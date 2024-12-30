2025'te En Çok Okuyacağımız Yazarlar Belli Oldu: Telif Hakları Artık Bitiyor

Yayınevleri, telif haklarını satın aldıkları veya devraldıkları yazarların eserlerini basabilirler. Fakat bir eserin telif hakkı, başka bir yayınevine ait olabilir. Bu durumda eserin basım hakkı da o yayınevine aittir. Neyse ki 2025 yılında bu detaylarla fazla boğuşmak zorunda kalmayacağız. 2025 yılı itibariyle, ölümü üzerinden 70 yıl geçen yazarların telif hakları sona eriyor. Buna göre, 1954 yılında hayatını kaybeden yazarların eserleri artık bütün yayınevleri tarafından basılabilecek.

Bakalım bu sene en çok hangi kitapları raflarda göreceğiz?