Rekor Katılımlı Kongrede Beşiktaş'ın Yeni Başkanı Serdal Adalı Oldu

Beşiktaş son dönemde yaşanan olumsuzluklardan sonra bugün bir kez daha sandığa gitti. İki adayın yarıştığı seçimde rekor katılım vardı. Hasan Arat'ın istifasının ardından yaşanan süreçte Hüseyin Yücel başkanlık görevini yürütmüştü. Beşiktaş Genel Kurulu'nda 13 bin 158 kişi oy kullandı ve bir önceki seçimde kullanılan 12 bin 152 oy geçilerek rekor kırıldı. Kazanan ise Serdal Adalı oldu.