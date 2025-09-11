onedio
1972'de Ay Yüzeyinde Sıçrama Denemesi Yapan Astronot Charles Duke Ne Kadar Yükseğe Zıpladı?

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
11.09.2025 - 21:55

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster, 11 Eylül 2025 Perşembe akşamı yeni bölümüyle izleyicilerle buluştu. Oktay Kaynarca’nın sunduğu yarışmada uzay meraklılarının ilgisini çeken bir soru soruldu. Yarışmacıya, “1972'de Ay yüzeyinde sıçrama denemesi gerçekleştiren Astronot Charles Duke, sırt üstü düştüğü ve yaralanmadan kurtulduğu bu denemede yaklaşık ne kadar yükseğe sıçramıştır?” sorusu yöneltildi.

1972'de Ay yüzeyinde sıçrama denemesi gerçekleştiren Astronot Charles Duke sırt üstü düştüğü ve yaralanmadan kurtulduğu bu denemede yaklaşık ne kadar yükseğe sıçramıştır?

A- 82 cm

B- 1 metre 82 cm

C- 2 metre 82 cm

D- 3 metre 82 cm

Cevap A yani 82 cm.

Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
