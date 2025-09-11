1972'de Ay Yüzeyinde Sıçrama Denemesi Yapan Astronot Charles Duke Ne Kadar Yükseğe Zıpladı?

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster, 11 Eylül 2025 Perşembe akşamı yeni bölümüyle izleyicilerle buluştu. Oktay Kaynarca’nın sunduğu yarışmada uzay meraklılarının ilgisini çeken bir soru soruldu. Yarışmacıya, “1972'de Ay yüzeyinde sıçrama denemesi gerçekleştiren Astronot Charles Duke, sırt üstü düştüğü ve yaralanmadan kurtulduğu bu denemede yaklaşık ne kadar yükseğe sıçramıştır?” sorusu yöneltildi.