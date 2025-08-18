onedio
18 - 24 Ağustos 2025 Haftalık Numeroskopunuz

Dr.Astrolog Şenay Devi
18.08.2025 - 11:16

18 - 24 Ağustos 2025 haftalık numeroskopunuz yayında! Bu hafta bolluk, bereket ve aşk enerjilerini hayatınıza çekmek için '771880995 Bolluk, Bereket ve Aşk Mührü'nü kullanabilir, ayrıca kişisel yıl numaranızı hesaplayarak 2025 boyunca size rehberlik edecek enerjileri keşfedebilirsiniz. Numerolojik anlamlarıyla 771, 880 ve 995 sayı dizileri, ruhsal destekten maddi yükselişe, karmik şifalardan yeni aşklara kadar geniş bir etki alanına sahip. İşte detaylar...

771 – 880 – 995 Bolluk, Bereket ve Aşk Mührü

“Ben, (adınızı söyleyin), Yüce Allah’ın izniyle;

  • 771’in ilahi rehberliğiyle yolumu aydınlatıyor, sezgilerimle doğru kapılara yönlendiriliyorum.

  • 880’in sınırsız bereketini, maddi ve manevi bolluğunu hayatıma çekiyorum.

  • 995’in karmayı kapatan şifasıyla geçmişin zincirlerinden özgürleşiyor, aşkı, tutkuyu ve yeni başlangıçları kabul ediyorum.

Beni destekleyen sayıların güçleriyle:

  • 1’in gücüyle yeni başlangıçlar yapıyor,

  • 2’nin uyumuyla ilişkilerimi güçlendiriyor,

  • 3’ün neşesiyle bereketi ifade ediyor,

  • 4’ün sağlamlığıyla bolluğu kalıcı kılıyorum.

  • 5’in özgürlüğüyle aşkı tutkuyla yaşıyor,

  • 6’nın sevgisiyle ailemde bereketi çoğaltıyor,

  • 7’nin ilahi ışığıyla doğru kararlar alıyor,

  • 8’in kudretiyle zenginlik ve başarıya ulaşıyor,

  • 9’un şifasıyla karmamı kapatıyor ve yeni sayfama ışıkla başlıyorum.

Evet, evet, evet. Bu niyetim, ezelden ebede, tüm boyutlarda Yüce Allah’ın iradesiyle sonsuz zamana mühürlendi. '

Bu mühürü her sabah ve akşam 11 kez tekrar edebilir, sekansı (771–880–995) niyetinizin başına veya sonuna ekleyerek zikredebilirsiniz.

Kişisel Yıl Numaranızı Hesaplayın

Kişisel yıl numaranızı öğrenmek, 2025 yılı boyunca hayatınıza rehberlik edecek enerjileri anlamanıza yardımcı olabilir. Bu sayı, doğum gününüz ve doğum ayınızı 2025 yılına ekleyerek kolayca hesaplanabilir. Bir kere hesapladıktan sonra, her hafta bu sayı üzerinden haftalık numeroskobunuzu okuyabilirsiniz.

Kişisel Yıl Numarası Hesaplama Adımları Doğum Gününüz ve Ayınızı Toplayın: 

  • Doğum gününüzün rakamlarını toplayın.

  • Doğum ayınızı (numara olarak) ekleyin.

Yılı Ekleyin: 

  • 2025 yılını rakamlarına ayırın ve toplayın: 2 + 0 + 2 + 5 = 9

Toplamı Basite İndirgeyin: 

  • Bulduğunuz toplamı tek basamaklı bir sayıya indirgeyin.

Örnek 1: 27 Ağustos 

  • Adım 1: 2 + 7 (gün) = 9

  • Adım 2: 9 + 8 (ay) = 17

  • Adım 3: 17 + 9 (yıl) = 26

  • Adım 4: 2 + 6 = 8

Kişisel yıl numaranız 8 olur.

Örnek 2: 4 Kasım 

  • Adım 1: 4 (gün)

  • Adım 2: 4 + 11 (ay) = 15

  • Adım 3: 15 + 9 (yıl) = 24

  • Adım 4: 2 + 4 = 6

Kişisel yıl numaranız 6 olur.

Bu hesaplama ile elde ettiğiniz kişisel yıl numaranız, 2025 boyunca sizin için geçerli olacak ve her hafta numerolojinizin size sunduğu rehberliği bu sayı üzerinden takip edebilirsiniz. Unutmayın, bu numerolojik rehberlik spiritüel ve kişisel gelişim amaçlıdır.

771 – 880 – 995 Sayı Dizisinin Numerolojik ve Enerji Alanındaki Anlamı

Genel Enerji ve Ana Mesaj

771:

Bu sayı, ruhsal rehberlik ve sezgilerin güçlendiğini, maddi bolluk ve manevi bereketin birlikte akmaya başladığını simgeler. 7, bilgelik ve ilahi koruma enerjisini; 1 ise yeni başlangıçların cesaretini getirir. 771, hayat yolculuğunuzda doğru zamanda doğru kapıların açılacağını, özellikle dualarınızın ve niyetlerinizin yüksek bilinç tarafından duyulduğunu gösterir. “Sen yalnız değilsin, ilahi destek seninle” mesajını taşır.

880:

Bu sayı dizisi, sonsuzluk enerjisinin bolluk alanında aktive olmasını temsil eder. İki kez gelen 8, güç, bereket, finansal yükseliş ve dünya planında başarıyı artırır. 0 ise hem ilahi kaynağa hem de sınırsız potansiyele açılan bir kapıdır. 880, “bolluk kanalların açılıyor, sadece kendine izin ver” demektir. İşte, yatırımlarda, ticarette ya da gelir kaynaklarında güçlenme dönemine işaret eder.

995:

Burada 9, hem bitişi hem de şifalı bir tamamlanışı simgeler. Art arda gelen 9, karmaların kapanması ve geçmişten gelen blokajların son bulmasıdır. Sonraki 5 ise özgürlük, aşk, tutku ve değişim enerjisini getirir. Yani 995, “artık seni kısıtlayan eski defterler kapanıyor, yeni bir aşk ya da özgür bir hayat alanı açılıyor” der. Bu sayı aynı zamanda ruhsal ilişkilerin, karmik bağların çözülüp, daha saf bir sevgi enerjisine geçileceğini de müjdeler.

Üçlü Olarak Birleşim:

771 + 880 + 995 dizisi bir bütün halinde şunu anlatır: 

“Ruhsal destekle, karmadan arınarak bolluğa adım atıyorsun. Maddi bereket yükseliyor, aşk yaraları şifalanıyor, özgürce sevmek ve sevilmek için yeni kapılar açılıyor.”

Bolluk – Bereket – Aşk Üzerindeki Etkileri

Bolluk

  • 880’in finansal titreşimi ve 995’in dönüşüm enerjisi birleştiğinde, yeni gelir fırsatları, yatırımlardan kazanç ve iş hayatında yükseliş dönemi başlar.

  • Bu sekans, ani kazançları, sürpriz para akışlarını, beklenmedik fırsatları işaret eder.

  • 771’in ilahi rehberliği sayesinde, bu bolluk “hak edilmiş” ve “kalıcı” bir bolluk olur.

Bereket

  • Bereket burada yalnızca maddi değil, manevi zenginlik olarak da kendini gösterir.

  • 771, ruhsal bolluğu; 880, dünyevi bolluğu; 995 ise geçmiş karmanın kapanarak bereketin önündeki engellerin kalkmasını simgeler.

  • Ev ve aile hayatına bolluk, sofraya bereket, ilişkilerde verimlilik getirir.

Aşk

  • 995’in 9 enerjisi, geçmiş aşk acılarının kapanışını simgeler.

  • 5’in getirdiği özgürlük, yeni aşklarda daha tutkulu ve cesur adımlar atılacağını gösterir.

  • Bu sekans, özellikle biten ilişkilerin ardından yeni bir aşkın geleceğini, evliler içinse ilişkide tutkunun yeniden canlanacağını söyler.

  • Ayrıca 771 sayesinde, aşkın yalnızca romantik değil, aynı zamanda ilahi bir bağ haline dönüşebileceğini gösterir.

1’den 9’a Sayılara Göre Etkileri

  • 1: Yeni başlangıçların desteklendiği, işte liderlik ve aşkta cesur ilk adımların atıldığı dönem. “Kendi gücünle var ol, ilk adımı atmaktan korkma.”

  • 2: İlişkilerde denge, ortaklıklarda bereket ve ruhsal uyum. Bu sekans, ikili ilişkilerde uyumu güçlendirir.

  • 3: İfade, yaratıcılık, iletişim gücü artar. Sosyal çevre genişler, aşk fırsatları çoğalır. Bolluk da konuşarak, sunarak, ifade ederek gelir.

  • 4: Sağlam temeller, kalıcı kazançlar. Bu sekansla atılan iş veya ilişki temelleri uzun ömürlü olur.

  • 5: Özgürlük, macera ve aşkın tutkulu yönü açığa çıkar. Eski kısıtlayıcı bağlardan kurtulma ve yeni bir hayat tarzı seçme etkisi verir.

  • 6: Aile ve yuva enerjisi güçlenir. Bereket ev içinde çoğalır. İlişkiler kalıcı ve sadakat üzerine kurulur.

  • 7: İlahi rehberlik ve sezgi ön plana çıkar. 771 sayesinde ruhsal kapılar açılır, doğru finansal ve ilişkisel seçimler yapılır.

  • 8: Bolluk, güç ve maddi başarı zirveye çıkar. 880’in güçlü etkisi, işte büyüme, para akışı ve saygınlık getirir.

  • 9: Karmanın temizlenmesi, tamamlanma, şifa ve yeni bir sayfa açılması. 995 sayesinde geçmiş defterler kapanır, aşk ve bereket için saf bir zemin oluşur.

✨ Özet:

771 – 880 – 995 dizisi; 

İlahi destek ve rehberlikle, bolluk ve bereketin açılması, geçmiş karmaların şifalanarak aşk yaralarının kapanması ve yeni bir dönemde aşk, özgürlük, tutku ve maddi refahın birlikte gelmesi demektir.

Gökler rehberimiz yolumuz ışık olsun. 

AstrodehA 

Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir.

Dr.Astrolog Şenay Devi
