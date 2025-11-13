13 Kasım Perşembe Antalya Hava Durumu: Antalya’da Hava Bugün Nasıl Olacak?

Sabah saatlerinde yer yer nem oranı %80’i aşarken gün ortasında %54 seviyelerine kadar düşmesi bekleniyor. Günün en yüksek sıcaklığı 12.00 - 15.00 saatleri arasında 23°C olacak. Rüzgarın ortalama hızı 6–10 km/s aralığında seyredecek, zaman zaman 21 km/s’e kadar çıkabileceği bildiriliyor.

Akşam saatlerine doğru sıcaklık 18 dereceye kadar gerileyecek, nem oranı ise yeniden yükselerek %90 seviyelerine ulaşacak. Gün boyunca yağış beklenmezken, Antalya genelinde parçalı bulutlu ve ılık bir hava hakim olacak.