17 Kasım Pazartesi İzmir Hava Durumu: İzmir'de Bugün Hava Nasıl?

17 Kasım Pazartesi İzmir Hava Durumu: İzmir'de Bugün Hava Nasıl?

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
17.11.2025 - 09:34

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) 17 Kasım Pazartesi'ye ait hava tahmin raporunu yayınladı. İstanbul, Ankara ve İzmir hava durumları vatandaşlar tarafından sıklıkla merak ediliyor. Vatandaşlar 'İzmir'de bugün hava nasıl?' sorusunun cevabını araştırıyor. MGM'nin internet sitesinde yer alan bilgilere göre İzmir, rüzgarlı bir güne başlangıç yaptı. Bugünün beklenen sıcaklıkları da belli oldu.

İşte 17 Kasım 2025 İzmir hava durumu.

17 Kasım Pazartesi İzmir Hava Durumu: İzmir'de Bugün Hava Nasıl?

17 Kasım Pazartesi İzmir Hava Durumu: İzmir'de Bugün Hava Nasıl?

Meteoroloji, İzmir hava durumunu paylaştı. 17 Kasım Pazartesi günü İzmir'in  hava tahmin raporuna göre bugün oldukça rüzgarlı geçecek. Öğlene kadar güneşin etkili olması bekleniyor. 

Saat 12.00 itibarıyla kent genelinde rüzgar etkili olmaya başlayacak. Saat 21.00-24.00 arası ise hava sıcaklığı 17 dereceye kadar düşecek. İzmir'de bugün hava sıcaklığı maksimum 23 dereceye kadar ulaşacak.

