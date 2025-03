17 – 23 Mart 2025 Haftalık Burç Yorumları

Son derece romantik enerjilerle dolu bir hafta karşılıyor sizleri. Özel yaşamınızda yaşamış olduğunuz gerginlikler duygusal gelgitler haftanın ilk gününden itibaren dengelenmeye sevginin ve karşılıklı iyi niyetin güzellikleriyle ilişkinizde bir kopma noktasına geldiği noktada yeniden ve güçlenerek ayağa kalkabileceği enerjiler hakim olmakta. Bu enerjiler altında ilişkiniz ve ilgili aradığınız her soruya cevap bularak kaybettiğiniz güveni yeniden kazanacak ertelediğiniz kararları olumlu şekilde uygulanabilir noktalara taşıyabileceksiniz. Özel hayatınızdaki istikrar işinizle ilgili konular yeni projelerle ilgili de kendinize daha fazla güvenen heyecanlı bir noktaya taşıyacak sizleri iyi değerlendirin. Girişimleri yaparken Merkür’ün retro da olduğunu unutmadan ayrıntılara önem vermeli sadece anlatılanlara değil veriler ve belge akışına da ekstra dikkat ederek uygulamaya geçmeden önce her şeyi okuyup doğru anladığınızdan emin olmayı seçmelisiniz. İş hayatınızda bürokratik engeller ortadan kalkabilir seyahat planlarınızda ilgili noktalarda da hafta ortasından itibaren gelen güzel haberlerle hızlı olumlu gelişmeler yaşayabilirsiniz. Hukuksal anlamda uzun zamandır mücadele verdiğiniz haklılığınızı ispat etmek için uğraştığınız bir sorun ciddi şekilde çözüme kavuşabilir büyük bir engelin ortadan kalkmasıyla yatırım planlarınızda ilgili karışıklıklarla kontrol altına almayı başarabilirsiniz Gökyüzü bu hafta sağlıkla ilgili konularda alerjik reaksiyonlar ve hormonsal rahatsızlıklara yatkın olabileceğiniz enerjileri barındırdığından bu anlamda kendinize dikkat etmek mutlaka uzman bir hekimin tavsiyesiyle ilerlemek faydalı olacaktır. Perşembe günü yaşam kaynağı güneş bahar ekinoksu koç burcundaki geçişine başlarken kendinizi doğru şekilde ifade edeceğiniz doğru yerde doğru zamanda iş hayatınızda iyi noktalara taşıyabileceğiniz sosyal faaliyetler söz konusu olabilir. Çağrıldığınız davetlere katılmalı sosyal medya ve iletişim organlarının Merkür retro da dahil olsa benim için bir şekilde kullanıp farklı kitlelere ulaşabileceğiniz in idrakinde kalmalısınız.