2025'te En Çok Okuyacağımız Yazarlar Belli Oldu: Telif Hakları Artık Bitiyor
2025'te En Çok Okuyacağımız Yazarlar Belli Oldu: Telif Hakları Artık Bitiyor
Yayınevleri, telif haklarını satın aldıkları veya devraldıkları yazarların eserlerini basabilirler. Fakat bir eserin telif hakkı, başka bir yayınevine ait olabilir. Bu durumda eserin basım hakkı da o yayınevine aittir. Neyse ki 2025 yılında bu detaylarla fazla boğuşmak zorunda kalmayacağız. 2025 yılı itibariyle, ölümü üzerinden 70 yıl geçen yazarların telif hakları sona eriyor. Buna göre, 1954 yılında hayatını kaybeden yazarların eserleri artık bütün yayınevleri tarafından basılabilecek.
Bakalım bu sene en çok hangi kitapları raflarda göreceğiz?
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1. James Hilton
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2. Sait Faik Abasıyanık
3. İsmail Habip Sevük
4. Colette
5. Stig Dagerman
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6. Hella Wuolijoki
7. Remzi Oğuz Arık
8. Charles – Albert Cingria
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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