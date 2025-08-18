18-24 Ağustos 2025 Haftalık Gökyüzü Enerjileri ve Burç Yorumları
✨ Merhaba sevgili Astrodeha ailesi, işte 18 – 24 Ağustos 2025 Haftalık Gökyüzü Rehberi! ✨
18 Ağustos – Ay Yengeç’te
Haftaya duygusal yoğunlukla başlıyoruz. Ailevi konular, ev düzeni, güven ihtiyacı ve aidiyet temaları öne çıkabilir. Kalbinizi besleyen şeylere yönelmek, sevdiklerinizle bağ kurmak huzur getirecek.
19 Ağustos – Ay Aslan’da
Egonun, gururun ve dikkat çekme isteğinin arttığı bir gün. Sahneye çıkma, yaratıcılığınızı sergileme arzusu güçlü olabilir. Ancak abartılı tepkilerden kaçınmak faydalı.
20 Ağustos – Uranüs & Neptün Etkileşimi
İlham, yaratıcılık ve romantizm yükseliyor. Ruhsal bağlar derinleşebilir. Sanatsal çalışmalar, meditasyon, müzik ve ilahi bağlantılar için güçlü bir gün.
🌑 23 Ağustos – Başak Yeniayı (0°)
Hayatımızda düzen, sağlık, iş ve gündelik yaşam alanında yeni sayfalar açıyoruz. Yeniay, plan yapmak, niyet ekmek ve uzun vadeli düzenlemeler için güçlü bir zaman. Özellikle sağlıklı yaşam, beslenme, iş organizasyonu ve verimlilikle ilgili niyetler tutulmalı.
24 Ağustos – Güneş & Uranüs Kare Açısı
Beklenmedik değişimler, planlarda ani yön değişiklikleri mümkün. Esnek olmak ve sürprizlere açık kalmak en sağlıklı yaklaşım. Şaşırtıcı haberler gelebilir; sabit fikirlere takılıp kalmamak gerekiyor.
🔑 Haftanın Mottosu:
“Düzeni kur, niyetini ek, değişime direnme. İlahi plan seni olması gereken yere götürüyor.”
Koç Burcu (18 – 24 Ağustos 2025) Astrodeha Yorumu 🌟
Boğa Burcu (18 – 24 Ağustos 2025) AstrodehA Yorumu 🌟
İkizler Burcu (18 – 24 Ağustos 2025) AstrodehA Yorumu
Yengeç Burcu (18 – 24 Ağustos 2025) AstrodehA Yorumu
Aslan Burcu (18 – 24 Ağustos 2025) AstrodehA Yorumu 🌟
Başak Burcu (18 – 24 Ağustos 2025) AstrodehA Yorumu 🌟
Terazi Burcu (18 – 24 Ağustos 2025) AstrodehA Yorumu 🌟
Akrep Burcu (18 – 24 Ağustos 2025) AstrodehA Yorumu 🌟
Yay Burcu (18 – 24 Ağustos 2025) AstrodehA Yorumu 🌟
Oğlak Burcu (18 – 24 Ağustos 2025) AstrodehA Yorumu 🌟
Kova Burcu (18 – 24 Ağustos 2025) AstrodehA Yorumu 🌟
Balık Burcu (18 – 24 Ağustos 2025) AstrodehA Yorumu 🌟
