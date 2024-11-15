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BİM'e Halı ve Koltuk Yıkama Makinesi Geliyor! 22 Kasım 2024 BİM Aktüel Ürünler İndirim Kataloğu

etiket BİM'e Halı ve Koltuk Yıkama Makinesi Geliyor! 22 Kasım 2024 BİM Aktüel Ürünler İndirim Kataloğu

Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü - Onedio Editörü
15.11.2024 - 11:59 Son Güncelleme: 15.11.2024 - 12:02

22 Kasım 2024 BİM Aktüel İndirim Kataloğu Onedio'da! 

Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden BİM aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. BİM aktüel kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel BİM broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım BİM katalog bu hafta 2024 ürünleri arasında bizleri neler bekliyor. BİM kataloğunda bu hafta hangi ürünler satışa çıkacak? Gelin birlikte bakalım.

BİM Aktüel indirim fırsatlarını buradan inceleyebilirsiniz.👇

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

İçeriğin Devamı Aşağıda
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BİM'de haftanın önerileri olarak satışa sunulan ürünler;

BİM'de haftanın önerileri olarak satışa sunulan ürünler;

Süpermarket ürünlerinde yer alan muhteşem indirimlere buradan göz atmayı unutmayın.

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Toshiba Hava Temizleyici 3.990 TL

Toshiba Hava Temizleyici 3.990 TL

  • Çift Kapılı Buzdolabı 204 L 9.975 TL

  • Lattenow Tam Otomatik Espresso Makinesi 10.975 TL

  • Kumtel 4 Program Bulaşık Makinesi 8.990 TL

  • Kumtel Sandık Tipi 99 L Derin Dondurucu 6.990 TL

Beyaz eşyalarda yer alan efsane Kasım indirimlerine buradan göz atmayı unutmayın.

4 Metre Çekme Karavan 289.000 TL

4 Metre Çekme Karavan 289.000 TL

Polosmart Erkek Vücut Bakım Cihazı 299 TL

Polosmart Erkek Vücut Bakım Cihazı 299 TL

  • Polosmart Lady Shaver Tüm Vücut 399 TL

  • Polosmart Saç Sakal Düzeltme Cihazı 249 TL

  • Polosmart Saç Sakal Düzeltme Cihazı 249 TL

  • Polosmart Saç Düzleştirici 299 TL

  • Polosmart 5 In 1 Saç Şekillendirici Set 849 TL

  • Polosmart Saç Şekillendirici 299 TL

  • Polosmart El ve Ayak Bakım Seti 199 TL

  • Polosmart Ayak Bakım Seti 249 TL

  • Polosmart Manikür Pedikür Seti 199 TL

  • Polosmart Tırnak Kurutucu 125 TL

  • Polosmart Tırnak Kurutucu 125 TL

  • Polosmart Burun ve Kulak Bakım Seti 109 TL

  • Polosmart Kulak Temizleyici 59 TL

  • Polosmart Siyah Nokta Temizleyici 199 TL

  • Polosmart Göz Altı Masaj Aleti 175 TL

  • Polosmart Makyaj Fırça Seti 169 TL

  • Polosmart 2’li Makyaj Süngeri Seti 59 TL

  • Polosmart Kaş Düzeltme Cihazı 129 TL

  • Polosmart Masaüstü Led Işıklı Ayna 199 TL

  • Polosmart Şarj Edilebilir Diş Fırçası 299 TL

  • Polosmart Yüz Temizleme Fırçası 59 TL

  • Led Işıklı Cımbız 79 TL

Kişisel bakım ürünlerinde yer alan Kasım fırsatlarına buradan göz atabilirsiniz.

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Heifer Saç Şekillendirme ve Kurutma Makinesi 2.999 TL

Heifer Saç Şekillendirme ve Kurutma Makinesi 2.999 TL

  • Philips One Blade Tıraş Makinesi 799 TL

  • TRAX Boyun Masaj Cihazı 379 TL

  • TRAX Gua Sha Cihazı 399 TL

  • TRAX Göz Bölgesi Masaj Cihazı 699 TL

  • TRAX Postür Düzeltme Cihazı 279 TL

  • TRAX EMS Titreşimli Masaj Aleti 799 TL

  • TRAX Kirpik Maşası 139 TL

  • TRAX Ultrasonic Cilt Temizleme Cihazı 379 TL

  • TRAX Ayak Masaj Cihazı 239 TL

Kumtel Halı Koltuk Temizleme Makinesi 3.499 TL

Kumtel Halı Koltuk Temizleme Makinesi 3.499 TL

  • Dijitsu 58' Ultra HD Google Tv 14.995 TL

  • Senna 55' Ultra HD Google Tv 12.995 TL

  • Dijitsu 32' HD Ready Tv 4.375 TL

  • Senna 32' HD Ready Uydu Alıcılı Tv 4.375 TL

  • Heifer Power X Şarjlı Süpürge 4.799 TL

  • Kumtel Dikey Isıtıcı 1.795 TL

  • Kumtel Fanlı Isıtıcı 599 TL

  • Petek Üstü Isı Yönlendirici 259 TL

  • Çocuk Aparatlı Klozet Kapağı 199 TL

Elektronik ürünlerde yer alan muhteşem Kasım fırsatları burada.

Philips Buhar Kazanlı Ütü 5.225 TL

Philips Buhar Kazanlı Ütü 5.225 TL

  • Philips Air Fryer 4.675 TL

  • Philips Ekmek Kızartma Makinesi 899 TL

  • Philips Süpürge 5.495 TL

  • Philips Doğrayıcı 1.449 TL

  • Philips Filtre Kahve Makinesi 1.695 TL

  • Philips Su Isıtıcı 999 TL

  • Heifer Saç Şekillendirme ve Kurutma Makinesi 2.999 TL

  • Philips One Blade Tıraş Makinesi 799 TL

En çok tercih edilen kahve makineleri burada.

Naturalove Bambu Sunum Ürünleri 139 TL

Naturalove Bambu Sunum Ürünleri 139 TL

  • Naturalove Bambu Döner Tabla 199 TL

  • Sürgülü Süzgeç 49 TL

  • Hazneli Rende 139 TL

  • Emsan 30 Parça Çatal Kaşık Bıçak Seti 1.659 TL

  • Chef's Tek Fiyat Bıçak ve Soyacak 59 TL

  • Çok Amaçlı Mutfak Makası 79 TL

  • Siyah Metal Ürün Çeşitleri 89 TL

  • Metal Kare Tepsi 59 TL

  • Çok Amaçlı Organizer Çeşitleri 32,50 TL

  • Petek Kurutmalık 109 TL

  • Katlanabilir El Mopu 69 TL

  • Hazneli Bulaşık Süngeri 5 5TL

Emsan 4 Bölmeli Kek Kalıbı 449 TL

Emsan 4 Bölmeli Kek Kalıbı 449 TL

  • Glass in love Cam Ayaklı Kase 6'lı 139 TL

  • Glass in love Cam Kupa 6'lı 99 TL

  • Glass in love Bambu Kapaklı Pipetli Cam Bardak 139 TL

  • Paşabahçe Frigo Bölmeli Tereyağlık 99 TL

  • Paşabahçe Bistro Kapaklı Desenli Saklama Kabı 44,50 TL

  • Benante Porselen Çerezlik 4'lü 169 TL

  • LAV Alinda Saklama Kabı 29 TL

  • LAV Odin Çay Seti 12 Parça 259 TL

  • LAV Kahve Seti 12 Parça 219 TL

  • LAV Odin Kahve Yanı Su Bardağı 3'lü 79 TL

  • LAV Odin Meşrubat Bardağı 4'lü 149 TL

  • Emsan 4 Bölmeli Kek Kalıbı 449 TL

  • Keramika Jumbo Kupa 39,50 TL

  • Tuzluk Biberlik 2'li 24,50 TL

  • Çelik Saplı Ahşap Mutfak Ürünleri 49,50 TL

  • Kapaklı Desenli Pipetli Bardak 17,50 TL

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Küçük Boy PP Valiz 599 TL

Küçük Boy PP Valiz 599 TL

  • Tek Kişilik Yorgan 319 TL

  • Çift Kişilik Yorgan 369 TL

  • Silikon Yastık 99 TL

  • Kadın Pijama Takımı 199 TL

  • Koltuk Örtüsü 109 TL

  • Anne Bebek Çantası 59 TL

  • Büyük Boy PP Valiz 799 TL

  • Orta Boy PP Valiz 699 TL

  • Polar Balaklava 69 TL

  • Polar Bere 59 TL

  • Polar Boyunluklu Bere 59 TL

  • Polar Eldiven 79 TL

  • Kesik Parmak Polar Eldiven 79 TL

  • Erkek Trekking Ayakkabı 389 TL

  • Sakal Kesme Örtüsü 39,50 TL

  • Şal 149 TL

  • Sütyen Yıkama Filesi 34,50 TL

Kasım fırsatlarında yer alan indirimli valizler burada.

Tekli Arabalar 75 TL

Tekli Arabalar 75 TL

  • Barbie Öğretmen Bebek 429 TL

  • Pelüş Sinirli Kedi 299 TL

  • LOL Lisanslı Eva Yazı Tahtası 37,50 TL

  • Aktivite Kitapları 24,50 TL

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