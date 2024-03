18 - 24 Mart 2024 Haftalık Burç Yorumları

Bu hafta her konuda çaba harcamayı gerektiren enerjiler ile karşı karşıyasınız. Mali kayıplardan yaşamamak için her en iyi adımınızı düşünerek atın. Bu hafta baş ağrısı, ateşe bağlı rahatsızlıklarına hafta boyunca dikkat edin. Özel yaşamınızda ise, çekiciliğiniz yükselirken tutkulu beraberliklere adım atabilirsiniz. Evliliğinizde ise her iki tarafın yakınlarından kaynaklı gerginlikler ile karşı karşıya kalabilirsiniz. Finansal konularda ise borç almaktan da vermekten de uzak durmalısınız hafta boyunca.