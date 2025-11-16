onedio
16 Kasım Pazar Antalya Hava Durumu: Antalya'da Bugün Hava Nasıl?

Metehan Bozkurt
16.11.2025 - 09:46

Antalya’da pazar keyfi başlıyor! Sabah 15°C ile serin bir başlangıç yapan hava, öğle saatlerinde 23°C’ye yükselerek tam bir Akdeniz ışıltısı sunacak. Parçalı bulutlu gökyüzü altında nem %55’ten başlayıp akşam %73’e çıkarken, hafif güneyli rüzgarlar sahil yürüyüşlerini bozmayacak. Akşama doğru 14°C’ye inen sıcaklıkla birlikte serinlik ve nem artışı hissedilecek.

16 Kasım Pazar Antalya Hava Durumu

Sabah saatlerinde Antalya’da sıcaklık 15°C civarında seyredecek, parçalı bulutlu gökyüzüyle birlikte nem oranı %55 düzeyinde ölçülüyor, 10 km/sa civarındaki hafif kuzey rüzgârı nedeniyle hava çok sert hissedilmeyecek. Öğleye doğru sıcaklık belirgin şekilde artarak 23°C’ye yükseliyor, aynı zaman diliminde nemin %36 seviyesine gerilemesiyle hava daha kuru ve daha ılık bir yapıya bürünüyor. Öğleden sonra sıcaklık tekrar 19°C seviyesine düşecek, bu saatlerde nem oranının %50’lere çıkması nedeniyle hava olduğundan biraz daha serin hissedilebilir. Akşam saatlerinde kentte parçalı bulutlu bir hava bekleniyor, 18.00 sularında sıcaklık 16°C’ye iniyor, geceye doğru sıcaklık 14°C seviyesine kadar düşerken nem yeniden %73 bandına yükseliyor. Genel olarak gün, hafif rüzgâr eşliğinde ılık başlayan ancak akşama doğru serinleyen ve nemlenen bir hava profili sunacak.

