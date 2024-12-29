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Beşiktaş'ın Yeni Başkanı Serdal Adalı İlk İcraatını Açıkladı

Beşiktaş'ın Yeni Başkanı Serdal Adalı İlk İcraatını Açıkladı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
29.12.2024 - 22:48

Beşiktaş'ta Serdal Adalı, Hüseyin Yücel'e karşı büyük bir oy farkıyla seçimi kazandı. Daha önce üç kez seçime giren Adalı, dördüncü kez girdiği seçimi kazanmış oldu. Adalı'ya ilk tebrik ise Hüseyin Yücel'den geldi. Serdal Adalı da ilk icraatını açıkladı. Adalı camiaya birlik mesajı verdi.

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Beşiktaş'ın yeni başkanı 15 sandık sonucuyla matematiksel olarak Serdal Adalı oldu. Adalı ve destekçileri büyük sevinç yaşarken ilk tebrik Hüseyin Yücel ve ekibinden geldi.

Beşiktaş'ın yeni başkanı 15 sandık sonucuyla matematiksel olarak Serdal Adalı oldu. Adalı ve destekçileri büyük sevinç yaşarken ilk tebrik Hüseyin Yücel ve ekibinden geldi.

Serdal Adalı, üç kez kaybettikten sonra girdiği dördüncü seçimi kazanarak Beşiktaş tarihine adını yazdırma şansı elde etti.

Serdal Adalı, üç kez kaybettikten sonra girdiği dördüncü seçimi kazanarak Beşiktaş tarihine adını yazdırma şansı elde etti.

Adalı sıcağı sıcağına ilk icraatını da açıkladı. Adalı, "İzahı zor duygular içindeyim. Tüm camiama teşekkür ediyorum. Hüseyin Yücel çok iyi bir kardeşimdir. Kendisini çok severim." dedi.

Adalı sıcağı sıcağına ilk icraatını da açıkladı. Adalı, "İzahı zor duygular içindeyim. Tüm camiama teşekkür ediyorum. Hüseyin Yücel çok iyi bir kardeşimdir. Kendisini çok severim." dedi.

Serdal Adalı, "Yılbaşından sonra eski başkanlarımızı telefonla arayacağım. Müsait bir günde hepsini bir araya getirmeye çalışacağım." dedi.

Serdal Adalı, "Yılbaşından sonra eski başkanlarımızı telefonla arayacağım. Müsait bir günde hepsini bir araya getirmeye çalışacağım." dedi.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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