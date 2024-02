12-18 Şubat Gökyüzünden Mesajınız Var

Yüksek enerjiler ile dolu bir hafta karşılıyor bizleri. Bu enerjileri pozitif anlamda kullanabilmemiz önem taşımakta. Ağzımıza geleni söyler pervasızca yaklaşımlar içinde olursak hayatımızın pek çok noktasında yıldırım düşmesi gibi şok edici titreşimler ile neye uğradığımızı şaşırabiliriz. Aşk hayatlarımızda olmaz dediğimizin olduğu barışmalar kavuşmalar ve kendimizi kandırdıklarımız ile alakalı yüzleşmeler ile karşı karşıyayız. Yaralandığımız yerden, aşk ile şifalanacağımız enerjiler ile karşı karşıyayız.

Hafta boyunca işinin ehli, aklı başında insanların nezaketli tavırlarını, sabırlı yaklaşımlarını çok zorlamamak gerekli. Çok bildiğini zanneden en çok hata yapandır. Gökyüzü uyarıyor bizleri. Sabrı yüksek olanın tepkisi büyük olur. Bu hafta boyunca işimiz ile ilgili konularda meslek grubumuza göre yeteneklerimizi teknoloji ile birleştirmeli girişimci olmakta cesaretli olmayı seçmeliyiz. Önemli etkinlikler de yeteneklerimizi göstererek başarı çıtamızı yükseltebileceğimiz fırsatlar yakalamamız mümkün.

İş aile ve özel yaşamlarımızda haksızlığa uğradığımız konularda gerçeklerin gün yüzüne çıkması ile haklılığımızın ortaya çıkacağı sürpriz gelişmelere de hazır olmalıyız. Fakat süreci sağ duyu ve soğuk kanlılık ile yürütmek gizliliğe önem vermek mutluluk ve başarınızı iyi niyetle paylaşmamalı size düşmanlık eden kişilerin kimliklerinin deşifre olacağı şaşkınlıkla şükrü bir arada yaşayacağımız enerjiler ile karşı karşıyayız. Yanlışları telafi etmek kandırıldığımız zaaflarımızdan dolayı yanılgılara düştüğümüz konularda kurban psikolojisi ile hareket etmeden bunları telafi etmeye cesaret etmek kendi dönüşümümüz başarımız ve mutluluğumuzu yeniden yapılandırmamız için fırsat her birimize.

Hafta boyunca komplekslerine yenilen öfkesine yenilen etki altında kalanlar karşılarına çıkacak gerçekler ile yüzleşmekte zorlanacak ama reddettikleri yok saydıkları gerçeklerin farkına varacaklar. Toplumsal bunalımların, kavga ve dövüş ortamının tek ve en güçlü doğuş sebebi sevgi eksikliğidir. Bunun en doğru tedavi yolu ise SEVGİYİ aramak, yaşamak, uygulamaktır. Hoşgörülü olursanız seversiniz. Sevilirsiniz. Karar verirseniz ve de bu yolda çalışırsanız her istediğinize ulaşırsınız.

Kırmalıyız kalemini, dost yüzlü düşmanların söz verip de tutmayanın, ışığını söndürmeye cüret edip sizi arafta bırakanın. Bırakmayı bilin, dün gibi ardınızda kalsın sizi üzenler yok sayıp sürekli kendinizi açıklamak zorunda bırakıp anlamayı seçenler. Değersizi değerli kılmayın. Merhametinizi de sevginizi de hak etmeyenlere vermeyi bırakın. Canınıza can katanlar ile tamamlanmayı seçin. Canına can katanlarla can bağın olanlar ile paylaşacak tamamlanacaksınız. Fark edenlerden olmayı seçtiğinizde, hikâyenizi yeniden yazacak yolunuzu yeniden çizmeyi başaracaksınız. Ezelden ebediyete yeniden Başarı Sağlık Şans Sevgi ile bereket ile AŞK ile.

Gökler rehberimiz yolumuz ışık olsun.

Facebook

Web

Instagram

YouTube

Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir. ©Onedio