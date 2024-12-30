Bir Dönem Beşiktaş Forması Giyen Adem Ljajic Bir Kez Daha Türkiye'ye Transfer Oluyor

Beşiktaş'a geldiğinde bir yıldız transferi olarak imza atmıştı. Ancak hem özel hayatı hem uyum sorunu derken beklediğini bulamadı. Beşiktaş da ondan yeterince faydalanamadı ve yollar ayrıldı. Daha sonra ülkemizde Karagümrük'te de forma giyen Ljajic son olarak Sırbistan'da Novi Pazar forması ile futbol oynuyordu. Ljajic için bir kez daha Türkiye kapıları açıldı.