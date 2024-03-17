18 - 24 Mart 2024 Haftalık Burç Yorumları

Bu hafta her bakımdan şans sizden yana. Bu hafta başlayacağınız yeni bir ilişki iç uzun vadeli olabilir sizler için. Cesaret, bilginiz ve anlayışlı tavrınız iş hayatınıza damgasını vuracak gibi görünmekte. Bu hafta gizliliğe önem vermeli ve her türlü iş ilişki gibi konuları dallandırıp budaklandırmadan, kendi içinizde yaşamaya başlatmaya özen göstermelisiniz. İş ve eğitim hayatınızda daha önceden verdiğiniz emeğin gösterdiğiniz sabrın mükafatını bu dönemde tatmin edici nakit akışına sahip olarak; eğitim konusunda burslar yeni eğitim alanları ile ilgili kolaylıklar olarak alabilirsiniz.

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