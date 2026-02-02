onedio
2 – 8 Şubat 2026 Gökyüzünün Mesajı: "Gerçeklerle Yüzleş, Sistem Değişiyor"

Dr.Astrolog Şenay Devi
Dr.Astrolog Şenay Devi - Onedio Üyesi
02.02.2026 - 20:36

Şubat ayının ilk haftası, yüzeyde sakin gibi görünen ancak arka planda derin kırılmaların ve büyük yön değişimlerinin hazırlandığı bir zaman aralığına işaret ediyor. Bu hafta gökyüzü, “idare etme” döneminin sona erdiğini, gerçeklerin artık gizlenemeyeceğini açıkça söylüyor.

Kolektif olarak bir eşiğin üzerindeyiz.

Bireysel olarak ise “ben bu sistemin neresindeyim?” sorusu yüksek sesle soruluyor.

Bu hafta kimsenin eski reflekslerle ilerlemesi mümkün değil.

HAFTANIN ANA GÖKYÜZÜ TEMASI

Bu hafta gökyüzünde üç ana vurgu öne çıkıyor:

Birincisi: Kova vurgusu

İkincisi: Plüton etkisi

Üçüncüsü: Satürn’ün görünmez ama ağır baskısı

Bu kombinasyon şunu anlatır:

Bireylerin, toplumların, devletlerin ve ekonomilerin

“alıştıkları düzen” artık sürdürülemez.

GEZEGEN GEÇİŞLERİ VE KOLEKTİF ETKİ

GÜNEŞ KOVA BURCUNDA

Güneş’in Kova burcundaki ilerleyişi, tüm hafta boyunca özgürlük – bireysellik – sistem karşıtlığı – kolektif bilinçtemalarını yükseltiyor.

Bu transit:

• Halk hareketlerini

• Dijital platformları

• Gençleri

• Bilim, teknoloji ve yapay zekâ başlıklarını

• Sosyal adalet taleplerini

öne çıkarır.

Bu hafta “ben” değil, “biz” kavramı sorgulanıyor.

Ama bu sorgulama romantik değil, sert ve net.

MERKÜR’ÜN ETKİLERİ

Merkür bu hafta:

• Bilgi savaşlarını

• Medya manipülasyonlarını

• Sızan belgeleri

• Ani açıklamaları

tetikliyor.

Gerçekler yarım yarım gelir.

Bir bilgi çıkar, ardından başka bir bilgi onu tamamlar.

Bu hafta:

Yanlış konuşan,

Eksik bilgiyle hareket eden,

Gerçeği eğip büken

bedel öder.

PLÜTON FAKTÖRÜ

Plüton’un Kova’daki etkisi bu hafta özellikle güçleniyor.

Bu şu demek:

• Güç el değiştiriyor

• Eski lider figürleri zayıflıyor

• Görünmeyen yapılar ifşa oluyor

• Büyük sistemler çatırdıyor

Plüton haftası asla küçük olaylar üretmez.

Bu hafta yaşananlar, ilerleyen aylarda “dönüm noktası” olarak anılabilir.

DÜNYA GENELİ: SİYASET VE JEOPOLİTİ

Bu hafta dünya siyasetinde:

• Yönetim krizleri

• İstifalar

• Güven oylamaları

• Sokak hareketleri

• Genç nüfusun tepkisi

öne çıkabilir.

Özellikle:

• Otoriter yapılar

• Baskıcı rejimler

• Halktan kopuk yönetimler

zorlanır.

Dünya, “kontrol ediyorum” diyenlerin aslında kontrolü kaybettiğini görmeye başlar.

TÜRKİYE GÜNDEMİ: EKONOMİ VE SİYASET

Türkiye açısından bu hafta:

• Ekonomi başlıkları

• Enflasyon söylemleri

• Vergi, maaş, destek paketleri

• Finansal düzenlemeler

gündemi domine eder.

Ancak dikkat:

Bu hafta verilen sözler kalıcı olmayabilir.

Açıklamalar rahatlatıcı görünse bile arka planda yeni yükler oluşabilir.

Siyasette:

• Sert açıklamalar

• Kutuplaştırıcı dil

• Toplumsal hassasiyetleri tetikleyen söylemler

yüksek.

Bu hafta “söylenenle yapılan” arasındaki fark çok net hissedilir.

EKONOMİ: DÜNYA VE TÜRKİYE

Bu hafta ekonomi için anahtar kelimeler:

• Dalgalanma

• Spekülasyon

• Ani yön değişimleri

• Piyasa manipülasyonu

Özellikle:

• Borsa

• Kripto piyasalar

• Teknoloji hisseleri

yüksek risk barındırır.

Bu hafta:

Hızlı kazanç arayan kaybedebilir.

Sabırlı olan korunur.

SANAT, MEDYA VE TOPLUMSAL PSİKOLOJİ

Sanat dünyasında:

• Provokatif işler

• Politik mesajlar

• Sisteme karşı söylemler

öne çıkar.

Sanatçıların ve sanatın “tarafsız” kalması zorlaşır.

Medya ise ikiye ayrılır:

Gerçeği söyleyenler ve algı yaratanlar.

Toplum psikolojisi:

• Sabırsız

• Gergin

• Duygusal patlamalara açık

DOĞA OLAYLARI VE YERSEL ETKİLER

Bu hafta doğa:

• Ani hava değişimleri

• Sert rüzgârlar

• Elektrik ve iletişim kesintileri

• Teknolojik arızalar

üretebilir.

Özellikle:

• Kuzey yarımküre

• Kıyı bölgeleri

• Fay hatlarına yakın alanlar

daha hassas.

BİREYSEL YAŞAMLARIMIZA ETKİLER

Bu hafta bireysel olarak:

• Hayatındaki sistemleri sorgularsın

• Artık seni taşımayan ilişkileri fark edersin

• “Bunu neden yapıyorum?” sorusu zihnine düşer

• Zor ama gerekli kararlar gündeme gelir

Bu hafta:

Kaçtığın gerçekler seni bulur.

Ama bu bir ceza değil, özgürleşme çağrısıdır.

İLİŞKİLER VE DUYGUSAL ALAN

İlişkilerde:

• Mesafe

• Soğuma

• Açık konuşmalar

• Net kopuşlar

gündeme gelir.

Yürümeyen ilişkiler bu hafta kendini belli eder.

Gerçek bağlar ise sağlamlaşır.

BU HAFTA NE YAPMALI

Bu hafta için gökyüzünün önerisi net:

• Büyük kararları aceleyle alma

• Duygusal patlamalarla köprü yakma

• Her duyduğuna inanma

• Plan yap ama esnek kal

Ve en önemlisi:

Gerçeklerden kaçma.

ASTRODEHA’DAN NET MESAJ

2 – 8 Şubat 2026 haftası,

“eski sistemin son uyarısı” gibidir.

Bu hafta:

• Gerçekler konuşur

• Maskeler düşer

• Güç el değiştirir

• Birey kendi yolunu seçmek zorunda kalır

Bu haftayı doğru okuyan,

önümüzdeki ayları çok daha güçlü karşılar.

Gökler rehberimiz yolumuz ışık olsun. 

AstrodehA

