13 Kasım Perşembe Antalya Hava Durumu: Antalya’da Hava Bugün Nasıl Olacak?

Gökçe Cici
13.11.2025 - 09:56

13 Kasım Perşembe Antalya hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre kentte gün boyu parçalı bulutlu bir hava etkili olacak. Sabah saatlerinde sıcaklık 16 derece ölçülürken öğle saatlerinde 23 dereceye kadar yükselecek. Akşam saatlerinde hava yeniden 18 dereceye kadar düşecek. Antalya’da rüzgarın zaman zaman saatte 20 kilometre hızla esmesi bekleniyor. 

İşte 13 Kasım Perşembe Antalya hava durumu detayları...

13 Kasım Perşembe Antalya Hava Durumu

Sabah saatlerinde yer yer nem oranı %80’i aşarken gün ortasında %54 seviyelerine kadar düşmesi bekleniyor. Günün en yüksek sıcaklığı 12.00 - 15.00 saatleri arasında 23°C olacak. Rüzgarın ortalama hızı 6–10 km/s aralığında seyredecek, zaman zaman 21 km/s’e kadar çıkabileceği bildiriliyor.

Akşam saatlerine doğru sıcaklık 18 dereceye kadar gerileyecek, nem oranı ise yeniden yükselerek %90 seviyelerine ulaşacak. Gün boyunca yağış beklenmezken, Antalya genelinde parçalı bulutlu ve ılık bir hava hakim olacak.

