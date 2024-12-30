onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Spor
Futbol
Beşiktaş
Bir Dönem Beşiktaş Forması Giyen Adem Ljajic Bir Kez Daha Türkiye'ye Transfer Oluyor

Bir Dönem Beşiktaş Forması Giyen Adem Ljajic Bir Kez Daha Türkiye'ye Transfer Oluyor

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
30.12.2024 - 09:46

Beşiktaş'a geldiğinde bir yıldız transferi olarak imza atmıştı. Ancak hem özel hayatı hem uyum sorunu derken beklediğini bulamadı. Beşiktaş da ondan yeterince faydalanamadı ve yollar ayrıldı. Daha sonra ülkemizde Karagümrük'te de forma giyen Ljajic son olarak Sırbistan'da Novi Pazar forması ile futbol oynuyordu. Ljajic için bir kez daha Türkiye kapıları açıldı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Beşiktaş'a geldiğinde kamuoyunun beklentisi hayli yüksekti. Ancak birkaç maç haricinde pek de faydalı olamadı.

Beşiktaş'a geldiğinde kamuoyunun beklentisi hayli yüksekti. Ancak birkaç maç haricinde pek de faydalı olamadı.

Beşiktaş sonrası kısa bir süre kulüpsüz kalsa da 6 ay sonra Karagümrük'e imza attı ancak burada da kariyeri farklı olmadı.

Beşiktaş sonrası kısa bir süre kulüpsüz kalsa da 6 ay sonra Karagümrük'e imza attı ancak burada da kariyeri farklı olmadı.

Ve son olarak buradan Sırbistan'da müslüman azınlığın desteklediği Novi Pazar'a gitti. Orada kendisini yeniden bulan Ljajic'e eski kulübü Partizan da talip oldu ama o Türkiye'ye dönmeye hazırlanıyor.

Ve son olarak buradan Sırbistan'da müslüman azınlığın desteklediği Novi Pazar'a gitti. Orada kendisini yeniden bulan Ljajic'e eski kulübü Partizan da talip oldu ama o Türkiye'ye dönmeye hazırlanıyor.

Adem Ljajic'i gündemine alan Adanaspor, tecrübeli oyuncuda sona geldi. Ljajic'in Adana'ya gelerek son pürüzleri gidererek imza atması bekleniyor.

Adem Ljajic'i gündemine alan Adanaspor, tecrübeli oyuncuda sona geldi. Ljajic'in Adana'ya gelerek son pürüzleri gidererek imza atması bekleniyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın