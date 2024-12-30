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2025'te En Çok Okuyacağımız Yazarlar Belli Oldu: Telif Hakları Artık Bitiyor

2025'te En Çok Okuyacağımız Yazarlar Belli Oldu: Telif Hakları Artık Bitiyor

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
30.12.2024 - 21:00

Yayınevleri, telif haklarını satın aldıkları veya devraldıkları yazarların eserlerini basabilirler. Fakat bir eserin telif hakkı, başka bir yayınevine ait olabilir. Bu durumda eserin basım hakkı da o yayınevine aittir. Neyse ki 2025 yılında bu detaylarla fazla boğuşmak zorunda kalmayacağız. 2025 yılı itibariyle, ölümü üzerinden 70 yıl geçen yazarların telif hakları sona eriyor. Buna göre, 1954 yılında hayatını kaybeden yazarların eserleri artık bütün yayınevleri tarafından basılabilecek. 

Bakalım bu sene en çok hangi kitapları raflarda göreceğiz?

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1. James Hilton

1. James Hilton

1954 yılında hayatını kaybedenler arasında James Hilton da yer alıyor. Ünlü yazar, yaşamı boyunca 20'den fazla kitap kaleme kaldı. Türkçeye de birçok eseri çevrildi. Aynı zamanda senarist olan Hilton, kaleme aldığı Mrs. Miniver senaryosuyla Oscar Ödülü'nün de sahibi oldu!

2. Sait Faik Abasıyanık

2. Sait Faik Abasıyanık

Sait Faik'in Abasıyanık kitabı demeyeceğiz, sakin olun :) 11 Mayıs 1954 yılında hayatını kaybeden ünlü hikayeci Sait Faik Abasıyanık'ın eserleri üzerindeki telif hakları artık bitiyor. Bu da demek oluyor ki Abasıyanık'ın kitapları, artık pek çok yayınevi tarafından basılabilecek.

3. İsmail Habip Sevük

3. İsmail Habip Sevük

Yazar, edebiyat tarihçisi, gazeteci, siyasetçi...Türk Teceddüt Edebiyatı Tarihi adlı eseriyle tanıdığımız Sevük, Türk edebiyatının derinliklerine inmeyi başarmış, aynı zamanda Atatürk ile ilgili anılarını da kaleme almıştı.

Değerli yazarımızın eserleri, artık çok daha kolay ulaşılabilir bir hale geliyor.

4. Colette

4. Colette

Fransız yazar Colette, özellikle kaleme aldığı kadın bedeniyle ilgili eserleriyle tanındı. Ülkesinde çok sevilen yazar,  Fransa’nın en prestijli edebiyat kurumlarından birinin ilk kadın üyesi olmayı da başardı.

5. Stig Dagerman

5. Stig Dagerman

İsveçli yazar ve gazeteci Dagerman'ın Türkçeye iki adet kitabı çevrildi: Yılan ve Alman Sonbaharı. Ahlak, felsefe, sevgi, şefkat gibi toplumsal konuları kaleme alan Dagerman'ın tartışma yaratan eserlerini bu sene çok konuşacağız gibi duruyor!

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6. Hella Wuolijoki

6. Hella Wuolijoki

'Niskavuori' eseriyle tanınan Finlandiyalı yazar, takma isim kullanarak güçlü kadın karakterlerin yer aldığı eserler kaleme almıştı. Bugüne kadar yazdığı eserler beyaz perdeye de uyarlandı.

7. Remzi Oğuz Arık

7. Remzi Oğuz Arık

Arkeoloji alanında önemli eserler veren Arık 'Türk Sanatı' ve 'Truva Klavuzu' gibi eserleri kaleme aldı. Makale, bilimsel rapor, kitap yayımlayan Arık'ın kitapları, okuyucularıyla buluşmaya hazırlanıyor.

8. Charles – Albert Cingria

8. Charles – Albert Cingria

Charles – Albert Cingria'nın Türkçeye çevrilen eserleri de bulunuyor. Osmanlı topraklarından esinlenerek Doğu'nun kültürlerine eserlerinde yer veren Charles – Albert Cingria'nın en önemli eseri olarak 'Cenevre’de Levanten Bir Ruh' olarak gösterebiliriz.

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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