13 Kasım Perşembe Antalya Hava Durumu: Antalya’da Hava Bugün Nasıl Olacak?
13 Kasım Perşembe Antalya hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre kentte gün boyu parçalı bulutlu bir hava etkili olacak. Sabah saatlerinde sıcaklık 16 derece ölçülürken öğle saatlerinde 23 dereceye kadar yükselecek. Akşam saatlerinde hava yeniden 18 dereceye kadar düşecek. Antalya’da rüzgarın zaman zaman saatte 20 kilometre hızla esmesi bekleniyor.
İşte 13 Kasım Perşembe Antalya hava durumu detayları...
13 Kasım Perşembe Antalya Hava Durumu
