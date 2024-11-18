Kadere Bak: Yaptırdığı Estetiği Kendi İfşalayan Tolga Sarıtaş'ın İşlem Sonrası Seçildiği İş Kahkaha Attırdı!

Geçtiğimiz haziran, uzun senelerdir birlikte olduğu Zeynep Mayruk'la evlenen, keyfi de pek bir yerinde olan Tolga Sarıtaş özellikle son zamanlarda en gözde isimlerden biri. Şimdilerde Teşkilat dizisinde Aybüke Pusat'la beraber fırtınalar estiren ve yıllardır hayatımızda olan oyuncu, İbrahim Selim Bu Gece programının yeni konuğu oldu. Oldukça keyifli geçen sohbette, 'estetiğin var mı?' sorusuna kendisini ifşalayarak cevap veren, bir güzel de güldüren Tolga Sarıtaş, işlem sonrası aldığı işle kahkaha attırdı!