BİM'e Halı ve Koltuk Yıkama Makinesi Geliyor! 22 Kasım 2024 BİM Aktüel Ürünler İndirim Kataloğu
BİM'e Halı ve Koltuk Yıkama Makinesi Geliyor! 22 Kasım 2024 BİM Aktüel Ürünler İndirim Kataloğu
22 Kasım 2024 BİM Aktüel İndirim Kataloğu Onedio'da!
Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden BİM aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. BİM aktüel kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel BİM broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım BİM katalog bu hafta 2024 ürünleri arasında bizleri neler bekliyor. BİM kataloğunda bu hafta hangi ürünler satışa çıkacak? Gelin birlikte bakalım.
BİM Aktüel indirim fırsatlarını buradan inceleyebilirsiniz.👇
Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.
“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”
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BİM'de haftanın önerileri olarak satışa sunulan ürünler;
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Toshiba Hava Temizleyici 3.990 TL
4 Metre Çekme Karavan 289.000 TL
Polosmart Erkek Vücut Bakım Cihazı 299 TL
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Heifer Saç Şekillendirme ve Kurutma Makinesi 2.999 TL
Kumtel Halı Koltuk Temizleme Makinesi 3.499 TL
Philips Buhar Kazanlı Ütü 5.225 TL
Naturalove Bambu Sunum Ürünleri 139 TL
Emsan 4 Bölmeli Kek Kalıbı 449 TL
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Küçük Boy PP Valiz 599 TL
Tekli Arabalar 75 TL
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