17 – 23 Mart 2025 Haftalık Burç Yorumları

Şu anda ruhsal ve bedensel sağlık sorunlarıyla uğraşıyorsanız eğer gökyüzü bu hafta sağlığınız iş hayatınız günlük rutinlerinizi ile ilgili konularda olumlu ve şifa dolu gelişmeleri etkin kılmakta. Şimdi alışkanlıklarınızı dönüştürmek için kararlı olmanız gereken etkiler söz konusu sağlığınızı iyileştirmek iş hayatınızda emeklerinizin karşılığını alabilmek veya üstlendiğiniz bir iş projesini tamamlamak önceliğiniz olmalı. Her ne kadar Merkür retroya başlamış olsa da güçlü insanlardan gelecek destekler çalışma arkadaşlarınızla aranızdaki buzların erimesi ve uyumun güçlenmesi işinizi kolaylaştıracak yeter ki pozitif olmaya olayları kötü yönüyle değerlendirip zihninizi karıştıran insanların yanı başınızda bitmesine dur demeyi bilin. Bunu yaptığınız anda pek çok şeyin kolaylıkla ilerlediğini yaşayarak öğreneceksiniz ve özellikle ilişkilerle ilgili konularda Venüs retrosu tükenmişlik enerjisini yoğun bir şekilde hissedenlerin ilişkilerle ilgili konularla tahammül seviyelerinin zayıflaması ile neden bu ilişkinin içerisindeyim neden tek taraflı fedakarlıkları ben yapıyor ve karşı tarafın suçlamalarına maruz kalıyorum gibi söylemler söz konusu olabilir. Şimdi kendi içinizdeki bu çok sesliliği yok saymak yerine bunun üzerinde düşünmek kararlar almak için ortak noktalarda buluşmak gayesini çarşamba gününden itibaren yansıtmak mottonuz olsun. Eğitiminize ilgili konularda ise güzel haberler alabilir keyifli gelişmeler ve yeni sorumluluklar üstlenerek olumlu etkinliklerini içerisinden başarıyla çıkabilirsiniz. Özellikle benim sizlere tavsiyem özel yaşamınızda yeni bir ilişkiye başladıysanız karşınızdaki insanla ilgili tereddütlerimiz varsa geçmişte yaşanmışlıkların yansımasını yoksa içgüdülerinin size mesajı mı bunu lütfen çok iyi ayırt edin. Bu konuda net ve keskin kararlar vermeden önce hayatınızdaki insanın kendini ifade etmesine izin verin özellikle geçmişte kalan bir ilişki yarım kalmış bir aşk hikayesiyle ilgili konular gündeminizde beklenmedik bir şekilde gelebilir. Kafa karışıklığı yaşayabilirsiniz kontrollü olun ve aradığınız her soruya cevap bulmadan bir şeylere mecbur muşsunuz gibi kendinizi baskılamaya çalışın iradenize güvenir yaşanmışlıkların getirdiklerini hayatınıza taşırsanız alacağınız sonuç o kadar olumlu olacaktır. Kendinize de gökyüzüne enerjilerine de güvenerek hareket edin bu hafta.