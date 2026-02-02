2 – 8 Şubat 2026 Gökyüzünün Mesajı: "Gerçeklerle Yüzleş, Sistem Değişiyor"

Şubat ayının ilk haftası, yüzeyde sakin gibi görünen ancak arka planda derin kırılmaların ve büyük yön değişimlerinin hazırlandığı bir zaman aralığına işaret ediyor. Bu hafta gökyüzü, “idare etme” döneminin sona erdiğini, gerçeklerin artık gizlenemeyeceğini açıkça söylüyor.

Kolektif olarak bir eşiğin üzerindeyiz.

Bireysel olarak ise “ben bu sistemin neresindeyim?” sorusu yüksek sesle soruluyor.

Bu hafta kimsenin eski reflekslerle ilerlemesi mümkün değil.