15 - 21 Kasım 2025 A101 Haftanın Yıldızları Kataloğu

Kübra Bürümlü
14.11.2025 - 19:27

15 - 21 Kasım 2025 A101 Haftanın Yıldızları kataloğu Onedio'da! 

Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden A101 Haftanın Yıldızları katalog listeleri yayınlandı. A101 aktüel kataloğu Onedio'da! A101 kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel A101 broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım 15 Kasım 2025 Haftanın Yıldızları kataloğunda hangi indirimler var?

A101 Haftanın Yıldızları fırsatlarını buradan inceleyebilirsiniz.👇

Doğuş Filiz Çay 1 Kg 229 TL

  • Doğuş Filiz Çay 1 Kg 229 TL

  • Irmak / Bal Küpü / Nar Toz Şeker 1 Kg 47,50 TL

  • Didi Şeftali Aromalı Soğuk Çay 6x330 ml 90 TL

  • Indomie Noodle 5'li 59 TL

  • Öncü Pul Biber 500 gr 134,90 TL

  • Tarabya Tam Yağlı Eritme Peyniri 500 gr 149,50 TL

  • Yörsan Tam Yağlı Süzme Peynir 1 Kg 175 TL

  • Sütaş Tam Yağlı Süzme Peynir 1 Kg 199 TL

  • Yörsan Tam Yağlı Beyaz Peynir 750 gr 165 TL

  • Sütaş Tam Yağlı Beyaz Peynir 700 gr 165 TL

  • Lezita Piliç Şinitzel 700 gr 89 TL

  • Dondurulmuş Piliç Döner 500 gr 150 TL

  • Hindi Salam 500 gr 69,50 TL

  • Pınar Aç Bitir Hindi Kokteyl Sosis 170 gr 48,50 TL

  • Pınar Aç Bitir Hindi Dilimli Salam 70 gr 27,50 TL

İndirimli süpermarket ürünlerine buradan göz atmayı unutmayın.

Nescafe Kahve 10'lu 73 TL

  • Nescafe 2'si 1 Arada Zengin Tat Kahve 15'li 89,50 TL

  • Nescafe 3'ü 1 Arada Original Kahve 15'li 89,50 TL

  • Nescafe Sütlü Köpüklü Latte 9'lu 73 TL

  • Nescafe Klasik Kahve 100 gr 110 TL

  • Nestle Coffee Mate Kahve Beyazlatıcı 200 gr 79,50 TL

  • Nescafe Gold Kahve 2 gr 9 TL

  • Nescafe Gold Kahve 100 gr 149 TL

  • Nescafe Tister's Choice Granül Kahve 100 gr 145 TL

  • Nescafe Matinal Kahve 100 gr 89 TL

  • Nestle Kitkat Chunky Çikolatalı Gofret 38 gr 20 TL

  • Nestle Crunch Pirinç Patlaklı Sütlü Çikolata 31,5 gr 20 TL

  • Nestle Damak Ala Antep Fıstıklı Gofret 30 gr 30 TL

  • Nestle Nesquik Sütlü Çikolatalı Gofret 26,7 gr 12 TL

  • Nestle Nesquik Kakaolu Tahıl Gevreği 1 Kg 145 TL

Fairy Bulaşık Deterjanlarında %35'e Varan İndirim!

Palette Göz Alıcı Renkler Saç Boyası 115 TL

  • Yumoş Konsantre Yumuşatıcı 1440 ml 174 TL

  • Alo Toz Deterjan 4 Kg 199 TL

  • ABC Sıvı Çamaşır Deterjanı 3 Litre 179 TL

  • HighGenic Fırın & Ocak Köpük Temizleyici 500 ml 49 TL

  • Bref Power Aktiv Klozet Blok 2'li 89,90 TL

  • Garnier Yüz Temizleme Jeli 200 ml 95 TL

  • Brita Maxtra Pro Sürahi Filtresi 2'li 279 TL

10 TL ve alışverişlerinizde;

  • Kahve Dünyası Bonte Bisküvili Draje 160 gr 75 TL 

  • LAV Venüs Kulplu Çay Bardağı Seti 6'lı 99,50 TL 

  • Bingo Pro Max Bulaşık Makinesi Kapsülü 60'lı 259 TL

Kahvaltının Yıldızları

Tazenin Yıldızları

Kübra Bürümlü
