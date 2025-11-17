17 Kasım Pazartesi Ankara Hava Durumu: Ankara’da Bugün Hava Nasıl?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 17 Kasım hava durumu raporunu paylaştı. Başkent Ankara'da bugün havanın nasıl olacağı kentte yaşayanlar tarafından merak ediliyor. Ankara, bugün güneşli gün geçirecek. Bahar havasının yaşadığı Başkent'te en yüksek sıcaklık 16 derece olacak.

Saat 06.00-12.00 arası puslu olan gökyüzü 12.00’dan itibaren yerini güneşe bırakacak. Saat 15.00’a kadar 16 derecede seyreden hava sıcaklığı kademeli olarak düşecek. En düşük sıcaklık ise saat 21.00-24.00 arası olacak. Bu saatler arasında hava sıcaklığı 7 dereceye kadar düşecek.