Beşiktaş'ın Yeni Başkanı Serdal Adalı İlk İcraatını Açıkladı

Beşiktaş'ta Serdal Adalı, Hüseyin Yücel'e karşı büyük bir oy farkıyla seçimi kazandı. Daha önce üç kez seçime giren Adalı, dördüncü kez girdiği seçimi kazanmış oldu. Adalı'ya ilk tebrik ise Hüseyin Yücel'den geldi. Serdal Adalı da ilk icraatını açıkladı. Adalı camiaya birlik mesajı verdi.