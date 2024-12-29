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Rekor Katılımlı Kongrede Beşiktaş'ın Yeni Başkanı Serdal Adalı Oldu

Rekor Katılımlı Kongrede Beşiktaş'ın Yeni Başkanı Serdal Adalı Oldu

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
29.12.2024 - 21:31

Beşiktaş son dönemde yaşanan olumsuzluklardan sonra bugün bir kez daha sandığa gitti. İki adayın yarıştığı seçimde rekor katılım vardı. Hasan Arat'ın istifasının ardından yaşanan süreçte Hüseyin Yücel başkanlık görevini yürütmüştü. Beşiktaş Genel Kurulu'nda 13 bin 158 kişi oy kullandı ve bir önceki seçimde kullanılan 12 bin 152 oy geçilerek rekor kırıldı. Kazanan ise Serdal Adalı oldu.

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Beşiktaş Genel Kurulu'nda 13 bin 158 kişi oy kullandı ve bir önceki seçimde kullanılan 12 bin 152 oy geçilerek rekor kırıldı.

Beşiktaş Genel Kurulu'nda 13 bin 158 kişi oy kullandı ve bir önceki seçimde kullanılan 12 bin 152 oy geçilerek rekor kırıldı.

Hasan Arat'ın istifasının ardından yapılan kongrede Serdal Adalı ve Hüseyin Yücel yarıştı. İki başkana da kongrede yoğun bir sevgi seli yaşandı.

Hasan Arat'ın istifasının ardından yapılan kongrede Serdal Adalı ve Hüseyin Yücel yarıştı. İki başkana da kongrede yoğun bir sevgi seli yaşandı.

Serdal Adalı yarışta ilk sandık itibariyle rakibi Hüseyin Yücel'e fark atmaya başladı. Adalı ilk beş sandıkta 1468'e 705 üstünlük sağladı.

Serdal Adalı yarışta ilk sandık itibariyle rakibi Hüseyin Yücel'e fark atmaya başladı. Adalı ilk beş sandıkta 1468'e 705 üstünlük sağladı.

Serdal Adalı kimdir?

Yücel neredeyse tüm sandıklarda dramatik farklar yiyerek seçimi kaybetti. Adalı'nın destekçileri sandıklar açıklandıkça tezahüratlar yapmaya başladı.

Yücel neredeyse tüm sandıklarda dramatik farklar yiyerek seçimi kaybetti. Adalı'nın destekçileri sandıklar açıklandıkça tezahüratlar yapmaya başladı.

15 sandık sonunda Serdal Adalı, 4731 oy , Yücel 2029 oy aldı. On sandık daha var ama adaylar sonucu kabullendi.

15 sandık sonunda Serdal Adalı, 4731 oy , Yücel 2029 oy aldı. On sandık daha var ama adaylar sonucu kabullendi.
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Hüseyin Yücel de 15. sandık sonunda Serdal Adalı'nın yanına gelerek Adalı'yı tebrik etti. Yücel, Adalı'ya "Allah utandırmasın" dedi.

Hüseyin Yücel de 15. sandık sonunda Serdal Adalı'nın yanına gelerek Adalı'yı tebrik etti. Yücel, Adalı'ya "Allah utandırmasın" dedi.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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Seremoni

Hayırlı olsun 🤍🩶

Darkweeb16

başarılı olacağına inanmıyorum denenmişi denemek çok saçma

Cindirella Man

Denenmişi denemekmi adam Beşiktaş'a hiç başkan olmadı ki daha yeni bu

GardıropFuat

camia için hayırlı olsun. mayısa kadar başkanlık sonra yeniden seçim. bjk nin yüzü gülmez bu gündem ile.