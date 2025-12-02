onedio
2 Puan Birden Kaybetti, İlk Kez 10 Reytingin Altına Düştü: 1 Aralık Pazartesi Reyting Sonuçları Açıklandı

Reyting Sonuçları
Merve Ersoy
02.12.2025 - 14:18

1 Aralık Pazartesi reyting sonuçları belli oldu.

Pazartesi günlerine son 1 yıldır Uzak Şehir damga vuruyordu. TRT 1 ekranlarında yayınlanan Cennetin Çocukları de her geçen gün gücünü artırıyordu. Ancak dün akşam Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin de etkisiyle Uzak Şehir 2 puan birden kaybetti.

1 Aralık reyting sonuçları ne oldu? İşte, detaylar...

1 Aralık Pazartesi reyting sonuçlarına göre Uzak Şehir yine zirvede yer aldı.

Ancak bu kez Uzak Şehir, uzun bir aranın ardından AB grubunda 10 reytingin altına düştü. Total'de 14.67, AB'de 9.07, ABC1'de ise 12.98 reyting aldı ve tüm kategorilerde geçtiğimiz haftaya oranla 2 puandan fazla düştü.

Uzak Şehir'i tüm kategorilerde kendi özeti izledi.

Onu yine tüm kategorilerde Esra Erol'da programı ya da Müge Anlı ile Tatlı Sert izlerken, Cennetin Çocukları kendisine listede daha sonra yer bulabildi. Total'de 4.13, AB'de 3.52, ABC1'de 4.77 reyting aldı.

