17 Kasım Pazartesi Ankara Hava Durumu: Ankara’da Bugün Hava Nasıl?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, il il hava tahmin raporunu paylaştı. Bugünün havanın nasıl olacağı merak edilen kentlerden biri de Ankara. Ankara'da bugün hava nasıl? MGM'nin internet sitesinde yer alan bilgilere göre Ankara, güneşli bir gün geçirecek. Kentte en yüksek sıcaklık 16 derece olacak. İşte 17 Kasım Pazartesi 2025 Ankara hava durumu.
17 Kasım Pazartesi Ankara Hava Durumu
