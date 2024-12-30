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Eğitimin Geleceğine Çalışan Gönüllü Kuruluş EYUDER

etiket Eğitimin Geleceğine Çalışan Gönüllü Kuruluş EYUDER

Adem Çilek
Adem Çilek - Onedio Üyesi
30.12.2024 - 20:43 Son Güncelleme: 30.12.2024 - 20:56

Eğitim, toplumların kalkınmasının ve geleceğe güvenle bakabilmesinin temel taşıdır. Ancak, eğitimin başarısı yalnızca iyi bir sistem ve müfredatla sınırlı değildir; aynı zamanda liderlik, yenilikçilik ve sürdürülebilir bir vizyon gerektirir. İşte tam da bu noktada, EYUDER (Eğitim Yöneticileri ve Uzmanları Derneği) gibi sivil toplum kuruluşları devreye giriyor.

2009 yılında Doç. Dr. Adem Çilek’in liderliğinde kurulan EYUDER, Türkiye’nin eğitim alanındaki en etkin ve kapsamlı derneklerinden biri olarak dikkat çekiyor. Sloganı olan “İşimiz Eğitim, Gücümüz Eğitim” sadece bir motto değil, aynı zamanda bu güçlü yapının misyonunu ve vizyonunu özetleyen bir yol haritası.

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Eğitimde ulusal ve uluslararası bir güç

Eğitimde ulusal ve uluslararası bir güç

EYUDER’in en dikkat çekici özelliklerinden biri, hem ulusal hem de uluslararası düzeydeki geniş etkisi. Türkiye’nin 81 ilinde ve 660 ilçesinde temsilcilikleri bulunan dernek, aynı zamanda 43 farklı ülkede temsil edilmektedir. Bu, EYUDER’in eğitimde yenilikçi yaklaşımlarını yalnızca Türkiye ile sınırlı tutmayıp, dünya genelindeki eğitimcilerle de paylaşabildiği anlamına geliyor. ULEDEF (Uluslararası Eğitim Dernekleri Federasyonu) gibi platformlarda oynadığı aktif rol, bu uluslararası iş birliklerini daha da pekiştiriyor.

Eğitimciler ve öğrenciler için fırsatlar

EYUDER, eğitim yöneticileri ve uzmanlarının mesleki gelişimini desteklemek için kongreler, sempozyumlar ve atölye çalışmaları düzenleyerek eğitimin kalitesini artırmayı hedefliyor. Ayrıca, Erasmus+ ve Avrupa Gönüllülük Hizmetleri (ESC) gibi programlar kapsamında Türkiye Ulusal Ajansı’ndan akredite bir kuruluş olması, gençlerin ve eğitimcilerin uluslararası fırsatlardan yararlanmalarını sağlıyor. Bu projeler sayesinde öğrenciler ve öğretmenler, farklı kültürlerle tanışma, bilgi paylaşımı ve kişisel gelişim fırsatlarına erişim sağlıyor.

Bilimsel yayıncılıkta öncü bir kuruluş

EYUDER, yalnızca etkinliklerle değil, aynı zamanda bilimsel yayıncılıkta da adından söz ettiriyor. DergiPark’ta yer alan iki hakemli dergisi, Çağdaş Yönetim Bilimleri Dergisi (ÇYBD-JCAS) ve Uygulamada Eğitim ve Yönetim Bilimleri Dergisi (UEYBİD), akademisyenlere ve eğitimcilere değerli bir platform sunuyor. Bunun yanı sıra, EYUDER Yayınları aracılığıyla bilimsel ve kültürel eserlerin basılı ve çevrimiçi olarak yayımlanmasını sağlayarak, bilgiye erişimi daha kolay ve kapsayıcı hale getiriyor.

Bir dernekten daha fazlası

EYUDER, yalnızca bir dernek olmanın ötesinde, eğitimde liderlik, kalite ve yenilikçiliği teşvik eden bir hareketin merkezinde yer alıyor. Eğitimde fark yaratmayı hedefleyen herkes için bir buluşma noktası olan EYUDER, üyelerine güçlü bir katılımcı ağı sunuyor. Eğitimciler, yöneticiler ve akademisyenler, bu ağ üzerinden bilgi paylaşımı yaparak eğitim politikalarına ve uygulamalarına yön verebiliyor.

Geleceğe güçlü bir bakış

EYUDER’in vizyonu, eğitimin dijitalleşmesi, liderlikte yenilikçi yaklaşımlar ve sürdürülebilir eğitim politikaları üzerine yoğunlaşmaktadır. Türk eğitim sistemine sunduğu katkılar, yalnızca bugünün ihtiyaçlarını karşılamakla kalmıyor, aynı zamanda geleceğin eğitim dünyasına ilham veriyor.

Sonuç olarak, EYUDER, Türkiye’nin eğitim yönetimi ve uygulamaları konusunda önemli bir aktör olarak, eğitimde kaliteyi artırmayı, yenilikçi projeleri desteklemeyi ve uluslararası iş birliklerini güçlendirmeyi sürdürüyor. Eğer eğitimi daha ileri taşımak istiyorsak, EYUDER gibi organizasyonların çalışmalarını desteklemek ve onların sunduğu fırsatları değerlendirmek hepimizin ortak sorumluluğu.

Doç. Dr. Adem ÇİLEK: Eğitim Yönetiminde Bir Akademisyen ve Lider

Doç. Dr. Adem ÇİLEK: Eğitim Yönetiminde Bir Akademisyen ve Lider

Doç. Dr. Adem ÇİLEK, eğitim yönetimi alanında uzmanlaşmış, geniş bir akademik deneyime ve profesyonel düzeyde çalışmalara sahip bir akademisyendir. Eğitim dünyasında liderlik, örgütlenme konulu yenilikçi projeleriyle tanınan ÇİLEK, hem ulusal hem de uluslararası düzeyde eğitimle ilgili önemli çalışmalara imza atmıştır. Aynı zamanda bir sivil toplum aktivisti, girişimci, eğitimci ve yazardır.

Doç. Dr. Adem ÇİLEK, eğitim yönetimi ve liderlik konularındaki derin bilgisiyle, hem teorik alanda hem de sahada etkili çalışmalar yürütmüştür. Türkiye’nin önde gelen eğitim derneklerinden biri olan EYUDER (Eğitim Yöneticileri ve Uzmanları Derneği) başkanlığını yürüterek, eğitim yöneticilerinin ve uzmanlarının mesleki gelişimini desteklemektedir. Bu minvalde, eğitim yönetimi süreçlerine yeni perspektifler kazandırmak ve eğitim politikalarının geliştirilmesine katkı sunmak için aktif bir platform olarak kullanma rolü de üstlenmiştir. 

Ayrıca, uluslararası bir vizyonla hareket eden ÇİLEK, ULEDEF (Uluslararası Eğitim Dernekleri Federasyonu) başkanı olarak, dünya genelinde eğitim dernekleri arasındaki iş birliğini teşvik etmektedir. Bu bağlamda, farklı ülkelerden eğitim liderlerini bir araya getirerek, bilgi paylaşımını ve ortak projeler geliştirilmesini sağlamaktadır. Türk Dünyası’nda eğitimin dijitalleşmesi ve bilgi paylaşımını artırmak amacıyla kurduğu EBİLİG (Türk Dünyası Eğitim Ağı), eğitim alanında bir ilke imza atmıştır. Bu platform, Türk Dünyası’ndaki eğitimcilerin ve öğrencilerin bir araya gelmesini, eğitim materyallerine kolay erişim sağlamasını ve ortak projeler yürütmesini hedeflemektedir.

Çok sayıda Erasmus+ ve ESC (Avrupa Gönüllük Hizmetleri) projesinin yürütücüsü olan Doç. Dr. Adem ÇİLEK, Avrupa çapında gençlerin ve eğitimcilerin kişisel ve mesleki gelişimini destekleyen gönüllülük projelerini başarılı bir şekilde hayata geçirmiştir. Bu projeler, Avrupa’da eğitim kültürlerinin kaynaşmasını sağlarken, bireylerin farklı kültürleri tanımalarına ve kendi yetkinliklerini geliştirmelerine olanak tanımaktadır.

Akademik çalışmaları ve yazılarıyla da dikkat çeken ÇİLEK, özellikle eğitim örgütlenmesi, liderlik ve yenilikçi eğitim modelleri konularında değerli çalışmalar ortaya koymuş ve alana katkı sağlamıştır. Eğitimde liderlik ve örgütlenme üzerine yazdığı makaleler ve kitaplar, alanında önemli referans niteliğindedir. Eğitimde geleceği öngören bir fütürist olarak, dijitalleşme, yapay zeka ve teknoloji entegrasyonu gibi konulara dair yenilikçi fikirler geliştirmektedir.

Doç. Dr. Adem ÇİLEK, aynı zamanda girişimci bir eğitimcidir. Eğitimde girişimcilik ruhunu teşvik etmek için düzenlediği etkinlikler ve projeler, hem öğrencilere hem de eğitimcilere ilham vermektedir. Eğitim dünyasında fark yaratmayı hedefleyen vizyoner bir lider olan ÇİLEK, çeşitli platformlarda yaptığı konuşmalar ve yazdığı eserler eğitimciler, yöneticiler ve öğrencilere rehberlik  niteliği taşımaktadır.

Toplumun farklı kesimlerine hitap eden bir sivil toplum lideri olan ÇİLEK, Türkiye’nin eğitim sistemine katkı sağlamak için kararlı bir şekilde çalışmaktadır. Kendisinin liderliğinde hayata geçirilen projeler ve yürütülen çalışmalar, eğitimin kalitesini artırmayı ve daha kapsayıcı bir eğitim sistemi oluşturmayı hedeflemektedir. Eğitim yönetiminde yenilikçi yaklaşımı, liderlik vizyonu ve uluslararası iş birlikleri, Doç. Dr. Adem ÇİLEK’i alanında öncü bir isim haline getirmiştir.

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Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir. ©Onedio 

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