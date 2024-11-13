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ŞOK'a Ağrısız Buz Lazer Epilasyon Cihazı Geliyor! 16 Kasım 2024 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu

etiket ŞOK'a Ağrısız Buz Lazer Epilasyon Cihazı Geliyor! 16 Kasım 2024 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu

Başak Nur Süner
Başak Nur Süner - Onedio Editörü
13.11.2024 - 12:32

ŞOK 16 Kasım -23 Kasım 2024 Aktüel Ürünler Kataloğu Onedio'da!   Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden ŞOK aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. ŞOK'ta bu hafta 2024 kataloğu hafta sonu fırsatlarını merak ediyorsanız aktüel kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel ŞOK broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım 16 Kasım - 23 Kasım 2024 ŞOK Aktüel listelerinde hangi indirimler var?  

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir. 

 “Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

İçeriğin Devamı Aşağıda
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  • Sarar Çift Kişilik Pamuklu Battaniye 259 TL,

  • Sarar Tek Kişilik Pamuklu Battaniye 229 TL,

  • Çift Kişilik Mikrofiber Yorgan 399 TL,

  • Tek Kişilik Mikrofiber Yorgan 349 TL

  • Çift Kişilik Penye Lastikli Çarşaf 175 TL, 

  • Tek Kişilik Penye Lastikli Çarşaf 135 TL, 

  • Silikon Micro Yastık 99,95 TL, 

  • Visco Dolgulu Yastık 169 TL,

  • 2'li Ranforce Yastık Kılıfı 99,95 TL,

  • Cam Mantar Gece Lambası 329 TL, 

  • Kulaklıklı Led Ayna 189 TL,

  • Kalpli Led Ayna 189 TL,

  • Gokidy Çocuk Parkı 399 TL,

  • Yarış Arabası 249 TL,

  • Dollyland Minkie Çantalı Pet Veteriner Seti 129 TL,

  • Kapalı Kasa Monster Jip 179 TL, 

  • Pvc Poşette Sök Tak İş Araçları 249 TL,

  • 3'lü Uçak 99,95 TL, Bulaşık Sepeti 119 TL, 

  • Şef Hamburger Seti 149 TL, 

  • Hot Wheels Monster Truck Arabalar 59,95 TL, 

  • Klasik Motosiklet 99,95 TL, 

  • Top Atar 249 TL,

  • İnteraktif Aktiviteler Kitap Çeşitleri 39,95 TL

25 TL ve Üzeri Alışverişlerde geçerli;

  • 4x30 gram Ülker Sütlü / Bitter Baton Çikolata 45 TL, 

  • 450 gram Nesquik Mısır Gevreği 40 TL, 

  • 80 gram Fide Klasik Ton Balığı 25 TL, 

  • 12'li Şölen Luppo Sandivç Kek 49 TL,

  • 250 ml Arko Krem Çeşitleri 60 TL

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