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11 Aralık Başak Burcu Günlük Burç Yorumu

11 Aralık Başak Burcu Günlük Burç Yorumu

Günlük Burç Yorumları
astroirem
astroirem - Astroloji Editörü
10.12.2024 - 19:01

Spontane kararlar alacaksınız! Peki 11 Aralık Çarşamba gününde başak ve yükselen başak burcunu neler bekliyor? Günlük burç yorumlarına göre günün nasıl geçecek? Sizin için başak ve yükselen başak burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık: Bakalım günlük burç yorumlarına göre 11 Aralık Çarşamba günün nasıl geçecek?  

İşte, başak ve yükselen başak burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, bugün başta duyguların olmak üzere her şeyi serbest bırakmalısın. Her şeyi kontrol altında tutma çabanı bir kenara bırakıp spontane hareket etmeye odaklanmalısın. Zira Venüs ile Mars arasındaki karşıtlık, seni her zamanki kontrolcülüğünden uzaklaştıracak. Akışta kalmak ise sana düşündüğünden çok daha iyi gelecek.

Özellikle iş hayatında bambaşka birini göreceğiz bugün! Detayları bir kenara bırakıp hata payını göz ardı eden, daha hızlı kararlar alıp ilerlemeye odaklanan ve harekete geçtiğinde asla durmayan... Tabii bu durumda her zamanki temkinli ve risk almayan halinden de uzaklaşacaksın. Açıkçası aldığın risklerde hep başarılı olacaksın. Göreceksin, sen ilerlemek isteyince hiçbir şey önüne çıkamayacak. 

Hadi biraz da aşktan söz edelim! Hazır kendini akışa bırakmışken kalbinin sesini de dinle. Seni olman gereken yere götürecek. Aşk konusunda pek de şanslı olmadığım bir yıl bitmek üzere. Ve belki de şansın sonunda dönüyordur.  Duygularını kucaklaşan, kalbine düzen heyecanı seveceksin. Hemen büyük bir aşk yaşaman da şart değil, kalbini aç ve tatlı flörtleşmeler ile kendini iyi hissetmeye odaklan. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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