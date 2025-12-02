2 Puan Birden Kaybetti, İlk Kez 10 Reytingin Altına Düştü: 1 Aralık Pazartesi Reyting Sonuçları Açıklandı
1 Aralık Pazartesi reyting sonuçları belli oldu.
Pazartesi günlerine son 1 yıldır Uzak Şehir damga vuruyordu. TRT 1 ekranlarında yayınlanan Cennetin Çocukları de her geçen gün gücünü artırıyordu. Ancak dün akşam Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin de etkisiyle Uzak Şehir 2 puan birden kaybetti.
1 Aralık reyting sonuçları ne oldu? İşte, detaylar...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1 Aralık Pazartesi reyting sonuçlarına göre Uzak Şehir yine zirvede yer aldı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Uzak Şehir'i tüm kategorilerde kendi özeti izledi.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın