4 Bölmeli Kek Kalıbı 449 TL

  • Keramika Jumbo Kupa 39,50 TL

  • Tuzluk Biberlik 2'li 24,50 TL

  • Çelik Saplı Ahşap Mutfak Ürünleri 49,50 TL

  • Kapaklı Desenli Pipetli Bardak 17,50 TL

Küçük Boy PP Valiz 599 TL

Küçük Boy PP Valiz 599 TL
onedio.com

  • Tek Kişilik Yorgan 319 TL

  • Çift Kişilik Yorgan 369 TL

  • Silikon Yastık 99 TL

  • Kadın Pijama Takımı 199 TL

  • Koltuk Örtüsü 109 TL

  • Anne Bebek Çantası 59 TL

  • Büyük Boy PP Valiz 799 TL

  • Orta Boy PP Valiz 699 TL

  • Polar Balaklava 69 TL

  • Polar Bere 59 TL

  • Polar Boyunluklu Bere 59 TL

  • Polar Eldiven 79 TL

  • Kesik Parmak Polar Eldiven 79 TL

  • Erkek Trekking Ayakkabı 389 TL

  • Sakal Kesme Örtüsü 39,50 TL

  • Şal 149 TL

  • Sütyen Yıkama Filesi 34,50 TL

Kasım fırsatlarında yer alan indirimli valizler burada.

Tekli Arabalar 75 TL

Tekli Arabalar 75 TL
onedio.com

  • Barbie Öğretmen Bebek 429 TL

  • Pelüş Sinirli Kedi 299 TL

  • LOL Lisanslı Eva Yazı Tahtası 37,50 TL

  • Aktivite Kitapları 24,50 TL

ŞOK 16 - 23 Kasım 2024 Aktüel Ürünler Kataloğu Onedio'da!

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  • Sarar Çift Kişilik Pamuklu Battaniye 259 TL,

  • Sarar Tek Kişilik Pamuklu Battaniye 229 TL,

  • Çift Kişilik Mikrofiber Yorgan 399 TL,

  • Tek Kişilik Mikrofiber Yorgan 349 TL

  • Çift Kişilik Penye Lastikli Çarşaf 175 TL, 

  • Tek Kişilik Penye Lastikli Çarşaf 135 TL, 

  • Silikon Micro Yastık 99,95 TL, 

  • Visco Dolgulu Yastık 169 TL,

  • 2'li Ranforce Yastık Kılıfı 99,95 TL,

  • Cam Mantar Gece Lambası 329 TL, 

  • Kulaklıklı Led Ayna 189 TL,

  • Kalpli Led Ayna 189 TL,

  • Gokidy Çocuk Parkı 399 TL,

  • Yarış Arabası 249 TL,

  • Dollyland Minkie Çantalı Pet Veteriner Seti 129 TL,

  • Kapalı Kasa Monster Jip 179 TL, 

  • Pvc Poşette Sök Tak İş Araçları 249 TL,

  • 3'lü Uçak 99,95 TL, Bulaşık Sepeti 119 TL, 

  • Şef Hamburger Seti 149 TL, 

  • Hot Wheels Monster Truck Arabalar 59,95 TL, 

  • Klasik Motosiklet 99,95 TL, 

  • Top Atar 249 TL,

  • İnteraktif Aktiviteler Kitap Çeşitleri 39,95 TL

25 TL ve Üzeri Alışverişlerde geçerli;

  • 4x30 gram Ülker Sütlü / Bitter Baton Çikolata 45 TL, 

  • 450 gram Nesquik Mısır Gevreği 40 TL, 

  • 80 gram Fide Klasik Ton Balığı 25 TL, 

  • 12'li Şölen Luppo Sandivç Kek 49 TL,

  • 250 ml Arko Krem Çeşitleri 60 TL

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