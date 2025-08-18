18-24 Ağustos 2025 Haftalık Gökyüzü Enerjileri ve Burç Yorumları

Sevgili Koç, bu hafta gökyüzü seni içsel dünyana dönmeye çağırıyor. Normalde öncü ve dışa dönük enerjinle bilinse de, bu kez daha yansıtıcı ve içsel bir ruh haline bürünebilirsin. Kendi ihtiyaçlarını, özlemlerini ve kalbinin gerçekte ne istediğini anlamak için eşsiz bir fırsat var.

Aile ve Sosyal Bağlar

Hafta ortasında Ay’ın etkisiyle ailevi konular, dostluklar ve sana huzur veren bağlar ön plana çıkacak. Sevdiklerinle vakit geçirmek, kalbini beslemek ve güven duygunu tazelemek sana iyi gelecek. Bu bağları güçlendirdikçe içsel istikrarın da artacak.

Kariyer ve İş Hayatı

İş hayatında acele etme! Detayları netleştirmeden büyük adımlar atmak seni yanıltabilir. O yüzden bu hafta strateji kur, gözlem yap ve sabırlı ol. Yeni Ay’ın yaklaşan enerjisi ile düzen kurma, iş ve sağlık alanında yeni başlangıçlar önünde açılacak.

Aşk ve İlişkiler

Aşk hayatında dingin bir tempo var. Mevcut ilişkilerde anlayışı derinleştirme, sabır ve şefkatle bağları güçlendirme zamanı. Bekar Koçlar ise bu dönemde zihnini zorlayan, seni farklı bakış açılarıyla besleyen biriyle karşılaşabilir.

Hafta Sonu Enerjisi

Ay’ın yatıştırıcı etkisi, uzun süredir seni kaygılandıran meselelerde huzur bulmanı sağlayacak. Sorunların üzerine cesaretle gidip kalıcı çözümler üretmen mümkün.

🔑 Astrodeha Mottosu: