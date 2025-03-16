onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Astroloji
17 – 23 Mart 2025 Haftalık Burç Yorumları

etiket 17 – 23 Mart 2025 Haftalık Burç Yorumları

Dr.Astrolog Şenay Devi
Dr.Astrolog Şenay Devi - Onedio Üyesi
17.03.2025 - 00:30

Bu hafta, Güneş'in 20 Mart Perşembe günü Mart Ekinoksu ile uyumlu olarak Koç burcuna geçişi ile önemli bir değişim döngüsü karşılıyor bizleri. Koç geçişi, bizi inisiyatif almaya ve yenilenmiş enerjiyi benimsemeye teşvik eden bir yenilenme, eylem ve cesur başlangıçlar zamanıdır. Ekinoks aynı zamanda dengeyi de temsil eder ve yeni arayışlara odaklanmadan önce nerede durduğumuzu değerlendirmemizi hatırlatır. Koç enerjisi bağımsızlığı, kararlılığı ve cesareti teşvik eder.  Yeni projeler başlatmak veya kendinizi daha cesurca ifade etmek bu geçişin yansımalarıdır.  Bununla birlikte, Venüs Koç' burcunda retroda iken, özellikle kişisel ve finansal konularda dürtüsel eylemlere dikkat etmek önemlidir. Bu zamanı, gerçekten önemli olan hedeflere odaklanarak Koç'un coşkusunu akıllıca kanalize etmek için kullanın. Güneş, Koç burcuna öncülük ederken, hafta bizi gücümüze adım atmaya, yeni zorlukları kucaklamaya ve en derin hedeflerimiz ile uyumlu niyetler belirlemeye davet ediyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Mars’ın çocukları koçlar

Mars’ın çocukları koçlar

Perşembe günü güneşin burcunuza geçişi ile birlikte astrolojik yeni yıl ve ekinoks enerjisi ile kendinizi daha huzurlu hissedeceksiniz. Kendinize olan güveniniz ve kaybettiğiniz motivasyonu iş hayatınızda ilişkilerinizde kazanmaya hazır olun ve bu sizin ilgi odağı haline getirecek. Özellikle iş ve eğitim hayatınızda sorumluluk almaktan sorunlarla ilgili noktada geri planda kalmak yerine ön planda olarak mücadele etmekten kaçınmayın.  Merkür retrosu özellikle işle ilgili konularda imzalar paylaşılan veri ve bilgilerle daha kontrollü ve dikkatli olmanız gerektiği noktasında uyarıyor sizleri. Özellikle özel yaşamınız ve işle ilgili konularda ele geçecek bilgiler aleyhinize karşı kullanılabilir aman dikkatli olun. Venüs hala burcunuzda retrodayken özel yaşamınızla ilgili kararlar almayı düşünüyorsanız acele etmeden akıllıca uzlaşarak birbirinizi anlayarak kararlar almaya gayret gösterin ve ilişkinizde eksik olan duygu nedir? Bunu lütfen kendinize de sevdiğiniz insana da sorun aşılmaz olarak gördüğünüz sorunların aşılabilir olduğunu fark edecek veya bitmiş bir ilişkiyi tek taraflı götürmekten ne kadar yorgun düştüğünüzü kabul ederek ilişkiyle ilgili konularda sakin ve doğru kararlar verebileceksiniz. Fakat finansal konularda hafta boyunca yatırım planlarınızda ilgili ani yaklaşımlardan uzak durun ve bu hafta özellikle alacak verecek eklerle ilgili tartışmalar size büyük yaptırımlar ve sıkıntılar olarak geri dönebileceğini den öfke kontrolü yapmanız en güzel hayrınıza olacaktır. Aile büyüklerinizin tavsiyelerine dikkatle dinlemeli dostlarınızın uyarılarını ve haklı oldukları noktalarda kabul ederek ilerlemelisiniz. Sağlıkla ilgili konularda enerjinizin yükseldiği bir etki söz konusu özellikle bölgesel yağlanmadan muzdaripseniz haftanın ilk gününden itibaren diyete başlamak için uygun enerjiler ile karşı karşıyasınız. Diyete başlayabilir daha sağlıklı bir yaşam prensibini yaşamlarımızı taşıyabilirsiniz. Gökyüzü özellikle hafta sonuna doğru ilaç kullanımına bağlı alerjik reaksiyonların sizleri zorlayabilecek işaret etmekte kontrolü elden bırakmayın ve arkadaşlık ilişkilerinizde taraf olmanızı istenirse eğer kontrollü olmanız gerektiğini unutmamalısınız. Herkes sizin kadar dürüst davranmaya bilir ve maalesef güvendiğiniz dağlara kar yağacak tek başına kalmanın ve insanların kendi çıkarları için neler yapabileceğini yüzleşerek öğrenmenin şaşkınlığını yaşayabilirsiniz.

Venüs’ün çocukları boğalar

Venüs’ün çocukları boğalar

Çok şükür diyeceğiniz rahatlayacağınız enerjiler hakim bu hafta gökyüzünde, İş hayatınızda önemli fırsatlar iş birlikleri ile ivme kazanacağınız güçlü etkileri doğru değerlendirin ve cesaretli kararlar almaktan korkmadan ilerleyin. Hafta boyunca derin iyileşme, eski yükleri serbest bırakmak ve yeni başlangıçlara hazırlanmak için güçlü enerjiler destekliyor sizleri.  Perde arkasında değişen şeyin sizi yakında ileriye götüreceğine güvenerek ilerleyin.  Korkularınızın üzerine gidin ilahi sistem size adalet şans başarı ve hakkınız olanı almak için fırsatlar getiriyor bunu çok iyi değerlendirin. Hafta boyunca güçlü insanlar ile iş birlikleri ve faydalar sizi bulunduğunuz yerden çok daha iyi noktalara taşıyacak akışta ve kabulde kalın. Finansal konularda ciddi bir probleminiz beklenmedik bir şekilde çözüme kavuşabilir. Özel yaşamınızda ise romantizm ve duygusal bağların güçlendiği özel bir dönemdesiniz.

Merkür’ün çocukları ikizler

Merkür’ün çocukları ikizler

Yönetici gezegeniniz Merkür retroya başladı. Önemli kararlar almadan önce iki kez düşünün yeni bir şeye başlamadan önce her şeyi gözden geçirmeden ilerlemeyin. Özellikle geçmişe bağlı sorunlar bu hafta gündeminize gelebilir bunlardan kaçmak yerine çözüm odaklı hareket etmeyi seçin. Sağlığınız ile ilgili konularda gökyüzü uyarıyor sizleri özellikle hormonsal rahatsızlıklarınızı görmezden gelmeyin. Aile içi tartışmalar dengenizi bozabilir haklarınıza sahip çıkmaya odaklanın ve görmek istemeyen kişiler için enerjinizi harcamayın. İş hayatınızda bu hafta dikkatli bir şekilde ekip çalışmasına odaklanın, ancak aynı zamanda hedeflerinizin etrafınızdaki insanlarla uyumlu olduğundan emin olun. Özel yaşamınızda ise geri dönüşler dargınlıkların ortadan kalkması gibi gelişmeler söz konusu iyi değerlendirin.

Ayın çocukları yengeçler

Ayın çocukları yengeçler

Haftaya Merkür retrosu ile başladık. İş hayatınızda herhangi bir risk almaktan uzak durun hafta boyunca özellikle istek ve talepler noktasında netlik kazanmadıysanız önemli konuşma ve talepler için bir sonraki haftayı bekleyin ve hafta boyunca iş ve eğitim hayatınızda arkadaşlıklara dikkat edin iyi niyetli olmayan kişiler tarafından suistimal edilebilir beklenmedik zorluklar ile uğraşmak zorunda kalabilirsiniz. Sağlıkla ilgili ise diyetinize dikkat edin olumlu sonuçlar alabilirsiniz. Özel yaşamınızda ise duygusal olarak gergin endişeli bir ruh halinde olabilir eş ya da sevgiliniz ile gerginlikler yaşayabilir ve bunu yönetemeyebilirsiniz sonrasında pişman olmamak için dikkatli davranın. Aile ile ilgili konularda ise adaletli yaklaşımınızı korumaya çalışın.

Güneş’in çocukları aslanlar

Güneş’in çocukları aslanlar

Gökyüzü bu hafta Merkür retrosu ile iş hayatınızda dürtüsel kararlar almaktan uzak durmanız için uyarıyor sizleri. Özellikle iş arkadaşlarınız ile paylaşımlarınıza dikkat edin ve kimsenin avukatlığına soyunmayın hafta boyunca. İşiniz ile ilgili konularda beklediğiniz haberleri alacağınız olumlu etkiler söz konusu. İş hayatınızda hedeflerinizi netleştirin ve kararlılık ile harekete geçin. Finansal konular da hafta boyunca şans sizden yana.  Özellikle hafta ortasından itibaren size bilinçli şekilde zarar veren kişinin ifşa olması ve onun yaptıkları ile ilgili bilgi ve verilerin size ulaştırılması şimdi hakkınızı adaletle almanızı sağlayacak güçte. Özel yaşamınızda uyum tutku ve aşk enerjisi ile destekleniyorsunuz bu da var olan ilişkinizi çok daha iyi noktalara taşımanızı sağlayacak akışta ve kabulde kalın.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Merkür’ün çocukları başaklar

Merkür’ün çocukları başaklar

Bu hafta son derece güçlü şifa dolu dönüşüm enerji sizlere karşılıyor hayatınızda yaptığınız yanlışlar size yapılan hatalara takılıp kalmadan şifalanacağınız enerjilerden olabildiğince faydalanın. Daha iyi bir yaşam sürebilmek korkular kaygılar ve ağırlıklarından tam anlamıyla uzak ulaşabilmek için. Ekinoks Koç burcunda perşembe günü başlarken baharın yenilendiği gibi ruhlarınız yenilenmeye başlayacak ve bu hafta derin bağlantılar finansal konularda temalar odak noktanıza gelecek. Özellikle doğum haritalarımızı sekizinci evin temsil ettikleriyle ilgili alanlar miras nafaka hakkınız olan paralarla ilgili olumlu gelişmeler ve adaletin yeniden yapılandığı hakkınızı alabileceğiniz enerjiler sizden yana ilerlemeye başlayacak. Duygusal bağlarınızı ister aileniz ister dostlarınız ister eş ya da sevgilinizle yeniden yapılandırabileceğiniz çok özel etkiler karşılıyor sizleri şimdi emek verdiğiniz konuların size ne katıp ne kapatmadığını gerçekçi bir şekilde düşünme zamanı. Kendi menfaatleri için hayatında sizi tutan istediği zaman gelen istediği zaman çıkıp giden insanlardan uzaklaşabilirsiniz. Gökyüzü kontrolü elden bırakmamanız adına uyarıyor sizleri. Sizlere tavsiyem işinizi şansa bırakmamalı arkadaşlarınıza hayır diyememenin geçmişte ne gibi faturalara sebebiyet verdiğinin idrakiyle sorumluluk almalısınız aksi takdirde problemler yaşayabileceğiniz gerginlikler bir hayli yorabilir sizleri özellikle Venüs retrosu finansal konularda harcamalarınızı kontrol altında tutmanız gereken bir haftada olduğunuzu vurgulamakta onu eşlik eden Merkür retrosu dikkatli hareket etmeye davet ediyor sizleri ilişkileri de ilgili konularda çok güvenmediğiniz insanlara özel hayatınızda yaşadığınız her şeyi anlatmayın aleyhinize kullanılabilir. Ailenizle yeni yeni yapılandırdığınız ilişkilerinizde gerginlikler yaşayarak bir şeyleri toparlamakta zorlanabilirsiniz.

Venüs'ün çocukları teraziler

Venüs'ün çocukları teraziler

Güzel ruhunuzun değerlerinize sadık kalmanın madden manen kariyer hayatınızda karşılığını almaya hazır olun bu hafta. Özellikle Merkür retrosu son 3 aydır sıkışıp kaldığınız konularda çözümlerin ardı ardına gelmesiyle rahat bir nefes almayı güçlü inançlarınız ve ilkelerimizin mükafatı olarak yaşamlarını şifalandırmaya başlayacak. Perşembe günü karşıt burcunuz Koç’ta Güneş'in ilerlemesiyle odak noktalarınızı tamamen işbirliklerine birebir iletişime odaklanarak göstermenizi güçlenmenin sağlayacak ister kişisel ilişkilerinizde ister iş hayatınızda olsun dengede kalabilmek nezaketli yaklaşımlarla aşılmaz görünen pek çok şeyi uzlaşmayla yapılandırmak madden ve ruhen çok şey kazandıracak sizlere. Ayrıca sizlere tavsiyem arkanızdan dönen dolaplar kuyunuzu kazanlarla ilgili kimlerin olduğunun deşifre olması gibi gerçekler sizlere sevindirecek hayata olan inancınızı güçlendirecek bu hafta yönetici gezegeniniz retroya devam ederken geçmiş dinamikler özellikle bitmiş ilişkilerle ilgili gerçekler gün yüzüne çıkabilir ve ne kadar doğru ne kadar isabetli kararlar aldığınızı bir kez daha onaylayarak acabalardan zihninizi tamamen kurtarabilirsiniz. Fakat bu hafta bir ilişkinin içerisindeyseniz ilişkiyle ilgili konularda tereddütlerimiz veya aşırı heyecanlı yaklaşımlarınız varsa kararlar almadan önce sakinlikle karşınızdaki insanı anlamaya odaklanmanızı önemini vurgulamakta. Gökyüzü evli ve uzun süredir ilişkisi devam eden teraziler için zorlandığınız pek çok etkiyi pek çok sıkıntıyı çözümlenebileceğini enerjiler söz konusu. Hayatın sevdikçe paylaşıldıkça büyüdüğüne ve anlamlı olduğuna inanan ruhunuz bilin ki karşılığını almaya hazır olacak fakat öğrenci teraziler bu kadar şanslı değiller sizlere tavsiyem arkadaşlarınızdan kaynaklı sıkıntılar yaşamamak için anlamadan dinlemeden kimsenin avukatlığına soyunmamanız arkadaşlarla ilgili konularda gereğinden fazla duyarlılık zarar görmenize neden olabilir.

Mars’ın çocukları akrepler

Mars’ın çocukları akrepler

Şu anda ruhsal ve bedensel sağlık sorunlarıyla uğraşıyorsanız eğer gökyüzü bu hafta sağlığınız iş hayatınız günlük rutinlerinizi ile ilgili konularda olumlu ve şifa dolu gelişmeleri etkin kılmakta. Şimdi alışkanlıklarınızı dönüştürmek için kararlı olmanız gereken etkiler söz konusu sağlığınızı iyileştirmek iş hayatınızda emeklerinizin karşılığını alabilmek veya üstlendiğiniz bir iş projesini tamamlamak önceliğiniz olmalı. Her ne kadar Merkür retroya başlamış olsa da güçlü insanlardan gelecek destekler çalışma arkadaşlarınızla aranızdaki buzların erimesi ve uyumun güçlenmesi işinizi kolaylaştıracak yeter ki pozitif olmaya olayları kötü yönüyle değerlendirip zihninizi karıştıran insanların yanı başınızda bitmesine dur demeyi bilin. Bunu yaptığınız anda pek çok şeyin kolaylıkla ilerlediğini yaşayarak öğreneceksiniz ve özellikle ilişkilerle ilgili konularda Venüs retrosu tükenmişlik enerjisini yoğun bir şekilde hissedenlerin ilişkilerle ilgili konularla tahammül seviyelerinin zayıflaması ile neden bu ilişkinin içerisindeyim neden tek taraflı fedakarlıkları ben yapıyor ve karşı tarafın suçlamalarına maruz kalıyorum gibi söylemler söz konusu olabilir. Şimdi kendi içinizdeki bu çok sesliliği yok saymak yerine bunun üzerinde düşünmek kararlar almak için ortak noktalarda buluşmak gayesini çarşamba gününden itibaren yansıtmak mottonuz olsun. Eğitiminize ilgili konularda ise güzel haberler alabilir keyifli gelişmeler ve yeni sorumluluklar üstlenerek olumlu etkinliklerini içerisinden başarıyla çıkabilirsiniz. Özellikle benim sizlere tavsiyem özel yaşamınızda yeni bir ilişkiye başladıysanız karşınızdaki insanla ilgili tereddütlerimiz varsa geçmişte yaşanmışlıkların yansımasını yoksa içgüdülerinin size mesajı mı bunu lütfen çok iyi ayırt edin. Bu konuda net ve keskin kararlar vermeden önce hayatınızdaki insanın kendini ifade etmesine izin verin özellikle geçmişte kalan bir ilişki yarım kalmış bir aşk hikayesiyle ilgili konular gündeminizde beklenmedik bir şekilde gelebilir. Kafa karışıklığı yaşayabilirsiniz kontrollü olun ve aradığınız her soruya cevap bulmadan bir şeylere mecbur muşsunuz gibi kendinizi baskılamaya çalışın iradenize güvenir yaşanmışlıkların getirdiklerini hayatınıza taşırsanız alacağınız sonuç o kadar olumlu olacaktır. Kendinize de gökyüzüne enerjilerine de güvenerek hareket edin bu hafta.

Jüpiter’in çocukları yaylar

Jüpiter’in çocukları yaylar

Son derece romantik enerjilerle dolu bir hafta karşılıyor sizleri. Özel yaşamınızda yaşamış olduğunuz gerginlikler duygusal gelgitler haftanın ilk gününden itibaren dengelenmeye sevginin ve karşılıklı iyi niyetin güzellikleriyle ilişkinizde bir kopma noktasına geldiği noktada yeniden ve güçlenerek ayağa kalkabileceği enerjiler hakim olmakta. Bu enerjiler altında ilişkiniz ve ilgili aradığınız her soruya cevap bularak kaybettiğiniz güveni yeniden kazanacak ertelediğiniz kararları olumlu şekilde uygulanabilir noktalara taşıyabileceksiniz. Özel hayatınızdaki istikrar işinizle ilgili konular yeni projelerle ilgili de kendinize daha fazla güvenen heyecanlı bir noktaya taşıyacak sizleri iyi değerlendirin. Girişimleri yaparken Merkür’ün retro da olduğunu unutmadan ayrıntılara önem vermeli sadece anlatılanlara değil veriler ve belge akışına da ekstra dikkat ederek uygulamaya geçmeden önce her şeyi okuyup doğru anladığınızdan emin olmayı seçmelisiniz. İş hayatınızda bürokratik engeller ortadan kalkabilir seyahat planlarınızda ilgili noktalarda da hafta ortasından itibaren gelen güzel haberlerle hızlı olumlu gelişmeler yaşayabilirsiniz.  Hukuksal anlamda uzun zamandır mücadele verdiğiniz haklılığınızı ispat etmek için uğraştığınız bir sorun ciddi şekilde çözüme kavuşabilir büyük bir engelin ortadan kalkmasıyla yatırım planlarınızda ilgili karışıklıklarla kontrol altına almayı başarabilirsiniz  Gökyüzü bu hafta sağlıkla ilgili konularda alerjik reaksiyonlar ve hormonsal rahatsızlıklara yatkın olabileceğiniz enerjileri barındırdığından bu anlamda kendinize dikkat etmek mutlaka uzman bir hekimin tavsiyesiyle ilerlemek faydalı olacaktır. Perşembe günü yaşam kaynağı güneş bahar ekinoksu koç burcundaki geçişine başlarken kendinizi doğru şekilde ifade edeceğiniz doğru yerde doğru zamanda iş hayatınızda iyi noktalara taşıyabileceğiniz sosyal faaliyetler söz konusu olabilir. Çağrıldığınız davetlere katılmalı sosyal medya ve iletişim organlarının Merkür retro da dahil olsa benim için bir şekilde kullanıp farklı kitlelere ulaşabileceğiniz in idrakinde kalmalısınız.

Satürn’ün çocukları oğlaklar

Satürn’ün çocukları oğlaklar

Gökyüzü bu hafta kişisel olarak daha güçlü daha net kararlar alabileceğiniz enerjileri barındırmakta özellikle aile meseleleri duygusal anlamda kendinize yüklediğiniz enerjiyi dengelemek ve birlikle ilgili konularda Merkür retrosu olduğunuzu unutmadan daha bilinçli daha sorumluluk olarak hareket etmek çok zorlandığınız olayları kontrol altına alabilmeyi kolaylaştıracak.  Hafta boyunca diş ve ağız sağlığıyla ilgili hassasiyetlerimizi önemsemeli çürük dişiniz varsa evde kendi kendinize her duyduğunuzu kullanarak geçiremeyeceğini izin idrakinde olmalısınız.  Aksi takdirde hafta sonuna doğru diş ağrısı sizleri bir hayli zorlayabilir ve günlük hayatınızı etkileyebilir. Sağlığınız her şeyden önemlidir bunun idrakinde olun özellikle işle ilgili konularda sözler anlaşmalar ve veri aktarımıyla ilgili konularda problemlere hafta sonuna kadar dikkat etmeniz gerektiği noktasında gökyüzü uyarıyor sizleri bilgi alışverişleri ile ilgili sorun yaşamamak için tedbirleri arttırmak ve özellikle sıkıntılı enerjilerin olabileceğinin idrakiyle profesyonel yaklaşımlar içerisinde olmak size çok şey kazandıracak. Aksi takdirde kontrolsüz yaklaşımlarda bulunmak kendinizi zora sokmanıza sebebiyet verir eminim böyle olsun istemezsiniz. Sizlere tavsiyem yeni bir oluşum işle ilgili gelişme tanıtım organizasyon gibi işleriniz varsa daha disiplinli hareket etmek olası aksilikleri minimalize etmeniz açısından faydalı olacaktır. Venüs retrosu özellikle geçmişte yaptığınız hataları ilişkiler ve dostluklar noktasında telafi edebilmeniz için desteklerken sizleri mücadelenizi ne ve kim için vermeniz gerektiğini netleştirin emek verdiğiniz şeylerin karşılığını alıyor musunuz emek vermediğiniz ve emek gördüklerinize nankörlük mü ettiniz kendinize dürüst sorular sormalı dürüst cevaplar vermeli ve ilişkileri yapılandırır hayatınıza yeniden taşırken tekrar şansınızın olmayabileceği gerçeğiyle adil ve dürüst yaklaşımlar içerisinde olmayı seçmelisiniz. Geçmiş ilişkiler boşandığınız eski eş ve çocuklarınızla ilgili sorunlar hafta sonuna doğru gündeminize gelebilir bu anlamda ihmal ettikleriniz varsa kimsenin sabrını zorlamayın çünkü yasal yaptırımlarla karşı karşıya kalabilir bugüne kadar yok saydıklarımızın varlığını yasal olarak yaptırımlar ile ortaya koymaları ile neye uğradığınızı şaşırabilirsiniz ama kontrollü olun bekar ve ilişkisi olmayan oğlaklar eski eş veya sevgilinin geri dönüş talepleriyle karşılaşabilirsiniz bu hafta kontrollü olun.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Uranüs’ün çocukları kovalar

Uranüs’ün çocukları kovalar

Gökyüzü bu hafta iletişimi öğrenmeyi merak duygunuzu güçlendiriyor. İş hayatınızda eğitim hayatınızda daha başarılı olabilmek için merak duygunuzu peşinden gidin. Yeni şeyler öğrenecek ve öğrendiklerinizi iş ve eğitim hayatınızda başarılı bir şekilde aktarabileceksiniz. Önemli toplantılar etkinlikler ve faaliyetlerin içerisinde olmak için istekli davranın hafta boyunca. Fikirlerinizi paylaşıp kendinizi doğru ifade etmek mesleki konularda farklı kitlelere ulaşabilmeyi daha iyi bir yer tutabilmeyi kolaylaştıracaktır.  Merkür retro da olduğu için özellikle yazılı iletişimle ilgili problemlere karşı dikkatli olmalı kısa yolculuklarla ilgili aceleci yaklaşımların kazalara sebebiyet verebileceğinin bilinciyle daha tedbirli davranmalısınız. Özellikle eğitiminize ilgili konularda zorlandığınız bir sorunun aileniz ve öğretmenlerinizin uyumuyla çözümlenmesi özgüveninizi yükseltecek eğitiminize ilgili cesaret edemediğiniz kararları alıp uygulamanızı kolaylaştıracak. Venüs Merkür retrosu ile birlikte özel yaşamınızda dostluklarla ilgili meselelerde kendinizi nasıl ifade etmeniz gerektiği konusunda dikkatli olmanız adına uyarıyor sizleri geçmişteki yanlış anlaşılmalar yeniden ortaya çıkabilir ve bunları bu kez geçmişteki gibi telafi etmekte şanslı olmayabilirsiniz. Eş veya sevgilinizle ilgili konularda oysa hafta boyunca kıskanç arkadaşlarınıza dikkate davet ediyor gökyüzü sizleri. Herkes çok iyi niyetli olmayabilir mutluluğunuza mutlu olan başarılarınızla sevinen başarısızlığınız da sizinle birlikte derdini paylaşan insanların varlığının ne kadar önemli ve diğerlerinin siz nasıl üzdüğünü idrakiyle net kararlar almalısınız. Hafta boyunca özellikle komşular çalışma arkadaşlarıyla ilgili gizlenmiş şeyler ortaya çıkabilir yüzünüze gülen her insanın dost zannetmemeniz gerektiğini bu hafta yaşadıklarınıza öğreneceğine işaret etmekte. Gökyüzü seyahat planlarınızda ilgili konularda yaşanacak aksaklıklar ve ilerlemelere isyan etmek yerine bunun da bir hayrı olduğunun idrakiyle hareket edin emin olun size çok şey kazandıracak. Bekar ve ilişkisi olmayan bir kova burcuysanız ilgi duyduğunuz bir insanla beklenmedik rastlantılar yaşayabilirsiniz ama sizlere tavsiyem ön yargılı olmadan hareket etmeyi seçmeniz ön yargılar güzel ve kalıcı bir şeyden mutlu olmaktan alıkoymasın sizleri.

Neptün’ün çocukları balıklar

Neptün’ün çocukları balıklar

Balık burcunun ilk 10 gününde doğanlar bu hafta beklediğiniz terfi veya zammı alarak meslek hayatınızla ilgili kaygılarından uzaklaşabilirsiniz. Emeklerinizin karşılığını alabilirsiniz ayrıca işle ilgili başvurularınızın kabul göreceği enerjiler söz konusu, fakat iletişimin gezegeni Merkür retroda özellikle müzakere ederken anlaşmalar sözleşmelerde bulunurken zarar ve kar dengesini iyi yapmanız gerektiğini unutmayın. Gözünüzden kaçan ayrıntılar beklenmedik problemler ve gerginliklere sebebiyet verebilir bu yüzden bunlarla uğraşmak güzel enerjilerden kendinizi alıp koymamak için akıllı ve tedbirli olmaya gayret gösterin. Yerleşim değişikliği komşularla problemler bu hafta ortası ayyuka çıkabilir ve kendinizi baskı altında hissedebilirsiniz. Sizlere tavsiyem akışta ve kabulde kalın şartları çok da fazla zorlamayın özellikle Venüs retrosu devam ederken büyük hamleler yapmadan önce ister ikili ilişkilerinizde ister iş ister özel hayatınızda olsun kontrollü olun. Kendinize aşırı güvenmek veya başkalarının etkisi altında kalarak yanlış yönlendirmelere kapılmak büyük yaptırımlar ve sıkıntılara sokmasın sizleri İyi niyetle yapacağınız her şeyin olumlu karşılığını alabileceksiniz perşembe günü yaşam kaynağı güneş koç burcunda ekinoksu başlatırken sizlere tavsiyem güzel ve güçlü niyetler belirlemeniz hayatın içerisinde daha iyi yer tutabilmek daha mutlu olabilmek ve anlaştığımız insanlarla ilişkilerinizi güçlendirip yaşamınızın her noktasına taşıyabilmek için gayret göstermeniz.  Bekar ve ilişkisi olmayan bir balık burcuysanız auranızda ki yüksek ışıltı bu hafta sürpriz yakınlaşmaları heyecan verici gelişmeleri tetikleyebilecek güçte ön yargısız bir şekilde güzelliklerin içerisinde olmayı seçin. Sağlıkla ile ilgili konularda ise şifalanacağınız etkiler söz konusu diyete başlamak gibi bir düşünceniz varsa haftanın ilk gününden itibaren uzman bir diyetisyen ve sportif aktiviteler istediğiniz sonucu almanıza yardımcı olacaktır.

NOT: Haftalık yorumlarınızı Güneş Yükselen ve Ay burcunuz ile birlikte okuyunuz. 

Gökler rehberimiz yolumuz ışık olsun.

Facebook

Web

Instagram 

YouTube

Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Dr.Astrolog Şenay Devi
Dr.Astrolog Şenay Devi
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam