17 Kasım Pazartesi Antalya Hava Durumu: Antalya’da Hava Durumu Bugün Nasıl?

17 Kasım Pazartesi Antalya Hava Durumu: Antalya'da Hava Durumu Bugün Nasıl?

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
17.11.2025 - 08:49

17 Kasım Pazartesi Antalya hava durumu nasıl olacak? Ülke genelinde düşen sıcaklıklar Antalya’da kendini göstermedi. Hafta boyunca yağış beklenmeyen Akdeniz kentinde güneşli bir hava öngörülüyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre Antalya'da bugün 24 derecelik bir sıcaklık bekleniyor. İşte 17 Kasım Perşembe Antalya hava durumu bilgileri…”

Antalya'da güneşli bir hava gözlemleniyor. Bugün en yüksek sıcaklık 24 derece.

Yapılan son tahminlere göre, kentte hafta boyu sıcak bir hava olması bekleniyor. Değerlendirmelere göre yağış beklenmezken Cuma günü sıcaklık 28 dereceye çıkacak. Antalya'da nem oranı ise %54.

