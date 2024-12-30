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Galatasaray Serdal Adalı'yı Tebrik Etmedi, Sebebi ise Salonda Yapılan Anons

Galatasaray Serdal Adalı'yı Tebrik Etmedi, Sebebi ise Salonda Yapılan Anons

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
30.12.2024 - 10:16

Beşiktaş dün rekor katılımla kongresini gerçekleştirdi. Gergin bir atmosferde geçen kongrede zaman zaman sinirler gerildi, su şişeleri, tehditler ve tokatlar havada uçuştu. Salondan yükselen bir tezahürat ise Divan Başkanı tarafından susturulurken Galatasaray'a göndermeler yapıldı. Serdal Adalı'nın kazandığı kongre sonrası birçok takım ve kurumdan tebrik geldi. Ancak Galatasaray'dan resmi bir tebrik gelmemesi şaşırttı. Bunun da kongrede Galatasaray aleyhine yapılan söylemler olduğu iddia edildi.

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Beşiktaş camiası dün rekor katılımla gerçekleştirdiği kongrede zaman zaman gergin anlara şahitlik etti. Fiziksel müdahalelerin de olduğu kongrede gerginlik tezahüratlara bile yansıdı.

Beşiktaş camiası dün rekor katılımla gerçekleştirdiği kongrede zaman zaman gergin anlara şahitlik etti. Fiziksel müdahalelerin de olduğu kongrede gerginlik tezahüratlara bile yansıdı.

Bir grup kongre üyesi Galatasaray aleyhine tezahürat yaparken Divan Başkanı Ahmet Akpınar araya girerek, "Boş verin maklubecilerle uğraşmayın. Biz Beşiktaş'a bakalım, bizim için Beşiktaş önemli" anonsu yaptı.

Bir grup kongre üyesi Galatasaray aleyhine tezahürat yaparken Divan Başkanı Ahmet Akpınar araya girerek, "Boş verin maklubecilerle uğraşmayın. Biz Beşiktaş'a bakalım, bizim için Beşiktaş önemli" anonsu yaptı.

Serdal Adalı'nın başkanlığına birçok yerden tebrik gelirken Dursun Özbek ve Galatasaray cephesinden bir tebrik gelmedi. İddialara göre Galatasaray bu anons gerekçesiyle siyah beyazlı camianın kongresine tavır aldı.

Serdal Adalı'nın başkanlığına birçok yerden tebrik gelirken Dursun Özbek ve Galatasaray cephesinden bir tebrik gelmedi. İddialara göre Galatasaray bu anons gerekçesiyle siyah beyazlı camianın kongresine tavır aldı.

Galatasaray'da Genel Sekreterlik görevi yürüten Eray Yazgan da bu ifadelerin hesabını yargıda soracaklarını ifade ederek Beşiktaş'ta kongre divanında başkanlık yapan Ahmet Akpınar'dan şikayetçi olacaklarını duyurdu.

Galatasaray'da Genel Sekreterlik görevi yürüten Eray Yazgan da bu ifadelerin hesabını yargıda soracaklarını ifade ederek Beşiktaş'ta kongre divanında başkanlık yapan Ahmet Akpınar'dan şikayetçi olacaklarını duyurdu.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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