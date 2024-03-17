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18 - 24 Mart 2024 Haftalık Burç Yorumları

etiket 18 - 24 Mart 2024 Haftalık Burç Yorumları

Dr.Astrolog Şenay Devi
Dr.Astrolog Şenay Devi - Onedio Üyesi
18.03.2024 - 00:17

Her karanlık kendisini sonlandıracak şafağın tohumlarını içinde taşır.

- Dante Alighieri

Hafta boyunca her şeyin vaktine gebe olduğunu bilmeli bu inançla gücümüzün farkına vararak kendi kıymetimizin bilinci ile gelen anın maddi manevi duygusal güzellilerinin yaşamlarımıza akıp gelmesini kabullenişte olmayı seçmeliyiz.

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Koç

Koç

Bu hafta, iş hayatınızda dikkatli olmalısınız. Hukuki ve finansal konularda uzun süreli uğraşlar ile ilgilenmek zorunda kalabilirsiniz. Enerji seviyeniz, yeni şeyleri başlatmak adına yüksek olmalı, bunu unutmayın ve korkmadan hareket edin. Resmi işlerde veya aile çalışan bir koç kişisiyseniz, çabalarınızın karşılığını almaya başlayacaksınız ancak aile ve akrabalarınız ile ilişkilerinizde sorunlar yaşayabilirsiniz. Geçici iş bulan Koç burçları işinizin kalıcı olabilmesi için çabalamalı, istemeyi bilerek hareket etmelisiniz. Bu hafta arkadaş ve akrabalarınızdan kaynaklı özel yaşamınıza yeteri kadar zaman ayıramayabilir, sorunlar yaşayabilirsiniz.

Boğa

Bu hafta iş hayatınızdaki stresli enerjiler haftanın ilk gününden itibaren arkanızda kalıyor. Başarılarınız ile ön planda olacağınız yeni teklifler ile büyüme sağlayacağınız güçlü enerjiler söz konusu. Devlet resmî kurumlar ile ilgili işlerinizde, başarılı sonuçlar alabilirsiniz hafta boyunca. Hangi sektörde iş yapıyor olursanız olun, profesyonelliğinizi korumalı duygularınızı işinize yansıtmamalısınız. Bu hafta nakit akışı ve yüksek gelirler elde etseniz de yatırımlarınız için beklemede kalın. Özel yaşamınızda ise salı gününden itibaren romantik aşk dolu sürpriz gelişmeler yaşayabilirsiniz.

İkizler

Bu hafta arkadaşlıklarınıza dikkat edin sizin açınızdan skandallarla sonuçlanabilecek şeylere fazla karışmayın. İş hayatınızda iletişimdeki başarılı yönünüzü ön plana çıkarabildiğiniz anda hızlı bir şekilde ilerleme ve istikrar elde edebilirsiniz. Sabit çalışmalarınız boyut değiştirebilir, yenilikçi yaklaşımlar bu anlamda yapılan öneriler sizi başka noktalara taşıyabilir. Eğitim ve özel yaşamınızda ise şansı kendi çabalarınız ile ortaya çıkaracaksınız. Ne istediği bilen biriyseniz seçiminizi yapmalı, yolunuzu belirlemeli ve kararlılıkla ilerlemelisiniz.

Yengeç

Bu hafta her konuda çaba harcamayı gerektiren enerjiler ile karşı karşıyasınız. Mali kayıplardan yaşamamak için her en iyi adımınızı düşünerek atın. Bu hafta baş ağrısı, ateşe bağlı rahatsızlıklarına hafta boyunca dikkat edin. Özel yaşamınızda ise, çekiciliğiniz yükselirken tutkulu beraberliklere adım atabilirsiniz. Evliliğinizde ise her iki tarafın yakınlarından kaynaklı gerginlikler ile karşı karşıya kalabilirsiniz. Finansal konularda ise borç almaktan da vermekten de uzak durmalısınız hafta boyunca.

Aslan

Aslan

Bu hafta sağlık durumunuza özen göstermeniz gerekli. Ancak endişelenmeyin tedbirli olup rahatsızlıklarınızın kendi kendine iyileşmesini beklemezseniz şayet şifa enerjisi sizlerle olacaktır. İş hayatınızda parlak fikirlerinizi hayata geçirmekte tereddüt etmemelisiniz. Bu sayede nakit akışınızı arttırabilir önemli iş birlikleri yaparak birden fazla kaynaktan gelirler elde edebilirsiniz. Özel yaşamınızda ise eş ya da sevgiliniz ile duygusal bağınızda tutkunuz da yükseliyor ona olan sevginiz daha da artıyor birlikte kısa bir tatil uzun zamandır yapmak istediğiniz bir hayalinizi gerçekleştirebilirsiniz.

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Başak

Bu, hafta cesaretiniz her konuda şansınızı yükseltecektir. Zenginlik maddi manevi size geliyor. Kısa yolculuklarınız iş hayatınıza katkıda bulunacak gelişmeler getirebilir sizlere.  Akıllıca kararları uygulamakta tereddüt etmeden hareket etmeniz çok iyi sonuçlar elde etmenizi sağlayacak güçte. Özel yaşamınızda ise inatlaşmalardan uzak durmalı eş ya da sevgiliniz ile alakalı konuları başkaları ile paylaşmamalısınız.

Terazi

İş hayatınızda akıllıca kararınız, bu dönemde saygı ve takdir kazanmanızı sağlayacaktır. Pek çok alanda popülerliğinizin yükseldiği enerjiler ile karşı karşıyasınız. Arkadaş bildiklerinizin kıskançlıkları karşısında zorlanabilirsiniz. Fakat liderlik niteliklerinizi ortaya koymakta tereddüt etmemelisiniz. Bu hafta sahip olduğunuz tüm güçlü özellikleri ve prestijinizi arttırmak için kullanmakta tereddüt etmemelisiniz. Merhamet duygunuz size kayıplar yaşatabilir. Dikkatli davranın. Özel yaşamınızda ise aşk beklenmedik şekilde hayatınıza girebilir.

Akrep

Bu hafta iş hayatınızda istikrarı korumak için sözlü çatışmalardan kaçınılmalısınız. Yüksek öğrenim görmek isteyen öğrenciler için devlet kurumlarından fırsatlar elde edebilirler. İş ilanları için, finansal kazançlar ve yeni şeyler elde etmek için girişimci olmanız gereken bir haftadasınız. Özel hayatınızda ise arkadaş ve akrabalarınızdan kaynaklı kıskançlıklara dikkat edin aksi takdirde huzurunuz bozulabilir buna izin vermemelisiniz.

Yay

Yay

Kariyeriniz ile ilgili başarılı çıkışlar içinde olabilir hafta boyunca her türlü engellemeye rağmen büyük bir yükseliş içine girebilirsiniz.  İş ve eğitim hayatınızda projeler ve girişimler istenilen sonuçları almanızı sağlayacaktır. Kısacası, iş arkadaşlarınızla birlikte yolunuza engeller yaratan her şeyi ayıklayın ve siz her türlü şeye rağmen köklü ve sağlıklı bir ağaç gibi güçlü olmayı seçin. Hukuki konularda kimse ile uzlaşma içine girmeden hakkınızı aramanız gereken bir süreçtesiniz merhamet duygunuza yenilmeden ilerleyin. Özel yaşamınızda ise olumlu enerjiler ile huzur bulacaksınız.

Oğlak

Bu hafta iş hayatınızda fazlası ile rekabet söz konusu olacaktır. Çabalarınızı biraz daha geliştirirseniz kazanan siz olursunuz. Bu hafta hiçbir konuda acele ile kararlar almamaya özen gösterin sakin ve rahat olun ve sağlığınız ile ilgili hiçbir şeyi ihmal etmeyin. Evli Oğlaklar sizler de  eşinizin kendi akrabaları ile yaşayacağı  gerginliklere karşı dikkatli olmalı yanlışlar ardı sıra hızla ilerlerken bu duruma sessiz kalmamalısınız. Aksi halde aile hayatınızda başkalarından kaynaklı sorunlar eşiniz ile gerginlikler yaşanmasına neden olabilir.

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Kova

Bu hafta özel yaşamınızda karşılıklı ego savaşları içine girmeden hareket edin aksi takdirde haklı olduğunuz konularda bile üzülebilir, ilişkinizde ciddi gerginlikler yaşayabilirsiniz. Bireysel konularınızı başkalarının yanında tartışmamamız gereken bir haftada olduğunuzu unutmadan hareket edin. İş hayatınızda ise maddi ve manevi  konularda büyüme ve istikrar sizlerle ilerlerken, kıskanç insanların kendi menfaatleri uğruna size zarar verme çabalarını görmezden gelmemeli tedbirli olmanız gerektiğinin bilinci ile ilerlemelisiniz. İş hayatınızda başarı ile büyüyeceksiniz.

Balık

Bu hafta her bakımdan şans sizden yana. Bu hafta başlayacağınız yeni bir ilişki iç uzun vadeli olabilir sizler için. Cesaret, bilginiz ve anlayışlı tavrınız iş hayatınıza damgasını vuracak gibi görünmekte.  Bu hafta gizliliğe önem vermeli ve her türlü iş ilişki gibi konuları dallandırıp budaklandırmadan, kendi içinizde yaşamaya başlatmaya özen göstermelisiniz. İş ve eğitim hayatınızda daha önceden verdiğiniz emeğin gösterdiğiniz sabrın mükafatını bu dönemde tatmin edici nakit akışına sahip olarak; eğitim konusunda burslar yeni eğitim alanları ile ilgili kolaylıklar olarak alabilirsiniz.

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Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir. ©Onedio

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