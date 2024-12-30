Bir Dönem Beşiktaş Forması Giyen Adem Ljajic Bir Kez Daha Türkiye'ye Transfer Oluyor
Bir Dönem Beşiktaş Forması Giyen Adem Ljajic Bir Kez Daha Türkiye'ye Transfer Oluyor
Beşiktaş'a geldiğinde bir yıldız transferi olarak imza atmıştı. Ancak hem özel hayatı hem uyum sorunu derken beklediğini bulamadı. Beşiktaş da ondan yeterince faydalanamadı ve yollar ayrıldı. Daha sonra ülkemizde Karagümrük'te de forma giyen Ljajic son olarak Sırbistan'da Novi Pazar forması ile futbol oynuyordu. Ljajic için bir kez daha Türkiye kapıları açıldı.
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Beşiktaş'a geldiğinde kamuoyunun beklentisi hayli yüksekti. Ancak birkaç maç haricinde pek de faydalı olamadı.
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Beşiktaş sonrası kısa bir süre kulüpsüz kalsa da 6 ay sonra Karagümrük'e imza attı ancak burada da kariyeri farklı olmadı.
Ve son olarak buradan Sırbistan'da müslüman azınlığın desteklediği Novi Pazar'a gitti. Orada kendisini yeniden bulan Ljajic'e eski kulübü Partizan da talip oldu ama o Türkiye'ye dönmeye hazırlanıyor.
Adem Ljajic'i gündemine alan Adanaspor, tecrübeli oyuncuda sona geldi. Ljajic'in Adana'ya gelerek son pürüzleri gidererek imza atması bekleniyor.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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