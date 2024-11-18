Kadere Bak: Yaptırdığı Estetiği Kendi İfşalayan Tolga Sarıtaş'ın İşlem Sonrası Seçildiği İş Kahkaha Attırdı!
Kadere Bak: Yaptırdığı Estetiği Kendi İfşalayan Tolga Sarıtaş'ın İşlem Sonrası Seçildiği İş Kahkaha Attırdı!
Geçtiğimiz haziran, uzun senelerdir birlikte olduğu Zeynep Mayruk'la evlenen, keyfi de pek bir yerinde olan Tolga Sarıtaş özellikle son zamanlarda en gözde isimlerden biri. Şimdilerde Teşkilat dizisinde Aybüke Pusat'la beraber fırtınalar estiren ve yıllardır hayatımızda olan oyuncu, İbrahim Selim Bu Gece programının yeni konuğu oldu. Oldukça keyifli geçen sohbette, 'estetiğin var mı?' sorusuna kendisini ifşalayarak cevap veren, bir güzel de güldüren Tolga Sarıtaş, işlem sonrası aldığı işle kahkaha attırdı!
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Güneşin Kızları dizisiyle hayatımıza giren, o günden beri de hem temiz yüzü hem de yakışıklılığıyla sık sık dikkat çeken Tolga Sarıtaş, bugüne dek birçok başarılı yapımda rol aldı.
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Muhteşem Yüzyıl'daki Şehzade Cihangir rolüyle iyice devleşen ünlü oyuncu, Söz, Baba ve Arıza gibi dizilerle de yıldızını parlattı.
Moda dünyasının önemli ismi Zeynep Mayruk'la yıllardır yaşadığı aşk ise hep hayran bıraktı. Uzun süreli birlikteliklerinin ardından geçtiğimiz şubat ayında bir sonraki adımı atmaya karar veren çiftimiz aile arasında sade bir törenle nişanlanmıştı.
Haziran ayında da rüya gibi bir düğünle evlendiler! O günden bu yana Tolga Sarıtaş'ı ne zaman görsek 32 diş gülüyordu. Hatta en son "evlilikte bereket varmış" açıklamasıyla gündeme oturmuştu kendisi.
Şimdilerde Teşkilat dizisinde partneri Aybüke Pusat'la beraber fırtınalar estiren Tolga Sarıtaş, geçtiğimiz günlerde İbrahim Selim ile Bu Gece'ye konuk oldu.
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Oldukça keyifli geçen sohbette İbrahim Selim'den "Estetiğin var mı?" sorusu geldiğinde ise hiç alışık olmadığımız bir durum yaşandı 🤣
Kendi kendini ifşalamaya karar veren Tolga Sarıtaş, rejiden Google'a "Tolga Sarıtaş ergen" yazmalarını ve çıkan fotoğrafı da barkovizyona yansıtmalarını rica etti.
Çocukluk haline baktıkça şoktan şoka giren Sarıtaş, "estetiğini" şu şekilde anlattı; "Abi diş! Yani ne oldu anlamadım da konuşamıyordum resmen. Biri böyle biri böyle... Hani nasıl oldu anlamadım sonra bir ortodonti tedavisiyle düzeldi. Estetiğim var yani, estetiğe girer bu" açıklamasında bulundu.
Yetmedi, ortodonti tedavisinden sonra diş macunu reklamında oynadığını itiraf etti! "Bir gözüm doldu yani. Ulan bugünlere de geldik mi hani... Gerçekten umudunuzu kaybetmeyin falan!" ifadelerini kullanan Sarıtaş, samimiyetiyle hayran bıraktı.
Buyurun, kimler ne demiş beraber bakalım!
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