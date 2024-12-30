Galatasaray Serdal Adalı'yı Tebrik Etmedi, Sebebi ise Salonda Yapılan Anons

Beşiktaş dün rekor katılımla kongresini gerçekleştirdi. Gergin bir atmosferde geçen kongrede zaman zaman sinirler gerildi, su şişeleri, tehditler ve tokatlar havada uçuştu. Salondan yükselen bir tezahürat ise Divan Başkanı tarafından susturulurken Galatasaray'a göndermeler yapıldı. Serdal Adalı'nın kazandığı kongre sonrası birçok takım ve kurumdan tebrik geldi. Ancak Galatasaray'dan resmi bir tebrik gelmemesi şaşırttı. Bunun da kongrede Galatasaray aleyhine yapılan söylemler olduğu iddia edildi.