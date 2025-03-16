17 – 23 Mart 2025 Haftalık Burç Yorumları
Bu hafta, Güneş'in 20 Mart Perşembe günü Mart Ekinoksu ile uyumlu olarak Koç burcuna geçişi ile önemli bir değişim döngüsü karşılıyor bizleri. Koç geçişi, bizi inisiyatif almaya ve yenilenmiş enerjiyi benimsemeye teşvik eden bir yenilenme, eylem ve cesur başlangıçlar zamanıdır. Ekinoks aynı zamanda dengeyi de temsil eder ve yeni arayışlara odaklanmadan önce nerede durduğumuzu değerlendirmemizi hatırlatır. Koç enerjisi bağımsızlığı, kararlılığı ve cesareti teşvik eder. Yeni projeler başlatmak veya kendinizi daha cesurca ifade etmek bu geçişin yansımalarıdır. Bununla birlikte, Venüs Koç' burcunda retroda iken, özellikle kişisel ve finansal konularda dürtüsel eylemlere dikkat etmek önemlidir. Bu zamanı, gerçekten önemli olan hedeflere odaklanarak Koç'un coşkusunu akıllıca kanalize etmek için kullanın. Güneş, Koç burcuna öncülük ederken, hafta bizi gücümüze adım atmaya, yeni zorlukları kucaklamaya ve en derin hedeflerimiz ile uyumlu niyetler belirlemeye davet ediyor.
Mars’ın çocukları koçlar
Venüs’ün çocukları boğalar
Merkür’ün çocukları ikizler
Ayın çocukları yengeçler
Güneş’in çocukları aslanlar
Merkür’ün çocukları başaklar
Venüs'ün çocukları teraziler
Mars’ın çocukları akrepler
Jüpiter’in çocukları yaylar
Satürn’ün çocukları oğlaklar
Uranüs’ün çocukları kovalar
Neptün’ün çocukları balıklar
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