2 – 8 Şubat 2026 Gökyüzünün Mesajı: "Gerçeklerle Yüzleş, Sistem Değişiyor"
Şubat ayının ilk haftası, yüzeyde sakin gibi görünen ancak arka planda derin kırılmaların ve büyük yön değişimlerinin hazırlandığı bir zaman aralığına işaret ediyor. Bu hafta gökyüzü, “idare etme” döneminin sona erdiğini, gerçeklerin artık gizlenemeyeceğini açıkça söylüyor.
Kolektif olarak bir eşiğin üzerindeyiz.
Bireysel olarak ise “ben bu sistemin neresindeyim?” sorusu yüksek sesle soruluyor.
Bu hafta kimsenin eski reflekslerle ilerlemesi mümkün değil.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
HAFTANIN ANA GÖKYÜZÜ TEMASI
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
DÜNYA GENELİ: SİYASET VE JEOPOLİTİ
BİREYSEL YAŞAMLARIMIZA ETKİLER
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video